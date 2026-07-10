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"Parookaville – Das größte Festival in NRW": Kritik zur WDR-Reportage

Festivalzauber

"Parookaville – Das größte Festival in NRW": Kritik zur WDR-Reportage

10.07.2026, 06.30 Uhr
von Friederike Hilz
Parookaville verwandelt die kleine Gemeinde Weeze in eine pulsierende Festivalstadt. Die WDR-Reportage beleuchtet die Entstehung und Organisation des riesigen Musikereignisses.
Parookaville - Das größte Festival in NRW
In der eigenen Kirche des Parookaville darf jedes Jahr ein Paar heiraten. Viele andere Pärchen lassen sich dort inoffiziell trauen.  Fotoquelle: WDR/MoveMe
Parookaville - Das größte Festival in NRW
Auf mehreren Bühnen treten an drei Tagen EDM-Superstars und lokale Musiker auf.  Fotoquelle:  WDR/dpa/Christoph Reichwein
Parookaville - Das größte Festival in NRW
Für das Parookaville wird jährlich eine ganze Stadt errichtet, in der drei Tage lang mehrere tausend Menschen leben und feiern.  Fotoquelle: WDR/MoveMe/Marco Porzig
Parookaville - Das größte Festival in NRW
Zum Festival gehören mehrere Campingbereiche. Dort übernachten insgesamt mehr als 40.000 Menschen.  Fotoquelle: WDR/MoveMe
Parookaville - Das größte Festival in NRW
Ein eigener Supermarkt versorgt die "Bürgerinnen und Bürger" des Parookaville während des Festivals.  Fotoquelle: WDR/MoveMe

Auf der riesigen Bühne steht Star-DJ Steve Aoki, davor tanzen und feiern tausende Menschen – und das alles in einer kleinen, unscheinbaren Gemeinde am Niederrhein. Seit 2015 wächst auf dem Gelände eines ehemaligen britischen Militärflughafens in Nordrhein-Westfalen eine ganze Stadt aus dem Boden. Drei Tage lang tauchen die Besucherinnen und Besucher des Parookaville in eine andere, musikalische Welt ab. Wie die knapp 13.000 Einwohnerinnen und Einwohner von Weeze seit mehr als zehn Jahren eines der größten Musikfestivals Europas auf die Beine stellen und was Jahr für Jahr mehr als 200.000 Feiernde nach NRW zieht, zeigt die neue WDR-Reportage "Parookaville – Das größte Festival in NRW".

WDR
Parookaville – Das größte Festival in NRW
Reportage • 10.07.2026 • 20:15 Uhr

Bevor Elektromusik-Fans aus aller Welt nach Weeze kommen, beginnt für die Veranstalter die Arbeit schon Wochen vorher: Bühnen und die Campingplätze müssen vorbereitet und die Stadt darum herum errichtet werden. Dazu zählen beispielsweise ein Rathaus, in dem alle ihren "Pass" bekommen, ein Postamt, ein eigener Supermarkt oder eine Kirche, in der jedes Jahr ein Paar standesamtlich heiraten darf. Die Reportage begleitet das glückliche Parookaville-Brautpaar. Gleichzeitig gibt Filmemacherin Marén Thomas nahbare Einblicke in die Arbeit der Organisatoren und der vielen lokalen Unternehmen, die das Großereignis auf die Beine stellen, sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Initiator Bernd Dicks wurde unter anderem vom "Tomorrowland" in Belgien inspiriert. Dieses zählt mit jährlich mehr als einer halben Million Besucherinnen und Besuchern zu den am meisten besuchten EDM-Festivals der Welt. Zwei Jahre lang plante der ehemalige WDR-Reporter mit zwei Freunden, bevor das Parookaville erstmals stattfand und bereits 40.000 Musikfans anzog.

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Parookaville – Das größte Festival in NRW – Fr. 10.07. – WDR: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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