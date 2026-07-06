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Anna Loos und Jan Josef Liefers von den Karriereplänen ihrer Töchter überrascht

Unerwartete Studienwahl

Anna Loos und Jan Josef Liefers von den Karriereplänen ihrer Töchter überrascht

06.07.2026, 13.20 Uhr
von Nicole Jansen
Beim „WoMen on Top“-Award in Düsseldorf verraten „Tatort“-Star Jan Josef Liefers und Schauspielerin Anna Loss, mit welchen überraschenden Karriereplänen ihre Kinder sie so richtig aus dem Konzept gebracht haben.
Anna Loos und ihr Ehemann Jan Josef Liefers
Anna Loos und ihr Ehemann Jan Josef Liefers   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Für Schauspielstar Anna Loos und ihren Mann Jan Josef Liefers stand eigentlich schon immer fest, dass ihre Töchter in ihre Fußstapfen treten und entweder Künstlerinnen oder Schauspielerinnen werden. Doch die tatsächliche Studienwahl der beiden hat das Ehepaar zunächst geschockt.

Jan Josef Liefers: „Haben wir ihr nicht zugetraut“

Im Interview mit Franca Lehfeldt beim „WoMen on Top“-Award haben die beiden Schauspielstars verraten, dass sie sich lange Zeit gar keine Gedanken um die Berufswünsche ihrer Töchter gemacht hätten, weil sie der Überzeugung gewesen sind, die Pläne ihres Nachwuchses bereits zu kennen, wie Liefers verriet: „Bei beiden hat man schon immer gemerkt, dass sie starke künstlerische Ambitionen haben. Wir waren eigentlich sicher, dass sie auch diesen Weg einschlagen würden“.

Denn sowohl Lola (18) als auch ihre ältere Schwester Lilly (23) haben schon Schauspielerfahrungen sammeln können: Lilly ergatterte mit neun Jahren ihre erste Fernsehrolle, spielte dazu in der Kino-Reihe „Die wilden Hühner“ mit und stand in der ZDF-Krimireihe „Neben der Spur“ vor der Kamera. Auch ihre 18-jährige Schwester spielte in Kinofilmen wie „Herbert“ oder an der Seite ihrer berühmten Mutter bei „Helen Dorn“ mit und 2021 im ARD-Drama „Gefangen“.

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Zahlen statt Schauspielerei

Doch ihre Kinder verfolgen ihre eigenen Pläne: Lilly hat sich für den Studiengang der angewandten KI und Machine Learning entschieden. Ein Studiengang, der viel mit Mathe zu tun hat und insbesondere ihre Mutter Anna Loos überrascht hat, weil ihre Tochter in der Schulzeit überhaupt nichts mit Mathematik anfangen konnte: „Unsere große Tochter habe ich zehn Jahre lang zur Mathenachhilfe geschleift. Jede Woche“, so die 55-jährige.

Folgerichtig waren beide ziemlich überrascht, als die 23-jährige ihre Pläne offenlegte: „Als sie uns gesagt hat, was sie studieren will, haben wir uns angeguckt und sind zusammengebrochen vor Lachen, weil wir ihr das gar nicht zugetraut haben“. Auch Tochter Lola schlägt einen anderen Weg ein: Sie möchte Jura studieren.

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Das Glück ihrer Kinder steht an erster Stelle

Obwohl sie der berufliche Weg ihrer Töchter überrascht, ist beiden Elternteilen das Allerwichtigste, dass ihre Kinder glücklich sind. „Richtig happy“ sei Liefers, wenn er an die Begeisterungsfähigkeit ihrer Töchter denke. Dem kann auch Loos nur beipflichten und findet alles genau richtig so, wie es ist: „Junge Menschen müssen ihren eigenen Weg gehen“.

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