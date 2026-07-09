"Selbst Donald Trump hat es nicht gewagt": Bügerrechtlerin kritisiert geplante IFG-Reform scharf

Die Koalition plant eine Verschärfung des Informationsfreiheitsgesetzes. So solle der Kreis der Anfrageberechtigten kleiner werden, zudem solle bei Anfragen künftig ein "berechtigtes Interesse" nachgewiesen werden müssen. Im ZDF-"Morgenmagazin" warnt Katharina Nocun aus dem Vorstand von "LobbyControl", die geplanten Änderungen würden ein wichtiges Instrument für Journalisten und Vereine weitgehend unbrauchbar machen.

Nocun befürchtet, dass durch die Reform vor allem investigative Recherchen erschwert werden und Behörden unangenehme Anfragen leichter abwehren könnten. Die Bürgerrechtlerin fordert stattdessen eine Ausweitung des Gesetzes und mehr Transparenz, etwa durch eine proaktive Veröffentlichung von Dokumenten. "Das wäre aus meiner Sicht der demokratisch saubere Weg", betont Nocun und zieht dann sogar einen Vergleich zu US-Präsident Trump: "Selbst Donald Trump hat es nicht gewagt, in dieser Art und Weise Hand anzulegen an die Informationsfreiheit in den USA. Das sollte uns wirklich zu denken geben."