Helene Fischer spricht offen über private Probleme: "Es gelingt mir einfach nicht"

Während Helene Fischer auf der Bühne steht, ist ihr Partner Thomas Seitel und die gemeinsamen Kinder Backstage dabei. "Ich werde alle mitnehmen. Denn alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben und es ist auch tatsächlich einfach für uns alle irgendwie entspannter und leichter, wenn alle dabei sind und wir nicht diese große Trennung haben", sagte Fischer im Gespräch. Doch alles unter einen Hut zu bekommen, ist für die Schlagersängerin nicht immer einfach. Darüer hat Helene Fischer nun offen gesprochen.

Für die 41-Jährige ist die Entscheidung offenbar nicht nur emotional, sondern auch praktisch. In der Vergangenheit habe sie es als schwierig erlebt, nach jedem Auftritt direkt nach Hause fahren zu müssen. Die gemeinsame Zeit unterwegs soll nun helfen, lange Trennungen zu vermeiden und die Familie besser mit dem Tourleben zu verbinden. Gleichzeitig freute sich Fischer auf die Rückkehr auf die Bühne: "Ich freue mich auch auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element."

Kein leichtes Comeback für Helene Fischer Doch ganz so leicht fällt ihr das Comeback nicht: Bereits in der "NDR Talk Show" vom 1. Mai hatte Fischer offen über die Herausforderungen der Vorbereitung gesprochen. "Wenn ich ganz ehrlich bin, ich tue mich diesmal wahnsinnig schwer damit, reinzukommen. Ich bin einfach zum zweiten Mal Mama geworden und meine Zeit ist so limitiert", sagte sie dort. Die Vorbereitung unter den veränderten familiären Umständen falle ihr derzeit nicht leicht: "Ich tue mich wirklich schwer, ich versuche diszipliniert zu sein, aber es gelingt mir einfach nicht. Ich hoffe darauf, dass sowohl mein Körper als auch meine Stimme das jetzt einfach mitmachen."

Helene Fischers Pläne Die Stadiontour läuft vom 10. Juni bis zum 17. Juli 2026. Geplant sind unter anderem Konzerte in Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie internationale Termine in Amsterdam, Zürich und Wien.

Noch vor dem Tourauftakt erschien am 29. Mai 2026 Fischers neue Single "Heute Nacht". Gegenüber FFH beschrieb sie das Stück als ersten Vorboten ihres für 2026 geplanten Albums. Das Album müsse "erstmal passen und gut werden", so Fischer.