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"Die Verräter": Diese Strategien ließen Verräter und Loyale bisher triumphieren

Psychospiel mit Taktik

"Die Verräter": Diese Strategien ließen Verräter und Loyale bisher triumphieren

03.07.2026, 13.32 Uhr
von Pamela Haridi
Täuschen, tricksen, Vertrauen gewinnen: Bei „Die Verräter“ entscheidet die richtige Strategie über Sieg oder Niederlage. Diese Taktiken führten bisher zum Erfolg.
Drei "Verräter" stehen im Halbkreis um einen runden Tisch. Sie tragen rote Kutten und schwarze Gesichtsmasken zur Tarnung.
Die "Verräter" tragen rote Kutten und verstecken ihr Gesicht hinter schwarzen Masken - gut getarnt beratschlagen sie, wen sie in der nächsten Nacht "ermorden" werden.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius | Stefan Gregorowius

Wer bei „Die Verräter – Traue Niemandem!“ möglichst lange im Spiel bleiben möchte, sollte sich nicht ausschließlich auf ein gutes Bauchgefühl verlassen. Ohne starke Nerven, gute Menschenkenntnis und vor allem eine clevere Gesamtstrategie ist die Chance auf einen Sieg nichts weiter als ein schöner Traum. Während die Verräter alles daransetzen, ihre Tarnung aufrechtzuerhalten, üben sich die Loyalen darin, vermeintliche Lügen zu entlarven und die heimlichen Gegenspieler dadurch aus dem Schloss zu verbannen.

Die bisherigen Staffeln machten deutlich, dass oft nicht die lautesten Teilnehmer den Sieg davontrugen, sondern meist jene, die geschickt Vertrauen aufbauten beziehungsweise Misstrauen gezielt steuerten. Welche Strategien bisher besonders erfolgreich waren und dabei halfen, manche Promis bis ins Finale zu befördern, zeigt ein Blick auf die vergangenen Produktionen.

So funktioniert „Die Verräter“

Auf den ersten Blick wirkt das Spielprinzip recht simpel. Tatsächlich zählt das Format jedoch zu den anspruchsvollsten Strategiespielen im deutschen Fernsehen. Zu Beginn nimmt Sonja Zietlow (58) mit der heimlichen Auswahl mehrerer Teilnehmer zu „Verrätern“ ihre erste Amtshandlung vor. Alle übrigen Prominenten spielen in der Position der Loyalen. Tagsüber absolvieren alle gemeinsam ihnen zugewiesene Missionen, mit denen sie das Silber für den Jackpot erspielen. Abends beginnt dann das eigentliche Psychospiel.

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Am berühmten Runden Tisch diskutieren die Kandidaten über Verdächtige und stimmen darüber ab, wer die Show verlassen soll. Erst nach der Verbannung klärt sich auf, ob es dabei tatsächlich einen Verräter erwischt hat, oder ob ein aufrichtig Loyaler gehen musste. Die Nächte gehören ganz den Verrätern, die sich auf den Weg machen, um einen anderen Mitspieler heimlich zu „ermorden“. Das Wechselspiel aus Täuschung, Verdacht und Psychologie des Menschen zieht sich durch das gesamte Spiel hindurch, bis entweder alle Verräter entlarvt wurden oder es diese geschafft haben, bis zum Finale unentdeckt zu bleiben. Neben den Missionen sorgen Schutzschilde, taktische Vorteile und sich immer wieder neu ergebende Wendungen dafür, dass sich das Kräfteverhältnis unter den Kandidaten jederzeit verändert.

Warum Vertrauen wichtiger ist als gutes Schauspiel

Als Zuschauer mag man zunächst denken, dass es bei „Die Verräter“ ausschließlich um das möglichst glaubhafte Lügen gehe. Tatsächlich zeigt sich jedoch in jeder Staffel, dass Vertrauen die eigentlich wertvolle Währung des Spiels ist. Diejenigen, die glaubwürdig wirken, werden seltener verdächtigt. Gegensätzlich verhält es sich bei jenen, die Unsicherheit ausstrahlen oder sich gar in Widersprüche verwickeln.

Diese Teilnehmer geraten schneller in den Verdacht, unabhängig davon, ob es sich hierbei wirklich um einen Verräter oder um einen Loyalen handelt. Über Sieg oder Niederlage entscheidet daher häufig nicht die kreativste Lüge, sondern die Fähigkeit, tragfähige Beziehungen aufzubauen und andere von der eigenen Ehrlichkeit zu überzeugen.

Die erfolgreichen Strategien der Loyalen

Die größte Herausforderung besteht für die Loyalen darin, aus wenig Information die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die vergangenen Staffeln zeigten mehrere Muster, die sich als besonders erfolgversprechend erwiesen haben. An erster Stelle steht der frühe Aufbau belastbarer Allianzen. Teilnehmer, die sich schnell ein Vertrauensnetz schaffen, können Beobachtungen austauschen und Verdachtsmomente besser überprüfen. Gleichzeitig sinkt die Gefahr, von einzelnen Meinungsführern beeinflusst zu werden.

Die genaue Analyse des Verhaltens der anderen Teilnehmer ist ebenso wichtig. Erfolgreiche Loyale achten weniger auf Sympathie, als auf Veränderungen im Auftreten ihrer Mitspieler. Wer plötzlich seine Meinung ändert, auffällig taktisch argumentiert oder sich widersprüchlich verhält, rückt automatisch in den Fokus der kritischen Überprüfung.

Darüber hinaus erweist sich ein weiterer Erfolgsfaktor als das rechtzeitige Erkennen von Fehlentscheidungen. In nahezu jeder Staffel wurden zunächst mehrere Loyale fälschlicherweise verbannt. Deshalb hielten erfolgreiche Spieler nicht einfach stur an ihrer ersten Einschätzung fest, sondern passten ihre Analysen immer wieder an die veränderten Gegebenheiten an.

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So gewinnen die Verräter

Paradoxerweise gilt für die Verräter genau das Gegenteil dessen, was viele erwarten würden. Wer besonders aktiv manipuliert oder ständig Diskussionen dominiert, agiert häufig von ganz alleine verdächtig. Aus diesem Grund blieben die erfolgreichsten Verräter meist unauffällig im Hintergrund. Sie wirkten hilfsbereit, freundlich und sozial perfekt integriert. Gerade diese scheinbare Normalität war es, die ihre Gefährlichkeit ausmachte.

Verräter beherrschten es zudem, ihnen entgegengebrachtes Misstrauen unauffällig umzulenken. Anstatt selbst große Anschuldigungen auszusprechen, genügte ein kleiner Hinweis oder eine geschickte Bemerkung im richtigen Moment was dazu führte, dass sich der Verdacht gegen andere richtete. Wenn die Gruppe erst einmal eine gewisse Eigendynamik entwickelt hatte, erledigte sie den Rest häufig selbsttätig.

Von großer Bedeutung für den Verlauf des Spiels ist definitiv die Auswahl der nächtlichen Opfer, denn wenn die richtigen Loyalen aus dem Spiel genommen wurden, verschwanden oft jene Teilnehmer, die besonders analytisch dachten oder innerhalb der Gruppe großen Einfluss besaßen. Mit der richtigen Wahl verschoben sich die Verdachtsmomente immer wieder zugunsten der Verräter.

Staffel 1: Unauffälligkeit wurde zum Schlüssel

Schon in der ersten Staffel zeigte sich, wie wirkungsvoll eine ruhige Spielweise sein kann. Die späteren Sieger Anna-Carina Woitschack (33) und Vincent Gross (29) hielten sich über weite Strecken aus den größten Konflikten heraus. Statt vehement zu agieren, bauten sie Vertrauen auf und lenkten eventuelle Verdachtsmomente geschickt auf andere Teilnehmer.

Die Loyalen dagegen verloren sich mehrfach in wenig zielführenden, emotionalen Diskussionen und konzentrierten sich so teilweise zu lange auf fälschlich Verdächtigte. Dadurch schenkten sie den Verrätern denjenigen Freiraum, den diese benötigten, um das Spiel am Ende zu kontrollieren.

Staffel 2: Gruppendynamik entscheidet

Über Staffel 2 sind zwar weniger konkrete Siegerdetails bekannt, sie bestätigt allerdings erneut das zentrale Prinzip der Show. Wer Vertrauen besser organisiert als seine Mitspieler und Allianzen stabil hält, verschafft sich einen enormen Vorteil. Gleichzeitig zeigt sich immer wieder, wie gefährlich Gruppendynamik werden kann. Entwickelt sich ein falscher Verdacht zur Mehrheitsmeinung, geraten selbst normalerweise sehr überzeugende Loyale schnell unter Druck.

Staffel 3: Die Macht der Unsichtbarkeit

Die dritte Staffel verlief besonders eindrucksvoll. Mit Mirja du Mont (50), Motsi Mabuse (45) und Charlotte Würdig (47) triumphierte erstmals ein Verräterinnen-Trio. Ihr Erfolgsrezept bestand vor allem darin, nie dauerhaft im Mittelpunkt zu stehen. Anstatt offensiv zu spielen, wirkten sie sozial integriert, bauten viel Vertrauen auf und lenkten Misstrauen immer wieder auf andere Kandidaten.

Den Loyalen fehlte dadurch häufig der überzeugende Beweis für ihre Unaufrichtigkeit. Es entstanden zwar immer wieder richtige Vermutungen, doch letztlich gelang es ihnen nicht, diese konsequent bis zum Ende zu belegen. Diese Unsicherheit nutzten die Verräterinnen bis zum Finale konsequent für ihre Zwecke aus.

Das größte Erfolgsgeheimnis aller Staffeln

Der Vergleich der Staffeln eins bis drei offenbart folgendes Muster: Letztlich sind weder die lautesten Diskussionen noch die spektakulärsten Anschuldigungen für das Endergebnis entscheidend. Erfolgreiche Verräter treten glaubwürdig auf, lenken einen eventuellen Verdacht unauffällig um und wählen ihre Opfer mit Bedacht aus.

Erfolgreiche Loyale analysieren dagegen konsequent Verhaltensmuster, korrigieren Fehleinschätzungen und lassen sich nicht von der bisweilen vorschnellen Dynamik der Gruppe beeinflussen. Selten gewinnt bei „Die Verräter“ am Ende der beste Lügner, sondern meist der beste Menschenkenner.

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