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Schlager-Legenden-Sohn Achim Petry: "Ich wurde immer mit meinem Vater verglichen"

Schlager-Erfolg

Schlager-Legenden-Sohn Achim Petry: "Ich wurde immer mit meinem Vater verglichen"

10.07.2026, 09.00 Uhr
Achim Petry hat musikalisch viel ausprobiert. Trotzdem wurde er immer wieder mit Vater Wolfgang Petry verglichen. Inzwischen ist auch der Sohn beim Schlager gelandet – und damit glücklich, wie er im ZDF erklärte.
Volle Kanne
Achim Petry sprach im ZDF bei "Volle Kanne" über Vergleiche mit seinem Vater Wolfgang.  Fotoquelle: ZDF
Wolfgang Petry
Wolfgang Petry wurde in den 80er- und 90er-Jahren zum Schlagerstar.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Pool

Wenn der Vater oder die Mutter große Stars sind, ist das für ihre Kinder nicht immer eine einfache Situation. Davon weiß Achim Petry zu berichten. Der 51-Jährige ist der Sohn von Wolfgang Petry (74), jenem Schlagersänger, der mit Hits wie "Wahnsinn" und "Bronze, Silber und Gold" in den 80er- und 90er-Jahren zum Kult-Star wurde. Längst ist auch Sohn Achim im Schlager-Geschäft erfolgreich. Der Weg dorthin war jedoch steinig, wie er als Gast in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" erzählte.

Achim Petry trat nach der Ausbildung in den 90er-Jahren zunächst im Duo 2 Young auf, danach als Mitglied der Boyband Trademark. "Wenn ich Heavy Metal oder Boygroup gemacht habe: Ich wurde immer mit meinem Vater verglichen", sagte Petry im ZDF. "Irgendwann kam der Punkt vor 20 Jahren, wo ich gesagt habe: Dann kann ich den Namen auch annehmen. Dann kann ich auch die Musik machen. Ich werde sowieso mit ihm verglichen. Dann kann ich's mir direkt auch auf die Stirn schreiben."

Achim Petry hat sich zum Rettungssanitäter ausbilden lassen

Inzwischen habe er mit dem Schatten seines berühmten Vaters "kein Problem mehr", sagte der gebürtige Bonner: "Ich bin da sehr gelassen." Überhaupt hätten ihm die Eltern immer "ein relativ normales Leben vorgelebt". Petry nahm es sich zum Vorbild: "Ich habe das bei meinen Jungs auch gemacht. Die wussten erst sehr, sehr spät, wie erfolgreich der Opa war. Weil ich vermeiden wollte, dass irgendjemand abhebt."

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Wie bodenständig er ist, verdeutlichte Achim Petry mit einer beruflichen Anekdote. Vor vielen Jahren habe er sich bei der Feuerwehr engagiert und sei in diesem Zuge zum Rettungssanitäter ausgebildet worden. "Das hat mich so gefesselt, dass ich noch ein bisschen geblieben bin", sagte Petry. "Ich finde, das ist ein ehrbarer Job. Der hat mich unglaublich viel gelehrt für mein Leben."

Wie es ist, mit einem Schlagerstar als Vater aufzuwachsen, darüber spricht Achim Petry seit Kurzem auch in seinem eigenen Podcast. Das Format "Kids Club" betreibt er zusammen mit Lucas Cordalis (58) und Joelina Drews (30), den Kindern von Costa Cordalis und Jürgen Drews.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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