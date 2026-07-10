Schlagerstar Heino verletzt im Einsatz – seine humorvolle Reaktion

"Eine deutsche Eiche haut so schnell nichts um!", stellt Heino (87) klar. Auf Instagram teilte der Schlagersänger am Donnerstagabend einen Ausschnitt von seinem Konzert im bayerischen Großheubach. Dort ist der Sänger mit einem orthopädischen Schuh auf der Bühne zu sehen – Grund ist eine Verletzung, wie der 87-Jährige verriet.

"Sie sehen, ich bin ramponiert! Und warum bin ich ramponiert? Weil ich Elfmeter geschossen habe", hört man Heino in dem Video ans Publikum gewandt sagen. Der Schlagerstar nimmt seine Verletzung mit Humor, erklärt, der DFB habe ihn angerufen, "man bräuchte dringend einen Elfmeterschützen". "Da hat unsere Nationalmannschaft ja Nachholbedarf", stichelt Heino und spielt damit auf das frühe Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM an.

Heino scherzt bei Konzert über die Verletzung: "Kleiner Schönheitsmakel" Er habe trainiert "wie ein Wilder", beteuert Heino: "Von neun Schüssen gingen alle neun ins Tor. Und beim zehnten Schuss hab ich es dann voller Euphorie wohl ein bisschen übertrieben", witzelt er. Das Ergebnis sei eine "plötzlich eingerissene Achillessehne".

Seinen Auftritt in Großheubach habe er dennoch nicht absagen wollen. "Es hat so richtig Spaß gemacht!", betont der "Blau blüht der Enzian"-Interpret unter dem Beitrag. Den Orthesenschuh müsse er noch eine Weile tragen, doch Heino nimmt es gelassen: "Einen kleinen Schönheitsmakel kann man mit 87 Jahren kurzfristig schon mal haben!", scherzt er.

In der Kommentarspalte unter dem Video sind viele Genesungswünsche von Fans zu lesen. So schreibt ein Follower: "Unser Heino ist nicht zu bremsen! Gute und schnelle Besserung wünsche ich Dir, lieber Heino!" und ein anderer lobt: "Respekt! Hast alles gegeben heute Abend!"