Home News Star-News

Ronja Forcher: 14 Kilo weg! So schaffte "Bergdoktor"-Star die Verwandlung

Darstellerin verliert Pfunde

Ronja Forcher: 14 Kilo weg! So schaffte "Bergdoktor"-Star die Verwandlung

07.07.2026, 10.39 Uhr
von Anja Kratz
Ronja Forcher hat abgenommen und spricht offen darüber, wie sich ihr Lebensstil verändert hat. Dabei geht es nicht um Verzicht, sondern um Gewohnheiten, die ihr guttun.
Ronja Forcher
Ronja Forcher (30), bekannt als Lilli Gruber in der beliebten ZDF-Serie "Der Bergdoktor", zeigt voller Stolz ihren Abnehmerfolg.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Agentur Wehnert/M. Gränzdörfer

"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher hat mit viel Freude insgesamt 14 Kilo verloren und offenbar Gefallen an ihrem neuen Lebensstil gefunden. Wie die Schauspielerin ihre optische Verwandlung geschafft hat, verriet die 30-Jährige in einem Interview.

Ronja Forcher: Neues Körpergefühl durch Sauna und gesunde Routinen

"Wir haben viele Gewohnheiten entwickelt, die uns einfach wahnsinnig guttun und die wir mit viel Freude umsetzen. Ein großes Thema ist für uns die Sauna geworden. Ich bin mittlerweile eine überzeugte Saunagängerin und gehe viermal die Woche."

Die regelmäßigen Saunagänge prägen laut Forcher inzwischen ihren Alltag. Dazu gehören Saunieren, Abkühlen und anschließendes Ruhen. Dieser Ablauf gebe ihr und ihrem Mann Kraft und verstärke das Bedürfnis, weiter etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Dadurch sei bei ihr ein neues Bewusstsein für den eigenen Körper entstanden.

Derzeit beliebt:
>>"Yellowstone"-Star Cole Hauser: Intensivere Geschichten in Staffel 2 von "Dutton Ranch"
>>Trump mischt sich in Fußball-WM ein: Balogun darf spielen
>>"Bergdoktor"-Star hat 14 Kilo abgenommen: Ronja Forcher verrät, wie ihr dies gelungen ist
>>"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher: "Genug Liebe, um sie noch einem dritten Menschen zu schenken"

Ronja Forcher nimmt ab: Diese Ernährung half dem "Bergdoktor"-Star

Auch ihre Ernährung stellte die Schauspielerin um. Früher habe sie Essen oft als Trost genutzt, seit eineinhalb Jahren esse sie hingegen bewusster. "Ich habe zwar schon immer vegetarisch gelebt, viel Gemüse gegessen und frisch gekocht. Aber wie es so ist, auf Reisen, beim Dreh muss es schnell gehen. Heute esse ich bewusster."

"Die Verräter" 2026: Diese Promis würden perfekt ins Schloss der Intrigen passen
"Die Verräter" geht 2026 in die vierte Runde. Während erste Kandidaten gehandelt werden, liefern Fans Wunsch-Promis, die perfekt ins Schloss passen.
Spannung im Schloss
Sonja Zietlow umgeben von vier Personen in Kutten.

Nach eigenen Angaben informierte sich Forcher mithilfe von Podcasts und Büchern verstärkt über Frauengesundheit und Ernährung. Besonders Proteine und Muskelaufbau rückten dabei in den Fokus. "Wenn ich meine Großmutti und meine Mama anschaue, sehe ich, wie essenziell das ist."

CrossFit als fester Alltag: Ronja Forcher setzt auf Muskelaufbau

Zum sportlichen Ausgleich betreibt Forcher seit etwa drei Jahren regelmäßig CrossFit. Die athletische Sportart verbindet funktionelle Bewegungen mit hoher Intensität und sei für sie inzwischen fester Bestandteil des Alltags.

Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
Anne Menden ist nach sieben Monaten zurück bei GZSZ. Die Schauspielerin wurde von Ehemann und Sohn begleitet und spricht über ihre Rückkehr und Kritik am Mutterschutz.
GZSZ-Comeback
Anne Menden

"Der Bergdoktor": So turbulent wird die 20. Staffel

Parallel dazu laufen die Dreharbeiten für die 20. Staffel von "Der Bergdoktor". Das ZDF kündigte zum Drehstart Spannungen rund um den Gruberhof an. Nach Angaben der Agentur von Schauspielerin Simone Hanselmann übernimmt Hanselmann erneut eine durchgehende Nebenrolle. Ihre Figur Franziska kehrt zurück und bringt neue Unruhe in die Serie.

Forcher arbeitet daneben weiter an neuen Projekten. Den beruflichen Wandel nach dem Ende von "Immer wieder sonntags" bestätigte sie bereits. Privat lebt die gebürtige Tirolerin seit fünf Jahren mit ihrem Mann nahe Berlin und fühlt sich nach eigenen Angaben in Brandenburg wohl. Den Wechsel zwischen ihrer neuen Heimat und den Bergen genieße sie weiterhin.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

"Das ist mein Bikinibody 2026": GNTM-Siegerin hat 25 Kilo abgenommen
Gewichtsabnahme
Alex Mariah Peter
"NANO Doku: Let's sweat! – Warum Schwitzen gesund ist": Die Doku auf 3sat
Schweißforschung
Let's sweat! - Warum Schwitzen gesund ist
Zufrieden mit der Figur und trotzdem Abnehmspritze: Das sagt Elena Uhlig
Gesundheitsentscheidung
Elena Uhlig
Ross Antony verliert viele Kilos bei "Let's Dance": "Alles wieder straff!"
Ross Antony's Erfolg
"Let's Dance"
Beatrice Egli über ihr Fitness-Programm: "Will nicht, dass mir jemand zuguckt"
Fitnessgeheimnisse
„Du kannst nichts vor ihm verstecken“: Kollegen packen über Hans Sigl aus
Set-Geheimnisse
"Habe auch Jobs verloren": Martina Reuter berichtet von Nachteilen ihres Gewichtsverlusts
Transformationserfolg
"Frisch verliebt": Moderatorin Martina Reuter macht neue Beziehung öffentlich
Transformation
"15-mal pro Tag gestritten": Daniela Katzenberger berichtet in Buch von Ehe-Krise mit Lucas
Fitness und Ehe
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher packt aus: So schwer fiel ihr das Playboy-Shooting
Mutige Entscheidung
Ronja Forcher lacht.
Knossi und seine Influencer-Queen: Alles über Lia Mitrou
Knossis Partnerin
Jens Knossalla und Lia Mitrou
"Michael Jackson – Der Jahrhundertprozess": Kritik zur ZDF-Doku über den King of Pop
Neverland und Vorwürfe
Michael Jackson - Der Jahrhundert-Prozess
ARD-Urgestein Jörg Schönenborn übernimmt "Tagesthemen"-Moderation
Tagesthemen-Debüt
Jörg Schönenborn
"Der Geier – Die Tote mit dem falschen Leben": Kritik zum Alpenkrimi mit Philipp Hochmair im ZDF
Alpenkrimi
Der Geier - Die Tote mit dem falschen Leben
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
Krimi-Highlight
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Falsches Spiel"
"Die Toten vom Bodensee – Unter Wölfen": Kritik zum ZDF-Krimi mit Robert Stadlober
Mystischer Krimi
"Die Toten vom Bodensee - Unter Wölfen"
"Iran: Menschen im Krieg": Kritik zum ARTE-Bericht
Iran-Konflikt
Iran: Menschen im Krieg
Schumacher enthüllt: Ohne Millionen kein Formel-1-Traum!
Motorsport-Herausforderung
Ralf Schumacher
Mega-Änderungen bei "The Masked Singer": Was Fans erwartet!
Neue Staffel mit Überraschungen
"The Masked Singer"
"Das Sommerhaus der Stars": Walentina Doronina und Co. - Diese Streithähne polarisierten am meisten
Promi-Konflikte
Reality-Star Walentina Doronina posiert vor roter Sponsorenwand mit großen Ohrringen, blauem Lidschatten und weit ausgeschnittenem Blazer mit gleichgültigem Gesichtsausdruck.
"Aktenzeichen XY... Vermisst": Sondersendung nimmt fünf ungelöste Fälle ins Visier
Ungeklärte Fälle
Aktenzeichen XY ... Vermisst
„Das Sommerhaus der Stars“: Diese Stars haben die Show bisher gewonnen
Reality-Show
Edda Pilz und ihr Partner Michael Klotz
Anna Loos und Jan Josef Liefers von den Karriereplänen ihrer Töchter überrascht
Unerwartete Studienwahl
Anna Loos und ihr Ehemann Jan Josef Liefers
Alexander Zverev spricht über Nachwuchs mit Freundin Sophia Thomalla
Nach historischem Triumph
Sophia Thomalla hält ihren Hund.
"Die Verräter" Staffel 4: Mit diesen Strategien haben Promis die besten Chancen
Psychospiel mit Taktik
Drei "Verräter" stehen im Halbkreis um einen runden Tisch. Sie tragen rote Kutten und schwarze Gesichtsmasken zur Tarnung.
Journalist spottet im ZDF über Nagelsmann-Kritiker: "Am Anfang waren viele neurotisch"
DFB-Elf-Debakel
Ronald Reng
"Die Verräter" Staffel 4: TV-Start, Kandidaten und alle Infos zur RTL-Show
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Maxton Hall" Staffel 3: Alle Infos zum großen Serien-Finale
Amazon Prime Video
Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung
"Du gehörst hier nicht hin": So flog Florian Silbereisen backstage raus
Kurioser Rauswurf
Florian Silbereisen schaut ernst.
Trifft ARD-Sparkurs den Schlager? Mehrheit stellt sich gegen Florian Silbereisen
Einsparungen beim ÖRR
Florian Silbereisen schaut ernst.