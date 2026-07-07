Knossi und seine Influencer-Queen: Alles über Lia Mitrou

Wenn am 7. Juli der erfolgreiche Livestreamer. Youtuber und Moderator Jens Knossalla, auch "Knossi" genannt, anlässlich seines 40. Geburtstages noch mehr als ohnehin schon ins Rampenlicht der medialen Berichterstattung rückt, dann wird auch seine Lebensgefährtin von den Spotlights etwas angestrahlt. Wer aber ist Lia Mitrou, die Frau an der Seite des Entertainers?

Mit Lia Mitrou lebt Jens Knossalla Berichten zufolge seit 2020 in einer Beziehung, die sie allerdings erst im Herbst 2022 öffentlich gemacht haben. Im Frühjahr 2024 verlobten sich die beiden, die rund elf Lebensjahre trennen. Und Knossi hat große Pläne: Er wolle "Kinder machen ohne Ende", verriet er einmal der "Bild"-Zeitung. Sie sei ebenfalls nicht abgeneigt, wolle mit dem Nachwuchs aber bis nach der Hochzeit warten, weil sie in ihr Brautkleid passen wolle Knossi plant Großfamilie: Zehn Kinder für den Twitch-Star? Twitch-Star Jens "Knossi" Knossalla und seine Verlobte Lia Mitrou stehen vor einer großen Hochzeit und schmieden Pläne für eine Großfamilie. Der Entertainer, bekannt für seine Millionen Follower, will mit Lia eine Familie mit mindestens zehn Kindern gründen. Die offizielle Hochzeit ist für Sommer 2026 geplant. Familienplanung , sagte sie derselben Zeitung. Es wäre sein zweites Kind und ihr erstes.

Lia Mitrou: Was macht sie beruflich? Die Liebe des Turtelpaars begann im Internet, wie es "Bild" einmal formulierte – und also dort, wo beide auch beruflich zu Hause sind. Knossi, der selbsternannte "König des Internets", feierte mit Streaming-Formaten auf Twitch und als Webvideo-Produzent große Erfolge, und auch Lia hat sich als Influencerin einen Namen gemacht. Auf Instagram, TikTok und Co. zeigt die Bayerin mit griechischen Wurzeln nicht nur Ausschnitte aus ihrem Leben, sondern vermarktet auch Lifestyle-, Beauty- und Fashion-Produkte. Für ihre Auftraggeber ein lohnendes Geschäft, allein ihr TikTok-Kanal zählt mehr als 400.000 Follower.

Tendenz steigend – auch dank ihres prominenten Verlobten. Knossi zieht die aufstrebende Influencerin nicht nur immer wieder ins Rampenlicht, sondern verschafft ihr auch weitere Bühnen – was ihrem eigenen Geschäftsmodell nur förderlich ist. 2025 sah man die beiden Verlobten in der Pro-Sieben-Show "Schlag den Star" gegen den Ex-Fußballer Max Kruse und dessen Ehefrau Dilara antreten. Das Duell verloren Knossi und Lia denkbar knapp, ihrer Liebe schadete die Enttäuschung aber nicht – und ihrer Popularität genauso wenig.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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