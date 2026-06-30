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Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne

ARD-Einsparungen

Florian Silbereisen unter Druck: 80 Prozent begrüßen ARD-Sparpläne

30.06.2026, 11.42 Uhr
von Natasa Unkel
Der Sender muss hohe Summen einsparen, doch beliebte Shows bleiben vorerst erhalten. Eine aktuelle Befragung setzt dazu ein überraschend klares Zeichen.
Florian Silbereisen schaut ernst.
Florian Silbereisens Shows kommen eigentlich gut beim Publikum an.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Eine mögliche Kürzung der Schlagershows von Florian Silbereisen stößt in einer neuen Civey-Umfrage für t-online.de auf breite Zustimmung: Auf die Frage "Wie würden Sie es bewerten, wenn die ARD künftig die Schlagershows von Florian Silbereisen kürzen würde, um ihre Einsparziele zu erreichen?" antworteten 80 Prozent der insgesamt 5.000 Befragten positiv. 12 Prozent waren unentschieden, nur 8 Prozent sprachen sich dagegen aus, Florian Silbereisens Sendungen finanziell zu kürzen.

Klare Mehrheit für Kürzungen bei Florian Silbereisens ARD-Shows

Interessant ist, dass sich die Zustimmung durch alle gesellschaftlichen Gruppen zieht, bedeutende Unterschiede zwischen einzelnen Bevölkerungssegmenten zeigen sich nicht. Auch mit Blick auf das Alter der Befragten zeigen sich keine großen Unterschiede: Am größten ist die Zustimmung für mögliche Silbereisen-Kürzungen in der Gruppe der 30- bis 49-Jährigen, am geringsten in der Gruppe der über 60-Jährigen.

Florian-Silbereisen-Produktionen kosteten 45 Millionen Euro

Für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) dürfte das Ergebnis mindestens ernüchternd sein: Bis Ende 2028 soll der Sender einen dreistelligen Millionenbetrag einsparen. Dabei zeigt eine Recherche der Nachrichten-Website "Business Insider", dass allein zwischen 2020 und 2023 mehr als 45 Millionen Euro in die Produktionen rund um Florian Silbereisen gesteckt worden sein sollen.

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ARD hält trotz Sparplänen an Florian Silbereisens Shows fest

Die ARD hält jedoch an den "Feste"-Shows fest – und das bis mindestens noch 2028. Denn abseits der verheerenden Ergebnisse aus der Umfrage, erzielen die Silbereisen-Shows jedes Mal Traum-Quoten. So schalteten zuletzt mehr als vier Millionen Zuschauer ein.

„Traumschiff“-Kritik an Florian Silbereisen: Barbara Wussow wird deutlich
Barbara Wussow erlebt Florian Silbereisen regelmäßig am „Traumschiff“-Set. Jetzt spricht sie offen darüber, wie sie die anhaltende Kritik an ihm bewertet.
Kontroverse Besetzung
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

Auch wenn die "Feste"-Shows vorerst von den Kürzungen verschont bleiben, so steht bereits fest, dass eine andere Sendung aus dem Programm fliegt: Nach 31 Jahren und mehr als 370 Folgen streicht die ARD die Traditions-Show "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross. Die letzte Ausgabe soll im September laufen. Die Entscheidung sei schmerzhaft gewesen und angesichts des großen Erfolgs nicht leichtgefallen, wie SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagte.

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