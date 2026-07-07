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Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart

"360°"-Stadiontour

Stadiontour mit Familie: So meistert Helene Fischer den Neustart

07.07.2026, 13.19 Uhr
von Stefan Weber
Zwischen Proben, Auftritten und privaten Momenten erlebt Helene Fischer einen intensiven Neustart. Die Balance zwischen zwei Welten wird zur besonderen Herausforderung.
Helene Fischer
Trotz "Chaos im Kopf": Helene Fischer freut sich auf den Start ihrer 360-Grad-Stadiontournee.  Fotoquelle: Andreas Rentz/Getty Images

Für Helene Fischer begann am Mittwoch, 10. Juni 2026, ein neuer Karriereabschnitt: In Dresden eröffnete die Sängerin ihre große Jubiläumstour zu ihrem 20. Bühnenjubiläum. Nach Monaten intensiver Vorbereitung waren vor dem Auftakt Vorfreude und Anspannung gleichermaßen groß. Für die Konzertreihe reist sie mit ihrer Familie, ihrem Partner Thomas Seitel und ihren zwei Töchtern.

"Mein Fokus liegt natürlich auf meiner Tournee. Aber sobald ich die Proben und die Show verlasse und auf meine Familie treffe, bin ich sofort wieder in einer anderen Rolle", sagte die 41-Jährige der "Bild". Der ständige Wechsel zwischen Bühnenstar und Mutter fordere sie sehr. Wenige Tage vor dem Tourstart beschrieb Fischer ihre Situation: "Momentan ist noch ziemlich viel Chaos in meinem Kopf und ein riesengroßes Puzzle, das sich noch zusammenfügen muss." Trotzdem überwiege die Freude. Nach längerer Bühnenpause könne sie es nach eigenen Worten kaum erwarten, wieder vor Publikum aufzutreten.

Helene Fischer auf Jubiläumstour: Familie und Stadionbühne als Kraftprobe

Für ihre Tournee hat sich Fischer viel vorgenommen. Die neue Show wird als 360-Grad-Erlebnis umgesetzt: Die Bühne steht mitten im Stadion und soll allen Besucherinnen und Besuchern eine möglichst gute Sicht ermöglichen. Mit 90 Metern Länge und 25 Metern Höhe erreicht die Konstruktion gewaltige Ausmaße.

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"Eine so gigantische Bühne hatte ich noch nie", sagte Fischer. Auch für sie selbst bedeute das eine Umstellung. "Das ist auch für mich ein komplett neues Arbeiten auf der Bühne. Wie bewege ich mich? Wie werde ich das Ganze bewältigen? Wir haben einen ziemlich konkreten und guten Plan."

Helene Fischer und das "Ganzkörperkondom" in Frankfurt
Helene Fischer beeindruckte in Frankfurt mit zwei Konzerten bei extremer Hitze. Über 100.000 Fans erlebten die Sängerin in ihrem roten Bühnenkostüm, das sie als "Ganzkörperkondom" bezeichnete. Live Nation sorgte mit Ventilatoren und Wasser für Abkühlung. Auch der ZDF-Fernsehgarten kämpfte mit der Hitze.
Helene live in Frankfurt
Helene Fischer

360-Grad-Show von Helene Fischer: Diese Bühne fordert alles

Dass die Vorbereitungen Kraft kosten, räumte die Sängerin im Vorfeld ebenfalls ein. Im Interview mit der österreichischen "Kronenzeitung" erklärte sie, sie müsse sich regelmäßig selbst antreiben. Die körperlich anspruchsvollen Shows verlangten ihr viel ab. Sie kenne zwar die richtigen "Stellschrauben", um schnell wieder in Topform zu kommen, doch: "Es wird mit jedem Jahr immer schwieriger." Deshalb müsse sie sich immer wieder motivieren, "die Zähne zusammenbeißen" und konsequent trainieren.

Wenn der große Moment schließlich gekommen ist, steigt auch bei ihr die Nervosität. "Sobald es losgeht – wenn ich das Kostüm anhabe und gleich auf die Bühne muss. Dann mischen sich Anspannung und Vorfreude." Vor dem Auftritt setzt Fischer auf bewährte Rituale: "Ingwertee, meine alte Sporttasche, einen Moment nur für mich."

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"Die Helene Fischer Show": ZDF macht Hoffnung auf Comeback

Helene Fischers Tournee führt die Sängerin noch bis zum 17. Juli durch zahlreiche Städte, darunter Frankfurt, Köln, Berlin, Stuttgart und München sowie Wien, Zürich und Amsterdam. Mit der Konzertreihe und ihrer Ende Mai veröffentlichten neuen Single "Heute Nacht", die auf Platz eins der deutschen Charts einstieg, meldet sich Fischer im Rampenlicht zurück: Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter im Sommer 2025 hatte sich Fischer weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

"Sollte damit aufhören": Das braucht Anna-Maria Zimmermann unbedingt vor einem Auftritt
Schlagersänerin Anna-Maria Zimmermann braucht viel Energie, um ihre mitunter anstrengenden Auftritte über die Bühne bringen zu können. Den Bedarf weiß das "Schokoladenmädchen" hinreichend zu decken.
Schlagermove in Concert
Anna-Maria Zimmermann

ZDF über "Die Helene Fischer Show": Fans dürfen wieder hoffen

Während Fischer nun wieder auf die große Bühne zurückkehrt, können sich Fans womöglich auf ein weiteres Comeback freuen. Nachdem ihre große Weihnachtssendung "Die Helene Fischer Show" zuletzt 2025 pausiert hatte, machte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit "DWDL" Hoffnung auf eine neue Ausgabe. Auf die Frage nach den großen Jahresendformaten des Senders erklärte er: "Bei Silvester sind wir aktuell in den Überlegungen, wie wir den Jahreswechsel gestalten, und für Helene Fischer sieht es gut aus."

Die "Helene Fischer Show" gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Weihnachtsprogramm. 2011 lief die erste Ausgabe, seit 2013 wird die Sendung jeweils am ersten Weihnachtsfeiertag zur besten Sendezeit im ZDF ausgestrahlt. Während der Corona-Pandemie musste das Format 2020 auf eine Best-of-Ausgabe reduziert werden, anschließend folgte eine zweijährige Pause. Erst Weihnachten 2023 kehrte die Show zurück. Nach einer weiteren Ausgabe 2024 wurde letztes Jahr erneut pausiert – diesmal wegen Fischers zweiter Schwangerschaft und der Geburt ihrer Tochter.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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