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"Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits": Die Show auf RTL

Mallorca-Revival

"Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits": Die Show auf RTL

03.07.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Oliver Geissen feiert mit RTL das 50-jährige Jubiläum von Mallorca als deutsche Lieblingsinsel. In der Chart Show werden die größten Ballermann-Hits präsentiert.
"Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits"
Lorenz Büffel weiß, wie man in den Partybuden von Palma Stimmung macht.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits"
Ist Oliver Geissen jetzt unter die Historiker gegangen? Er feiert ein 50-Jahre-Lieblingsinsel-Mallorca-Jubiläum.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits"
Oliver Geissen lässt eine Auswahl der wüsten Party- und Schwof-Hits einspielen - und begrüßt prominente Studiogäste wie Lola Weippert (links) und Frauke Ludowig.   Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius
"Die ultimative Chart Show: 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits"
Lucas Cordalis, der gerne zusammen mit seiner Gattin Daniela Katzenberger im Rampenlicht steht, kommt als Musikgast in die Show.  Fotoquelle: RTL / Stefan Gregorowius

Der Fernsehmoderator Oliver Geissen, der ursprünglich mal vom Sport zur Unterhaltung kam, hat viele Interessensgebiete – naheliegenderweise meist aus dem Musik-Bereich. Doch einen gewissen Hang zur Geschichtsschreibung kann man ihm ebenfalls attestieren. Nur so ist zu erklären, dass Geissen zusammen mit RTL 2022 in der Freitagabend-Mottoshow "Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits" einfach mal so ein Jubiläumsjahr ausrief. Demnach gilt Mallorca seit mehr oder weniger exakt fünf Jahrzehnten als Lieblingsinsel der Deutschen. Wer würde diese Festlegung infrage stellen? Die Sendung wird nun wiederholt.

RTL
Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits
Show • 03.07.2026 • 20:15 Uhr

Wo Party-Mucke so richtig knallt

Das Top-Ferienziel vor der spanischen Küste steht für Sonne, Entspannung, Strand und Meer und das quirlige Treiben rund um den legendären "Ballermann", einen Strandabschnitt der Hauptstadt Palma. Dort wird eigentlich immer gefeiert – und das teilweise ziemlich ungehemmt. RTL würdigt das rundum entstandene, gelegentlich eher schrille Musikschaffen mit einer Revue, auf der die altbekannten Party-Hits nicht fehlen dürfen.

Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits – Fr. 03.07. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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