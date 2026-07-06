"Aktenzeichen XY... Vermisst": Sondersendung nimmt fünf ungelöste Fälle ins Visier

Seit 1967 schon ist "Aktenzeichen XY... Ungelöst" eine feste Größe im deutschen Fernsehen. In dem Format nutzt das ZDF seine große Reichweite, um der Polizei gemeinsam mit dem TV-Publikum bei der Aufklärung rätselhafter Fälle zu helfen. Unter dem Titel "Aktenzeichen XY... Vermisst" sendet der Sender nun am Mittwoch, 8. Juli 2026, um 20.15 Uhr eine Sonderausgabe, die sich mit unaufgeklärten Vermisstenfällen befasst.

Insgesamt fünf Fälle werden in der erneut von Rudi Cerne moderierten Spezialausgabe beleuchtet. So bittet die Kripo Rastatt um Mithilfe bei der Aufklärung des Verschwindens von Alexander Bohnert. Der damals 51-Jährige verließ seine Wohnung am 3. April 2024 ohne jegliche persönliche Gegenstände – auch den Ausweis ließ er zu Hause. Seitdem ist er verschwunden. Die Polizei Dresden sucht indes Hilfe in einem Fall, der offiziell bereits als Tötungsdelikt geführt wird. Zwei Jahre nach dem Verschwinden von Corina Niemand, damals 43, bestätigt eine Analyse, dass ein gefundener Knochen von ihr stammt.

Ein Fall führt bis in die Schweiz Außerdem ermittelt die Kripo Magdeburg im Fall der bereits im Frühjahr 2014 spurlos verschwundenen Bardame Jutta Schulz, damals 53. Seit Juli 2021 wird Sebastian Geier vermisst. Der damals 26-Jährige könnte nach Ermittlungen der Polizei kurz darauf im Arbeitslosenmilieu oder bei Bekannten untergekommen sein. Es wird befürchtet, dass der als gutmütig geltende junge Mann "an die falschen Menschen geraten sein könnte", wie es das ZDF in einer Zusammenfassung des Falls bezeichnet.

Der Studiofall führt schließlich in die Schweiz. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens befand sich der als Alishia geborene Luca Bucher im Prozess einer Hormonbehandlung zur Geschlechtsangleichung. Die Kripo Luzern befasst sich seit April 2021 mit dem Verschwinden es in Adligenswil heimischen Vermissten, der zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt war. Luca Buchers Handy konnte bis 1.05 Uhr am Folgetag geortet werden – in Sursee. Danach verschwindet auch diese Spur.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels