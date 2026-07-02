"360° Stadion Tour" von Helene Fischer: Diese Lieder sind auf der Setlist!

Helene Fischers große „360° Stadion Tour 2026“ ist in vollem Gange. Erste Bilder und Videos zeigen beeindruckende Aufnahmen von der Sängerin. Doch eine Frage beschäftigt wohl alle Fans: Welche Lieder werden gesungen?

So spektakulär ist die Eröffnung Das erste Lied ist „Jetzt oder nie“, währenddessen sie von einer Seite des Stadions spektakulär über die Fans an einem Gurt auf die Bühne schwebt. Zu Beginn trug sie einen roten Body, der mit Glitzer bedeckt war. Während der Show sind Outfitwechsel zu erwarten.

Das ist die gesamte Setlist An ihrem ersten Termin spielte sie die Lieder in folgender Reihenfolge:

Jetzt oder nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Feuer am Horizont

Hundert Prozent

Mitten im Paradies

Ich will immer wieder dieses Fieber spüren

Schau mal herein

Mit keinem Andern

Te Queiro

Marathon

Nur mit Dir

Vamos a Marte

Liebe ist ein Tanz

Viva la Vida

Das Karussell in meinem Bauch

Fehlerfrei

Warum (Neuer Song)

Null auf 100

Und morgen früh küss ich dich wach

Spiele

Rausch

Wir zwei

Regenbogenfarben

Wir werden eins

Atemlos

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Heute Nacht (WM-Song)

Phänomen Während der Tour kann sich die Liste immer wieder ändern. Es können weitere neue Songs dazukommen, alte gestrichen werden, Medleys entstehen oder eine neue Reihenfolge kann gebildet werden. Zuletzt gab es zwei Shows im Kölner RheinEnergieSTADION und in Arnhem. Weiter geht es in Hamburg und Hannover.