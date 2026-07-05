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"That's My Style": Die Umstyling-Show mit Susan Sideropoulos im ZDF

Umstyling-Show

"That's My Style": Die Umstyling-Show mit Susan Sideropoulos im ZDF

05.07.2026, 06.40 Uhr
von Friederike Hilz
Susan Sideropoulos führt erneut durch "That"s My Style', die Umstyling-Show im ZDF. In acht neuen Folgen unterstützen Mode-Experten die Teilnehmer, ihren eigenen Stil zu entdecken und ihre Persönlichkeit durch Mode auszudrücken. Trotz mittelmäßiger Quoten geht die Show mit frischem Wind in die nächste Staffel.
"That's My Style"
Ex-"GZSZ"-Schauspielerin Susan Sideropoulos (45) moderiert auch die zweite Staffel "That's My Style" im ZDF.  Fotoquelle: ZDF/Frank Dicks
"That's My Style"
Swaantje Taube, Ines Thömel, Susan Sideropoulos, Axel Surendorf, Marina Hoermanseder und Konstantinos the Stylist (von links) geben als Mode-Profis den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Styling-Tipps. Sie wollen ihnen helfen, ihren persönlichen Stil zu finden.  Fotoquelle: ZDF/Frank Dicks

In Zeiten von sich ständig ändernden Trends und einem schier übergroßen Angebot an Kleidern, Hemden, Schuhen, Hosen und T-Shirts, ist es alles andere als leicht, den Überblick zu behalten und seinen eigenen Stil zu finden. In "That's My Style" (bereits ab Freitag, 3. Juli, in der Mediathek) stehen im ZDF wieder einmal Modeexpertinnen und -experten mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Seite, um ihnen genau dabei zu helfen. Trotz der durchwachsenen Quoten der ersten Staffel, bekommt das Umstyling-Format mit Moderatorin Susan Sideropulos eine zweite Staffel mit insgesamt acht Folgen.

ZDF
That's My Style
Modeshow • 05.07.2026 • 14:00 Uhr

Dabei, erklärte Sideropulos im vergangenen Jahr im Interview mit der Agentur teleschau, gehe es in der Show eben nicht nur um Modetrends, sondern "vor allem um die Persönlichkeiten, die hinter dem Format stehen". Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen mithilfe der Modeprofis ihr Inneres nach außen tragen: "Alles dreht sich um die Selbstwahrnehmung und die Frage: Wie kann jeder seine Persönlichkeit so kleiden, dass andere sie auch wahrnehmen?", beschreibt die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspielerin das Format.

Swaantje Taube, Axel Surendorf, Marina Hoermanseder und Konstantinos the Stylist geben auch in dieser Staffel wieder Mode-Tipps, erklären Modetrends, und kämpfen um das "Ja" ihrer neuen Schülerinnen und Schüler. Stil-Expertin Ines Thömel kommt neu ins Experten-Team dazu. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen stellen in jeder Folge für einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin einen neuen Look zusammen. Am Ende muss er oder sie entscheiden, welches Outfit am besten passt. Den ausgewählten Look zahlen die Kundinnen und Kunden von ihrem eigenen Geld. Dabei, betonte Sideropulos, soll immer der Spaß an der Mode im Vordergrund stehen: "Wir dürfen nur nicht vergessen: Mode ist so individuell wie jeder Mensch, nicht alles gilt für jeden."

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That's My Style – So. 05.07. – ZDF: 14.00 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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