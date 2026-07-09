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Heath Ledger in "Ritter aus Leidenschaft": Ein Turnier der besonderen Art

Mittelalter trifft Rock

Heath Ledger in "Ritter aus Leidenschaft": Ein Turnier der besonderen Art

09.07.2026, 11.55 Uhr
von Jasmin Herzog
In "Ritter aus Leidenschaft" vereint Heath Ledger mittelalterliche Action mit moderner Rockmusik und einer Liebesgeschichte. Ein Film, der historische Genauigkeit zugunsten von Unterhaltung hintanstellt.
Ritter aus Leidenschaft
In der Rüstung eines verstorbenen Ritters will der Dachdeckersohn William (Heath Ledger) an einem Turnier teilnehmen.   Fotoquelle: 2003 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved
Ritter aus Leidenschaft
William (Heath Ledger) träumt davon, ein Ritter zu sein.   Fotoquelle: 2003 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved
Ritter aus Leidenschaft
Lady Jocelyn (Shannyn Sossamon, rechts) hat es William angetan. Zusammen mit ihrer Zofe Christiana (Bérénice Bejo) verfolgt sie die Turniere.   Fotoquelle: 2003 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved
Ritter aus Leidenschaft
William (Heath Ledger) hat sich in Jocelyn (Shannyn Sossamon) verliebt.   Fotoquelle: 2003 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved
Ritter aus Leidenschaft
Count Adhemar von Anjou (Rufus Sewell, rechts) und William (Heath Ledger) sind nicht nur beim Turnier erbitterte Gegner.   Fotoquelle: 2003 Sony Pictures Television International. All Rights Reserved

Schon zu Beginn schlägt "A Knight's Tale" (Originaltitel) Töne an, die recht deutlich machen, dass Historientreue in diesem Mittelalter-Spektakel keine große Rolle spielt. Klassiker von Queen und AC/DC schallen aus nicht vorhandenen Lautsprechern, das Volk rockt im Takt, und beim Zuschauer weicht das erste Stirnrunzeln einem amüsierten Lächeln. "Ritter aus Leidenschaft" (Donnerstag, 9. Juli, 20.15 Uhr, Kabel Eins) ist ein kunterbunter Mix aus Actionkomödie in mittelalterlichem Setting, moderner Rockmusik und einer romantischen Liebesgeschichte. In der Hauptrolle begeistert der 2008 viel zu früh verstorbene Heath Ledger.

William (Ledger) träumt schon als kleiner Junge davon, als nobler Turnier-Ritter Massen zu begeistern – für den Sohn eines Dachdeckers eigentlich undenkbar. Doch immerhin gelingt es seinem Vater, ihn bei einem Ritter als Knappen unterzubringen. Als der überraschend vor einem Turnier den Morgenstern abgibt, nutzt William die Gunst der Stunde.

Ein herrlich skurriler Film

Mit seinen treuen Recken Roland (Mark Addy) und Wat (Alan Tudyk) sowie dem fahrenden Dichter Geoffrey Chaucer (spielt die einzige historische Persönlichkeit: Paul Bettany) macht er sich auf, unter falschem Namen, dafür mit eisernem Willen und hölzerner Lanze in die Champions League der Ritterturniere – nun ja – vorzustoßen. Und weil William nicht nur alle Trophäen abräumt, sondern auch das blaublütige Babe Jocelyn (Shannyn Sossamon) für sich gewinnen kann, zieht er den Hass des bösen Count Adhemar (Rufus Sewell) auf sich.

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Zugegeben: Die Story von "Ritter aus Leidenschaft" ist simpel gestrickt und folgt einer zutiefst amerikanischen Weisheit von Williams Vater: Ein jeder kann sein Schicksal verändern. Weil sich Brian Helgelands Popcorn-Film aber nicht in verwirrenden Nebenhandlungen verstrickt und herrlich skurrile Unterhaltung bietet, funktioniert das Ganze erstaunlich gut.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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