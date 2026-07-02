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Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!

Aus dem Nähkästchen geplaudert

Beatrice Egli verrät: Diese eine Eigenmannschaft mag sie an Männern!

02.07.2026, 07.22 Uhr
von Julian Flimm
Beatrice Egli offenbart, warum sie Männer oft besser versteht als Frauen. Aufgewachsen mit drei Brüdern, erzählt die Schlagersängerin von ihren Erfahrungen und der Inspiration für eines ihrer Alben.
Beatrice Egli sitzt und lächelt.
Beatrice Egli hat verraten, warum sie mit Männer besonders gut klarkommt.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci

Schlagerstar Beatrice Egli zeigt sich im Podcast "Star-Talk" auf Antenne Schlager ungewöhnlich persönlich: Die 38-Jährige erklärt offen, weshalb sie Männer häufig besser nachvollziehen kann als Frauen – und führt dafür mehrere Gründe an. Besonders prägend war dabei ihre Kindheit.

Beatrice Egli: Drei Brüder prägten ihre Kindheit

Glamour? Kann sie. Emotion? Sowieso. Und Selbstbewusstsein? Hat sie gelernt – in einer Welt, in der Jungs eindeutig in der Überzahl waren. Beatrice Egli weiß, wie man sich behauptet. Deshalb sagt sie heute auch ganz entspannt im Podcast: "Ich komme super mit Jungs klar."

Der Grund: Sie ist mit drei Brüdern aufgewachsen – und die haben die Schlagersängerin geprägt. Denn untereinander sei damals nicht nach Geschlecht unterschieden worden: "Wir sind vier Kids", so Egli. Deshalb waren Aktivitäten wie gemeinsames Fußballspielen an der Tagesordnung. Diese familiäre Konstellation habe ihre Sicht auf das Verhalten von Männern geprägt.

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Beatrice Egli über Männer: "Ich mag auch diese Direktheit"

Vor allem die offene Kommunikation sei für Beatrice Egli ein großer Pluspunkt im Umgang mit Männern. "Ich mag auch diese Direktheit von meinen Brüdern. Sie sagen auch, wenn sie etwas nicht gut finden. Und dann spricht man darüber – und dann ist das erledigt", erklärt die Sängerin.



Beatrice Egli: Warum ihr Ex-Partner bei ihrem Vermögen eine Rolle spielt
Beatrice Egli hat sich als Schlagerstar und TV-Moderatorin etabliert. Trotz Millionen-Vermögen lebt sie bescheiden am Zürichsee. Ihr Ex-Partner Reto Steiner spielte dabei eine unerwartete Rolle.
Finanzielle Folgen
Beatrice Egli lacht.

Beatrice Egli widmet ihren Brüdern einen eigenen Song

Auf ihrem aktuellen Album "Hör nie auf damit" hat Beatrice Egli ihren Brüdern sogar einen eigenen Song gewidmet. Das Lied "Bros" thematisiert die enge Verbindung zu ihren Geschwistern.

Laut Egli sei das neue Album ihr bislang "mutigstes". Sie greife darauf nicht nur fröhliche, sondern auch ernste Themen auf – wie Wut, Traurigkeit und persönliche Fehler. "Wenn du ehrlich mit dir bist, kann es nur richtig sein. Was soll passieren? Wenn es nicht klappt, fängst du noch einmal an", so die Schlagersängerin im Gespräch mit Moderatorin Annika Reichel.

Quelle: mdr.de

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