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"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder sind auf der Setlist!

Große Tour

"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder sind auf der Setlist!

02.07.2026, 13.39 Uhr
von Charlotte Leutloff
Helene Fischer ist zurzeit mit ihrer großen "360° Stadion Tour 2026" unterwegs. Die Sängerin überraschte die Fans mit einem dramatischen Auftritt und einer beeindruckenden Setlist, die Hits wie "Atemlos" und "Phänomen" umfasst. Weitere Termine folgen in Hamburg und Hannover.
Helene Fischer in einem roten Body in einem Gurt in der Luft.
In einem Gurt gespannt eröffnete Helene Fischer die Tour über den Köpfen ihrer Fans.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael
Helene Fischer in einem roten Body auf der Bühne.
Helene Fischer eröffnete ihre Stadiontour in Dresden.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Robert Michael

Helene Fischers große „360° Stadion Tour 2026“ ist in vollem Gange. Erste Bilder und Videos zeigen beeindruckende Aufnahmen von der Sängerin. Doch eine Frage beschäftigt wohl alle Fans: Welche Lieder werden gesungen?

So spektakulär ist die Eröffnung

Das erste Lied ist „Jetzt oder nie“, währenddessen sie von einer Seite des Stadions spektakulär über die Fans an einem Gurt auf die Bühne schwebt. Zu Beginn trug sie einen roten Body, der mit Glitzer bedeckt war. Während der Show sind Outfitwechsel zu erwarten.

Das ist die gesamte Setlist

An ihrem ersten Termin spielte sie die Lieder in folgender Reihenfolge:

Derzeit beliebt:
>>Vermögen der Schlagerqueen: So viel verdient Helene Fischer wirklich!
>>Fabian Wegmann verrät: Was erwartet uns bei der Tour de France 2026?
>>Stefan Mross verplappert sich: "Mit Florian Silbereisen geschlafen"
>>Extremtemperaturen: Helene Fischer im „Ganzkörperkondom“
  • Jetzt oder nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Feuer am Horizont
  • Hundert Prozent
  • Mitten im Paradies
  • Ich will immer wieder dieses Fieber spüren
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Te Queiro
  • Marathon
  • Nur mit Dir
  • Vamos a Marte
  • Liebe ist ein Tanz
  • Viva la Vida
  • Das Karussell in meinem Bauch
  • Fehlerfrei
  • Warum (Neuer Song)
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich dich wach
  • Spiele
  • Rausch
  • Wir zwei
  • Regenbogenfarben
  • Wir werden eins
  • Atemlos
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Heute Nacht (WM-Song)
  • Phänomen

Während der Tour kann sich die Liste immer wieder ändern. Es können weitere neue Songs dazukommen, alte gestrichen werden, Medleys entstehen oder eine neue Reihenfolge kann gebildet werden. Zuletzt gab es zwei Shows im Kölner RheinEnergieSTADION und in Arnhem. Weiter geht es in Hamburg und Hannover.

Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
Helene Fischer feiert ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer spektakulären Tournee. Dabei wird die Sängerin von ihrer Familie begleitet. Mit einer gigantischen Bühne und neuen Songs meldet sie sich im Rampenlicht zurück. Auch die beliebte "Helene Fischer Show" könnte ein Comeback erleben.
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer

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