„Eine Kugel in den Kopf jagen“: Collien Fernandes hat Angst vor "Ulmen-Ultras"

Nachdem Christian Ulmen vor Gericht einen Teilerfolg gegen die Berichterstattung des "Spiegel" erzielt hat, scheint die Situation für Collien Fernandes brenzliger zu werden. Das Oberlandesgericht in Hamburg hat dem Magazin untersagt, die Sachlage so darzustellen, als habe der 50-Jährige Deepfake-Videos von Collien Fernandes hergestellt oder verbreitet. Diesen Beschluss sieht die Schauspielerin als "Täterstrategie". Die Anwälte der 44-Jährigen äußerten sich zu dem Gerichtsbeschluss: Es sei "weiterhin unstreitig, dass „pornografische Videos und Fotos von Frauen, die unserer Mandantin ähnlich sehen, unter ihrem Namen von ihrem Ex-Mann verbreitet wurden“. Doch nicht nur vor Gericht, hat sich die Lage weiterentwickelt. Collien Fernandes fühlt sich nun bedroht.

Collien Fernandes hat Angst um ihr Leben Im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" erklärt die gebürtige Hamburgerin, dass sie Hass- und Morddrohungen erhalte. „Was ist denn, wenn mir irgendwann so ein Christian-Ulmen-Ultra eine Kugel in den Kopf jagt?“, macht Collien Fernandes mit drastischen Worten ihre Angst deutlich. Zuletzt hätten die Drohungen gegen ihre Person zugenommen. Dass die Schauspielerin unter den Morddrohungen leide, soll Christin Ulmen nicht nur aus den Medienberichten wissen. In dem Interview erklärte die Mutter einer Tochter, dass sie mittlerweile wieder direkten Kontakt zu Christian Ulmen gehabt hätte.