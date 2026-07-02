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Diese ARTE-Doku zeigt, warum Disco die Porno-Musik der 70er war

Erotik trifft auf Musik

Diese ARTE-Doku zeigt, warum Disco die Porno-Musik der 70er war

02.07.2026, 14.54 Uhr
von Jonas Decker
Eine neue ARTE-Dokumentation untersucht die Verbindung zwischen Disco-Musik und der Pornoindustrie der 70er Jahre. Filmemacher François Chaumont und prominente Stimmen wie Amanda Lear und Marc Cerrone geben Einblicke in die erstaunlichen Verbindungen.
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
In kaum einer anderen Musik spielen Lust und Trieb eine so wichtige Rolle wie im Disco-Sound.  Fotoquelle: ITV Studios France/ARTE
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
Brigitte Lahaie wurde in den späten 70er-Jahren zum ersten französischen Pornostar.  Fotoquelle: Christophe Mourthé/ARTE
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
Die Doku "Disco Sex Machine" möchte herausfinden, wo die konkreten Verbindungen zwischen Disco-Musik und Pornografie liegen.  Fotoquelle: Gérard Kikoïne/ARTE
Disco Sex Machine - Die Geburt des Porn Chic
Marc Cerrone erinnert sich an die 70-er zurück - die Zeit von Disco-Hype und Porno-Boom.  Fotoquelle: ITV Studios France/ARTE

Dass der Musik eine ausgeprägte sexuelle Spannung innewohne, wurde schon über viele Genres behauptet. Über den Blues von Ma Rainey und Bessie Smith, den Rock'n'Roll von Little Richard und Elvis Presley, den Soul eines James Brown. Doch in keiner Musik pulsierten Lust und Trieb jemals so heftig wie im Disco-Sound der 70-er. Zumindest glaubt das eine spannende neue Dokumentation, die ARTE nun zu fortgeschrittener Abendstunde als Free-TV-Premiere zeigt. Für Filmemacher François Chaumont ist Disco gewissermaßen sogar Porno-Musik.

ARTE
Disco Sex Machine – Die Geburt des Porn Chic
Dokumentation • 05.07.2026 • 22:30 Uhr

Wenn man an die unwiderstehlich wallenden Beats der Disco-Ära denkt, an die Ekstase auf der Tanzfläche und an Stimmen wie die von Barry White oder Grace Jones: Es mag wohl sein, das Chaumont mit "Disco Sex Machine – Die Geburt des Porn Chic" wirklich einer ganz heißen Sache auf der Spur ist. Eine knappe Stunde lang spürt er dem Thema nach und versucht, Disco als ultimativen "Soundtrack der sexuellen Befreiung" zu ergründen.

"Soundtrack der sexuellen Befreiung"

Dass der große Disco-Hype zeitlich ausgerechnet mit dem ersten Boom der Pornoindustrie zusammenfiel, könne ja kein Zufall sein. Um die "erstaunlichen Verbindungen zwischen Disco und Pornografie" besser zu verstehen, holt François Chaumont auch einige illustre Persönlichkeiten vor die Kamera, die es genau wissen müssen: neben der einstigen Disco-Queen Amanda Lear und Musikproduzent Marc Cerrone unter anderem auch Brigitte Lahaie, die in den späten 70er-Jahren zum ersten Pornostar Frankreichs avancierte.

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Die lustvolle Dokumentation ist bei ARTE eingebettet in den zuletzt bereits gestarteten "Summer of Disco", der den Sound dieser Epoche "als musikalische Revolution, als Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche und als globales Kulturphänomen" feiert. Direkt im Anschluss an "Disco Sex Machine" folgt die Dokumentation "Dorfdisco – Saturday Night Fever auf dem Land" (ab 23.25 Uhr), ebenfalls in Erstausstrahlung.

Disco Sex Machine – Die Geburt des Porn Chic – So. 05.07. – ARTE: 22.30 Uhr

Disco-Doku bei ARTE: Von Studio 54 bis Nile Rodgers und Grandmaster Flash
In der ARTE-Dokumentation "Disco never died!" wird die Geschichte der Disco-Kultur erzählt, die weit mehr war als ein kurzlebiger Trend und tiefe gesellschaftliche Wurzeln hat.
"Disco für alle!"
Disco für alle!

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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