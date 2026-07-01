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Nach 25 Jahren: Neuer Kommissar bei "SOKO Leipzig" steht fest

Neuer Ermittler

Nach 25 Jahren: Neuer Kommissar bei "SOKO Leipzig" steht fest

01.07.2026, 21.40 Uhr
von Gianluca Reucher
Nach dem Serientod von Jan Maybach in SOKO Leipzig übernimmt Simon Böer die Rolle des neuen Ermittlers Dirk Trebbe. Der 51-jährige Schauspieler ergänzt das Team um Melanie Marschke. Seine Figur, ein bodenständiger Ruhrpott-Junge, zeichnet sich durch psychologisches Gespür aus.
Simon Böer
Simon Böer schließt sich dem "SOKO Leipzig"-Team des ZDF an.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

Es war dramatisch: Nach 25 Jahren und knapp 500 Folgen ereilte TV-Kommissar Jan Maybach in der 26. Staffel von "SOKO Leipzig" der Serientod. Jetzt steht der Nachfolger von Darsteller Marco Girnth fest. Simon Böer wird künftig die Rolle des Ermittlers Dirk Trebbe übernehmen.

Damit macht der 51-jährige Bonner das Leipziger Team der ZDF-Krimireihe wieder komplett und ermittelt ab der im Herbst erscheinenden 27. Staffel an der Seite von Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Einen ersten Hinweis auf den Neuzugang gab es allerdings bereits in der aktuell ausgestrahlten Folge mit dem Titel "Die Zeit heilt alle Wunden". Darin war Simon Böer kurz im Gespräch mit Melanie Marschke alias Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen.

Ermittler mit "Ecken und Kanten"

Die Figur Dirk Trebbe, die alle einfach "Trebbe" nennen, ist laut des Schauspielers "ein bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt". Dabei betont Simon Böer vor allem das "psychologische Gespür" seines Charakters: "Ein Menschenleser und genauer Beobachter. Ihn interessiert nicht nur die Tat, sondern vor allem der Mensch dahinter."

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Die ersten Folgen mit Dirk Trebbe seien schon abgedreht worden. Doch während Simon Böer vom "SOKO Leipzig"-Team mit offenen Armen empfangen worden sei, habe es seine Rolle zu Beginn nicht ganz so einfach. Der Ermittler habe "seine Ecken und Kanten", wie der Schauspieler verrät.

Simon Böer ist aus zahlreichen beliebten TV-Formaten bekannt, darunter "Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen", "Professor T", "Notruf Hafenkante" und anderen Ablegern der "SOKO"-Reihe des Senders.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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