Nach dem Reformpaket der Bundesregierung: Carsten Maschmeyer warnt vor fatalem Trend

Von Steuerentlastungen über die Neuregelung von Krankschreibungen bis zur Rentenreform: Am Donnerstag präsentierte die Bundesregierung ihr 34 Punkte umfassendes Reformpaket. Ein Aspekt des Maßnahmenbündels ist auch die schrittweise Erhöhung des Rentenalters. Diese kollidiert jedoch mit einem anderen Problem. So zumindest argumentiert Carsten Maschmeyer. Bei Instagram beklagte der Unternehmer folgenden Widerspruch: "Mit 50 bist du vielen Unternehmen zu alt, mit fast 70 sollst du noch arbeiten."

Damit benennt der 67-Jährige das Problem der sinkenden Chancen auf eine Neuanstellung mit steigendem Alter. "Viele Menschen ab 50 erleben, dass sie auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine echte Chance bekommen", schreibt Maschmeyer. Angesichts von 17 oder mehr verbleibenden Jahren im Arbeitsmarkt könne laut des "Die Höhle der Löwen"-Stars aber keineswegs von den "letzten Metern" die Rede sein.

Carsten Maschmeyer befürchtet: "Das schadet unserem gesamten Arbeitsmarkt" Carsten Maschmeyer zeigt sich überzeugt: "In dieser Zeit können Unternehmen von Menschen profitieren, die schwierige Situationen souverän gelöst, Teams durch Krisen geführt und nachhaltigen Erfolg aufgebaut haben." Unternehmen, die bei Bewerbungen das Alter der Bewerberinnen und Bewerber priorisieren, berauben sich nach Ansicht Maschmeyers dieses Potenzials. "Das schadet nicht nur den Betroffenen", fährt er fort. "Es schadet Unternehmen, der Wirtschaft und unserem gesamten Arbeitsmarkt."

Seinen Instagram-Post schließt Carsten Maschmeyer mit dem Plädoyer: "Wir können nicht verlangen, dass Menschen immer länger arbeiten, wenn wir ihnen gleichzeitig schon mit 50 Jahren die Tür vor der Nase zuschlagen."

Bei seinen Fans stoßen die Worte des Unternehmers auf Verständnis. "Genau den Punkt getroffen! Besser kann man es nicht beschreiben", lobt ein User in der Kommentarspalte. "Es ist unfassbar, was sich die Regierung einfallen lässt", klagte eine Nutzerin über das Verhalten der großen Koalition. "Gerade Menschen mit 50 oder 60 bringen etwas mit, das man nicht in drei Seminaren lernen kann. Erfahrung. Ruhe. Menschenkenntnis. Durchhaltevermögen", argumentierte eine weitere Instagram-Nutzerin ganz auf der Linie Maschmeyers.



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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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