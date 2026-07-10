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Nach Jan Maybachs Serientod: So geht es bei "SOKO Leipzig" weiter

Neuer Ermittler

Nach Jan Maybachs Serientod: So geht es bei "SOKO Leipzig" weiter

10.07.2026, 10.01 Uhr
von Gianluca Reucher
Die 26. Staffel brachte einen dramatischen Wendepunkt. Ab der kommenden Ausgabe ermittelt ein neues Gesicht an der Seite des Teams.
Simon Böer
Simon Böer schließt sich dem "SOKO Leipzig"-Team des ZDF an.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Andreas Rentz

Nach 25 Jahren und knapp 500 Folgen ist TV-Kommissar Jan Maybach in der 26. Staffel von "SOKO Leipzig" dramatisch den Serientod gestorben. Nun ist klar, wer auf Darsteller Marco Girnth folgt: Simon Böer übernimmt künftig die Rolle des Ermittlers Dirk Trebbe.

Damit macht der 51-jährige Bonner das Leipziger Team der ZDF-Krimireihe wieder komplett und ermittelt ab der im Herbst erscheinenden 27. Staffel an der Seite von Melanie Marschke, Amy Mußul und Johannes Hendrik Langer. Einen ersten Hinweis auf den Neuzugang gab es allerdings bereits in der ausgestrahlten Folge mit dem Titel "Die Zeit heilt alle Wunden". Darin war Simon Böer kurz im Gespräch mit Melanie Marschke alias Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann zu sehen.

"SOKO Leipzig": Neuer Ermittler Dirk Trebbe hat "Ecken und Kanten"

Die Figur Dirk Trebbe, die alle einfach "Trebbe" nennen, ist laut des Schauspielers "ein bodenständiger Ruhrpott-Junge, der sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet hat und seinen Job liebt". Dabei betont Simon Böer vor allem das "psychologische Gespür" seines Charakters: "Ein Menschenleser und genauer Beobachter. Ihn interessiert nicht nur die Tat, sondern vor allem der Mensch dahinter."

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Die ersten Folgen mit Dirk Trebbe seien schon abgedreht worden. Doch während Simon Böer vom "SOKO Leipzig"-Team mit offenen Armen empfangen worden sei, habe es seine Rolle zu Beginn nicht ganz so einfach. Der Ermittler habe "seine Ecken und Kanten", wie der Schauspieler verrät.

Simon Böer ist aus zahlreichen beliebten TV-Formaten bekannt, darunter "Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen", "Professor T", "Notruf Hafenkante" und anderen Ablegern der "SOKO"-Reihe des Senders.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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