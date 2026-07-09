Trauer um Bonnie Tyler: Musiklegende stirbt mit 75 Jahren

Bonnie Tyler hat den Kampf gegen ihre lange Krankheit verloren. "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist", bestätigte die offizielle Webseite der Künstlerin ihren Tod. Dort kündigten die Hinterbliebenen eine weitere Erklärung an. Tyler wurde 75 Jahre alt.

Nach tagelangen Schmerzen hatte sich die Musikerin Anfang Mai einem Eingriff am Darm unterzogen. Die Not-OP fand in einem Krankenhaus im südportugiesischen Faro statt. Nachdem es auf dem offiziellen Instagram-Account der walisischen Musikikone zunächst geheißen hatte, dass die Operation gut verlaufen sei, meldete sich ein Sprecher kurze Zeit später mit einem besorgten Statement. Demnach war Tyler in ein künstliches Koma versetzt worden.

Bonnie Tyler schrieb mit "Total Eclipse Of The Heart" Musikgeschichte In einem Statement vom 12. Mai hieß es zuletzt, die Musikerin befinde sich "in einem ernsthaften, aber stabilen Zustand". Ihre Ärztinnen und Ärzte seien zuversichtlich, dass sich Tyler vollständig erholen werde. Ein weiteres Update zum Gesundheitszustand des Popstars gab es seither nicht. Anstehende Konzerte wurden abgesagt. Eigentlich hätte Tyler 2026 im Rahmen einer Tournee knapp 30 Auftritte spielen sollen.

Ihre ersten Hits hatte Tyler zwar bereits in den 1970er-Jahren, heute gilt sie aber vor allem als Ikone der 80er. Insbesondere der Song "Total Eclipse Of The Heart" avancierte zum Evergreen. Sehr populär war zudem der Titel "Holding Out for a Hero". Und auch wenn Tyler schon lange keinen großen Hit mehr landete, genoss sie im Business nach wie vor ein hohes Ansehen. 2021 veröffentlichte sie ihr 18. Studioalbum "The Best is Yet To Come". Von 2023 bis Anfang 2024 war sie auf ihrer "40 Years Total Eclipse Of The Heart"-Tournee. Im März 2025 veröffentlichte sie mit "Only Love" einen neuen Song.