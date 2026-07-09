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"Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov macht Schönheits-OP öffentlich

Haartransplantation

"Let's Dance"-Star Vadim Garbuzov macht Schönheits-OP öffentlich

09.07.2026, 06.53 Uhr
Geheimratsecken, adieu! Vadim Garbuzov hat sich für einen Schönheitseingriff entschieden. Der "Let's Dance"-Star ließ sich Haare transplantieren. Seine Beweggründe schilderte der 39-Jährige nun bei Instagram.
"Let's Dance"
Bei "Let's Dance" tanzte Vadim Garbuzov zuletzt mit Nadja Benaissa.  Fotoquelle: Getty Images / Pau Barrena

Auf dem "Let's Dance"-Treppchen war Vadim Garbuzov schon zwei Mal. Zum Sieg reichte es für den Profitänzer trotz zehn Teilnahmen jedoch noch nicht – zumindest nicht in der deutschen Ausgabe. Nun macht der 39-Jährige allerdings nicht mit seinen Schritten auf dem Tanzparkett, sondern einem Geständnis von sich reden: Garbuzov teilte bei Instagram, dass er sich der Schönheit wegen unters Messer legte. Er ließ sich Haare transplantieren.

Ein kurzes Video zeigt den TV-Star in einer Schönheitsklinik. Schon vor Jahren habe ihn die Erkenntnis erlangt, "dass meine Haare nicht mehr so voll sind". Er schilderte gegenüber seinen Followerinnen und Follower: "Hier auf dieser Stelle gibt es ein kleines Loch, meine Geheimratsecken werden ein bisschen größer." Noch sei er zwar ein gutes Stück von einer Glatze entfernt, dennoch seien die Veränderungen unübersehbar.

"Let's Dance"-Star zieht zufriedenes Fazit: "Alles perfekt gelaufen!"

Einen gewichtigen Teil zu seiner Entscheidung trug auch der TV-Job von Vadim Garbuzov bei. "Ich arbeite im TV-Bereich, ich performe, ich tanze. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig", erläuterte der Tanzstar. Und weiter: "Ich erhoffe mir von dieser Behandlung, dass ich besser aussehen werde, dass mein Haaransatz tiefer wird, dass hier alles ein bisschen voller wird."

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Nach dem erklärenden Clip nahm Garbuzov später seine Fans auch am Tag der Operation mit ins Boot. "Ich bin ready für meine Haar-OP", updatete der Profitänzer seine Instagram-Fans in der Story. Gleichzeitig versicherte er: "Ich bin in guten Händen." Wenig später konnte er eine Erfolgsmeldung verkünden: "Die erste Hälfte ist abgeschlossen." Das Versetzen der Haare vom hinteren Kopfteil nach vorne sei "perfekt gelaufen". Ehe man das Ergebnis sieht, muss sich Vadim Garbuzov aber noch gedulden. Das wird erst in einigen Monaten der Fall sein.

Von seinen Fans bekam Garbuzov angesichts seiner Offenheit viel Zuspruch. "Wenn man sich dann wohler fühlt, why not?! Find es total gut, dass du das teilst!", schrieb eine Nutzerin. Auch eine weitere Userin bestärkte den Profitänzer: "Selbst muss man sich wohlfühlen. Dann ist das IMMER die richtige Entscheidung." Auch aus dem "Let's Dance"-Kosmos erfuhr der Tänzer Unterstützung. Sein Tanzkollege Evgeny Vinokurov kommentierte den Beitrag mit einem Herz.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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