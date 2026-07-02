Lindsay Lohan wird 40: Vom Skandalgirl zur strahlenden Schauspielerin

Ihren internationalen Durchbruch feierte Lindsay Lohan früh, im Alter von nur zwölf Jahren. Mit ihrer Doppelrolle als die Zwillinge Hallie Parker und Annie James in "The Parent Trap" ("Ein Zwilling kommt selten allein", 1998) wurde Lohan zunächst zum Kinderstar und wuchs in den folgenden Jahren zum Teenie-Idol heran. Weitere große Filme wie "Freaky Friday" (2003) und "Mean Girls" (2004) machten sie als Schauspielerin schließlich weltweit berühmt. Lohan gehörte zu den meistfotografierten Prominenten Hollywoods und wurde auf Partys regelmäßig an der Seite von Paris Hilton, Kim Kardashian oder Nicole Richie gesichtet.

Doch Lohan sorgte nicht nur mit ihrem beruflichen Erfolg für Schlagzeilen. Mitte der 2000er-Jahre geriet zunehmend auch ihr Privatleben in den Fokus der Öffentlichkeit. Partyexzesse, Alkohol- und Drogendelikte, Gerichtsverfahren sowie Aufenthalte in Entzugskliniken überschatteten die Karriere. Zwischen 2007 und 2012 wurde Lohan mehrfach verhaftet, bis heute kursieren im Internet die berühmten "mugshots" von ihren Festnahmen. Die Schauspielerin musste sich mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer sowie Verstöße gegen Bewährungsauflagen verantworten.

Die Skandale hatten auch Folgen für ihre Filmengagements. In der Zeit erhielt der ehemalige Kinderstar deutlich weniger Rollen und kämpfte zunehmend mit dem Image.

Jugendliches Aussehen wird heiß diskutiert Umso überraschender kam für viele Fans ihr Comeback in die Filmbranche. Ab 2022 spielte sie in den romantischen Netflix-Komödien, "Falling for Christmas" (2022), "Irish Wish" (2024) und "Our Little Secret" (2024) mit und arbeitet wieder regelmäßig als Schauspielerin. Gleichzeitig führt Lohan ein deutlich ruhigeres Privatleben: Seit 2022 ist sie mit dem Banker Bader Shammas verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. Ihren Wohnort hat sie mittlerweile nach Dubai verlegt und führt dort ein zurückgezogeneres Leben, abseits von Hollywood und Paparazzi.

Für Schlagzeilen sorgt Lohan aber noch heute: Neben ihrem Comeback sorgte zuletzt auch das verblüffend jugendliche Aussehen der Schauspielerin für Gesprächsstoff. In den sozialen Medien wurde ihre optische Verwandlung heiß diskutiert. So merkten zahlreiche Fans an, die Schauspielerin sehe wieder aus wie zu Zeiten ihrer Filmrolle in "Mean Girls". Spekulationen über ein mögliches Facelift wies Lohan jedoch zurück. Stattdessen begründete sie ihr junges Erscheinungsbild mit einem gesünderen Lebensstil und kleinere kosmetischen Behandlungen wie Botox.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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