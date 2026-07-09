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"Traumschiff" statt WM: Als Florian Silbereisen und Barbara Wussow noch neu an Bord waren

ZDF-Klassiker

"Das Traumschiff: Kolumbien/Malediven": Kritik zu den ZDF-Folgen mit Florian Silbereisen

09.07.2026, 10.25 Uhr
von Jasmin Herzog
Das ZDF zeigt zwei alte "Traumschiff"-Folgen: eine mit Florian Silbereisen als Max Parger und Barbara Wussows Einstand als Hanna Liebhold.
Das Traumschiff - Kolumbien
Als Florian Silbereisen (links) 2020 zum zweiten Mal als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger in See stach, gab es prominenten Besuch von Ex-Torhüter Roman Weidenfeller.   Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling
Das Traumschiff - Malediven
2018 stieß Barbara Wussow als Hanna Liebhold zur Crew um den damaligen Kapitän Burger (Sascha Hehn, rechts), Oskar Schifferle (Harald Schmidt, zweiter von links) und Dr. Sander (Nick Wilder).   Fotoquelle: Array

Während alle anderen Fußball schauen, dürfen sich besonders hartgesottene "Traumschiff"-Fans auf gleich zwei Folgen der seit 1981 ausgestrahlten ZDF-Reihe an einem Abend freuen. Mehr als sechs Jahre sind mittlerweile vergangen, seit Florian Silbereisen seinen Einstand als Kapitän feierte. Nun wiederholt der Sender die zweite Episode mit dem Sänger und Moderator, bei deren Erstausstrahlung im Januar 2020 satte 7,8 Millionen Menschen mitverfolgten, wie er als Max Parger samt Team nach Kolumbien reiste. Nach dem "heute journal" im Anschluss zeigt das Zweite dann eine weitere alte Episode, diesmal aus der Zeit vor Silbereisen: 2018 schipperte das ikonische Schiff mit dem damaligen Kapitän Victor Burger alias Sascha Hehn in Richtung Malediven.

ZDF
Das Traumschiff: Kolumbien/Malediven
Komödie • 09.07.2026 • 20:15 Uhr

Zuvor jedoch geht es in der 86. Folge der inzwischen 109 Episoden zählenden Reihe eher gemächlich zu. Immerhin gibt es – auch wenn sich die Doppelfolge wohl eher an alle WM-Muffel richtet – trotzdem ein wenig Fußball-Content: Allerdings ist der ad hoc-Auftritt von Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller bei einem Benefiz-Torwandschießen eher peinlich.

"Das Traumschiff: Kolumbien": Florian Silbereisen auf gemächlicher Fahrt

Dünn sind die Plots, noch spärlicher die Einfälle im Handlungszopf: Fünf Autoren mühten sich kollektiv, die alten Motive vom blinden Passagier und von heiratswilligen Singles unterschiedlichen Alters ins Parodistische zu wenden. Stets wohlwollend vom servilen Kreuzfahrtdirektor (Harald Schmidt) beäugt, fragen sich etwa Anne und Bastian (Nele Kiper, Martin Gruber) unentwegt, ob man sich in einen Menschen verlieben kann, der womöglich als Implantat das Herz des verstorbenen eigenen Mannes trägt.

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Hortense (Irene Kugler) will ihre Freundin Rose (Claudia Rieschel) an den Türken Nazim (Tayfun Bademsoy) verkuppeln. Währenddessen holt der blinde Passagier Eric (Lucas Bauer) ein dringend benötigtes Ersatzteil für den Schiffsmotor ab und gewinnt damit eine Wette. Der Ball wird auch abseits des Weidenfeller-Contests selbst für "Traumschiff"-Verhältnisse äußerst flach gehalten, was Dramatik und Konversation betrifft. Immer wieder raschelt Papier, etwa wenn der Schiffsarzt erklärt, dass "weder das Herz noch ein anderes Organ etwas Metaphysisches" habe, oder wenn der Verliebte sagt: "Ich kann handeln, ich bin Türke!", bevor er heimlich das güldene Amulett für die Künftige besorgt.

"Das Traumschiff: Malediven": Barbara Wussow startet als Hanna Liebhold

Nicht minder seicht, dafür mit Blick aufs Personal der Reihe immerhin historisch geht es in der 81. Episode zu, die das "Traumschiff" ab 22.15 Uhr auf die Malediven führt: Damals, 2018, feierte Barbara Wussow nach dem Ausstieg von Heide Keller ihren Einstand als neue Hoteldirektorin Hanna Liebhold. Die Crew um den damaligen Kapitän Burger (Hehn) und Oskar Schifferle (Schmidt) bekam wieder eine "gute Seele" und damit eine echte Bereicherung, wie man nach mittlerweile 27 Folgen mit Wussow weiß.

Die Story (Drehbuch: Barbara Engelke) selbst dürfte weniger aufregend sein, als die Erlebnisse Wussows zu Beginn der Dreharbeiten auf offener See. Man flog sie samt Kostümbildnerin auf eine falsche Insel der Kapverden, von wo aus die (echte) Schiffsreise starten sollte. Todesmutig und mit kleinem Boot eilte Barbara Wussow der MS Amadea hinterher und hangelte sich per Strickleiter zur Reling empor.

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Ansonsten alles so verlässlich wie gehabt: Paare verlieren und finden sich, und auch Hanna bekommt ihre Geschichte, trägt sie doch ausgerechnet eine Kette, die einer ihrer Fahrgäste, Bella, gehört. Die ist gerade dabei, ihrem kürzlich verstorbenen Vater auf den Malediven die letzte Ehre zu geben. Ilona und Michael (Regula Grauwiller, Jophi Ries) wollen sich zum dritten Mal scheiden lassen, kommen aber voneinander nicht so richtig los. Und dann ist da auch noch Marie, die Goldschmiedin (Denise Zich), die an Bord die Liebe "wie ein Blitzschlag" trifft.

Neue "Traumschiff"-Folgen führen nach Vietnam und Bangkok

Nachdem es in der 109. Episode an Ostern nach Island ging, stehen die Destinationen für die kommenden Filme bereits fest: "Das Traumschiff" soll unter anderem Vietnam und Bangkok ansteuern. Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest, dafür aber ein Gaststar: Uschi Glas begleitet das legendäre Schiff demnach mit in vietnamesische Gefilde.

Das Traumschiff: Kolumbien/Malediven – Do. 09.07. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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