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Für Beatrice Egli ist Florian Silbereisen mehr, als ein Kollege: „Drumherum ist ihm egal ...“

Anders, als viele Fans vermutet haben

Beatrice Egli klärt auf: Florian Silbereisen ist mehr, als nur ein Kollege

04.07.2026, 11.31 Uhr
von Annika Schmidt
Beatrice Egli spricht offen über ihre langjährige Verbindung mit Florian Silbereisen, die bereits vor ihrer DSDS-Teilnahme begann. Dabei machte die Schlagersängerin deutlich, dass Florian Silbereisen mehr für sie ist, als nur ein Kollege.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.   Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Seit Jahren stehen Beatrice Egli und Florian Silbereisen auf der Bühne. Immer wieder wird den beiden Schlagerstars von den Medien eine Liebesgeschichte nachgesagt. Nun machte die Schweizerin deutlich, dass Florian Silbereisen für sie mehr ist, als nur ein Kollege. 

„Florian war immer da. Und er war auch schon vor meiner DSDS-Zeit da", verriet der Schlagerstar mehr zu ihrem Verhältnis mit dem 44-Jährigen. Sowohl beruflich, als auch privat sind die beiden verbunden. „Von Florian konnte ich sehr viel lernen, was Gelassenheit angeht. Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie gelassen er mit der gesamten Branche umgeht.“

Beatrice Egli und Florian Silbereisen kannten sich vor DSDS

Bevor Beatrice Egli 2013 durch ihre Teilnahme an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" einem größeren Publikum bekannt wurde, wurde Florian Silbereisen zu einem wichtigen Menschen in ihrem Leben. 2007 nahm die Sängerin gemeinsam mit Schlagerlegende Lys Assia am "Grand Prix der Volksmusik" teil.

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Das Duo gewann den Vorentscheid und belegte im internationalen Finale den 12. Platz. Im selben Jahr trat Beatrice Egli in Florian Silbereisens Show "Herbstfest der Volksmusik" auf. „Viele denken ja bis heute, dass für mich alles mit meiner Teilnahme an der Castingshow begann. Ich war aber schon vor DSDS in seiner Show zu Gast", klärt die gelernte Friseurin auf. „Er macht die Show, und die macht er grandios. Aber das ganze Drumherum ist ihm egal ...“ 

Kurz vor Auftritt: So flog Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich
Ein Moment im Backstage-Bereich wurde für den Entertainer plötzlich unangenehm. Dabei sollte er eigentlich wenige Minuten später auf der Bühne stehen.
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.

Die Beziehung von Beatrice Egli und Florian Silbereisen

Ob es über die öffentliche Freundschaft und berufliche Verbundenheit hinausgeht, kommentiert Egli nicht konkret. Die Schlagzeilen über eine mögliche Liebesbeziehung belustigen die Schlagerstars. „Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht“, äußert sich Beatrice Egli im Interview mit "Brisant" und antwortet auf die Spekulationen mit dem Titel ihres gemeinsamen Duetts: „Und was dahinter steckt, 'das wissen nur wir'!“.

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