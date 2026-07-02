Eric Stehfests Liebes-Comeback: Sarah Scheil erobert sein Herz

Eric Stehfest hat seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Der bei GZSZ bekannt gewordene Schauspieler und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer postete auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit seiner neuen Partnerin Sarah Scheil. Die Veröffentlichung erfolgt trotz des aktuellen Sorgerechtsstreits mit seiner Ex-Frau Edith Stehfest, von der er sich Ende 2025 nach fast zehn gemeinsamen Ehejahren trennte.

Das Foto zeigt die beiden Liebenden von hinten, wie sie sich am Strand küssen. Trotz der Perspektive fällt Sarah durch ihre langen schwarzen Haare und ihre Tattoos auf. Auf Instagram folgen ihr aktuell über 13.000 Menschen. Dort teilt sie neben Urlaubsbildern auch Fotos von sich sowie Aufnahmen auf Pferden.

Neue Liebe "nach all der Dunkelheit" Unter dem Beitrag hat der 37-Jährige einige liebevolle Zeilen an seine neue Freundin gerichtet. "Manchmal findet man die große Liebe erst nach dem schlimmsten Sturm, wenn der Glaube an wahre Liebe fast erloschen ist." Er sei sich "so sicher" gewesen, dass er alleine gut zurechtkomme.

Seinen Fokus habe er eigentlich auf seine Kinder richten wollen. Doch dann sei er auf Sarah getroffen, die ihm "nach all der Dunkelheit" und der "schmerzhaften Jahre voller Liebesentzug" seinen Glauben zurückgegeben habe. Erst jetzt würde er das "Maß an Liebe" zurückbekommen, das man bereit sei zu geben. Nun sei er glücklich. Auch an mögliche Kritiker richtet Eric eine klare Botschaft. Alle, die seine Liebe nicht "supporten", dürften den Kanal "gerne verlassen".

Zuvor kursierten bereits Liebesgerüchte um Eric Stehfest und Franziska Temme. Die beiden hatten sich in dem Format "Promis unter Palmen" kennengelernt. Im April bestätigte Stehfest jedoch das schnelle Liebesaus. Die Kennenlernphase sei beendet gewesen und für eine ernsthafte Beziehung habe es nicht gereicht.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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