"Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits": Die Show auf RTL
Der Fernsehmoderator Oliver Geissen, der ursprünglich mal vom Sport zur Unterhaltung kam, hat viele Interessensgebiete – naheliegenderweise meist aus dem Musik-Bereich. Doch einen gewissen Hang zur Geschichtsschreibung kann man ihm ebenfalls attestieren. Nur so ist zu erklären, dass Geissen zusammen mit RTL 2022 in der Freitagabend-Mottoshow "Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits" einfach mal so ein Jubiläumsjahr ausrief. Demnach gilt Mallorca seit mehr oder weniger exakt fünf Jahrzehnten als Lieblingsinsel der Deutschen. Wer würde diese Festlegung infrage stellen? Die Sendung wird nun wiederholt.
Wo Party-Mucke so richtig knallt
Das Top-Ferienziel vor der spanischen Küste steht für Sonne, Entspannung, Strand und Meer und das quirlige Treiben rund um den legendären "Ballermann", einen Strandabschnitt der Hauptstadt Palma. Dort wird eigentlich immer gefeiert – und das teilweise ziemlich ungehemmt. RTL würdigt das rundum entstandene, gelegentlich eher schrille Musikschaffen mit einer Revue, auf der die altbekannten Party-Hits nicht fehlen dürfen.
Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits – Fr. 03.07. – RTL: 20.15 Uhr
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH