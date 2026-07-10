Home News Star-News

Zweimal Bond-Girl: Die tragische Karriere von Maud Adams

Bond-Girl-Legende

Zweimal Bond-Girl: Die tragische Karriere von Maud Adams

10.07.2026, 09.32 Uhr
Die Schwedin wurde durch 007 berühmt, doch dieser Ruhm hatte seinen Preis. Spätere Rollen konnten daran kaum etwas ändern.
James Bond 007 - Octopussy (1983)
Maud Adams war sowohl in "James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt" (1974) als auch in "Octopussy" (1983) das Bond-Girl an der Seite von Roger Moore.  Fotoquelle:  © 1983 UNITED ARTISTS CORPORATION & DANJAQ, LLC. All Rights Reserved.
James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974)
Maud Adams ist die einzige weibliche Hauptdarstellerin, die in zwei verschiedenen Bond-Filmen zwei verschiedene Charaktere verkörpert. Hier ist sie mit Bond-Darsteller Roger Moore in einer Szene aus "James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt (1974) zu sehen.  Fotoquelle: teleschau / Archiv
James Bond - Octopussy (1983)
Natürlich kommen sich auch in "Octopussy" Bösewicht- und Schürzenäger James Bond (Roger Moore) und das Bond-Girl (Maud Adams) näher.  Fotoquelle: TVNOW / (c) 1983 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved
Roger Moore und Maud Adams
Roger Moore und Maud Adams 1983 bei einer Premiere von "James Bond - Octopussy"  Fotoquelle: Hulton Archive/Getty Images
Maud Adams und Charles Rubin
Heute lebt Maud Adams abseits des Blitzlichtgewitters: Mit ihrem zweiten Ehemann Charles Rubin führt sie einrückgezpgenes Leben in Beberly Hills.  Fotoquelle: 2006 Getty Images/Marsaili McGrath
Britt Ekland, Jane Seymour und Maud Adams
Drei Schauspielerinnen, die als Bind-Girls berühmt wurden: (von links) Britt Ekland, Jane Seymour und Maud Adams bei einer Premiere 2017.   Fotoquelle: Lucianna Faraone Coccia/Getty Images

Für viele Schauspielerinnen wäre eine Bond-Girl-Rolle bereits der große Karriere-Glanzpunkt gewesen. Maud Adams gelang genau das sogar zweimal: zunächst in "James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt" (1974), dann neun Jahre später – erneut an der Seite Roger Moores – in "James Bond 007 – Octopussy", den VOX am 23. Mai ab 20.15 Uhr wieder ausstrahlte. Doch wie sehr nutzten diese berühmten Auftritte der Laufbahn der schwedischen Schauspielerin tatsächlich?

Maud Adams blieb das ewige Bond-Girl, trotz Rollen vor, dazwischen und nach den "James Bond"-Filmen. Die Vereinnahmung zeigt sich schon darin, dass die Macher von "James Bond 007 – Im Angesicht des Todes" (1985) sich der "Octopussy"-Darstellern erinnerten und sie für eine kleine Rolle, kaum größer als ein Statistenauftritt, in dem Agentenfilm besetzten. Es war eine Verbeugung vor dem früheren Bond-Girl, aber auch ein Spaß, den man sich erlaubte – und über den sich auch Adams amüsierte. "Es ist ein Geheimnis", sagte sie über die Szene, in der man sie schon mal leicht übersehen kann. "Wenn ihr mich seht, sagt mir Bescheid, wann und wo."

Von ihrer Rolle als Bond-Girl einen Steinwurf entfernt, war auch Adams' Gastauftritt 1989 in einer Folge der Spionage-Serie "In geheimer Mission", die die legendäre 1960er-Serie "Kobra, übernehmen Sie" fortsetzte und auch mit den "James Bond"-Filmen einiges gemeinsam hat – von bösen Buben, die die Welt vernichten wollen, angefangen, bis zu den unerschrockenen Agenten, die sie retten wollen. Dass Agent Bond der ewige Begleiter in ihrer Laufbahn bleiben sollte, störte Adams allerdings nie: "Wenn ich zurückblicke, dann gehören die Bond-Girl-Erinnerungen zu den schönsten in meiner Karriere", sagte sie 2018 in einem Interview für das französische Fernsehen.

Derzeit beliebt:
>>"Die Verräter" Staffel 4: Start, Sendetermine, Kandidaten & alle Neuerungen
>>"Die Akademie": Kritik zum Coming-of-Age-Drama mit Maja Bons
>>Die geheime Sprache der Minions: Was "Poopaye" wirklich heißt
>>Das sind die besten Filme mit Tom Hanks

Maud Adams nach James Bond: Warum der Hollywood-Durchbruch ausblieb

"Schöne Erinnerungen" – allerdings mit kleinen Abstrichen. Denn der große Durchbruch in Hollywood sollte Adams nie gelingen – trotz oder vielmehr wegen "James Bond". Sie wirkte in einigen profillosen Spielfilmen mit und erregte allenfalls etwas Aufsehen mit Gastauftritten in der einen ("Walker, Texas Ranger") oder deren ("Die wilden Siebziger") US-Serie. Ein später Erfolg sollte ihr immerhin mit einer Dauerrolle in der schwedischen Seifenoper "Vita lögner" gelingen – derselben Serie übrigens, in der ein gewisser Alexander Skarsgård ("The Northman") seine ersten größeren Schritte als Schauspieler machte.

Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Richard Kiel, der als "Beißer" in den James Bond Filmen Berühmtheit erlangte, hatte eine vielseitige Karriere. Trotz seiner ikonischen Rolle spielte er in zahlreichen weiteren Produktionen neben Stars wie Harrison Ford und Clint Eastwood. Eine Gratwanderung zwischen Ruhm und Herausforderung.
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte

Heute ist es still um die 81-Jährige. Wenn die Karriere in Hollywood auch nicht so verlief, wie sie es sich vielleicht ausgemalt hatte, lebt sie heute wenigstens nahe der Traumfabrik. In Beverly Hills, wie es heißt, führt sie mit ihrem Mann, dem Richter Charles Rubin, ein ruhiges Leben abseits des Lärms von Film-Fließband-Produktionen und Blitzlichtgewittern. Rubin ist seit 1999 ihr Ehemann, zuvor war sie von 1966 bis 1975 mit dem Fotografen Roy Adams verheiratet. Von ihm hat die 1945 im schwedischen Luleå geborene Maud Solveig Christina Wikström ihren Nachnamen, den ihre zwei Bond-Girl-Rollen berühmt gemacht haben.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
James Bond

Das könnte dich auch interessieren

Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach
Hollywood-Liebescomeback
Jada Pinkett Smith und Will Smith
Bewegende Würdigung: Katy Karrenbauer nimmt Abschied von ihrer Mutter
Emotionaler Abschiedspost
Katy Karrenbauer
"Yellowstone": Darum ändert Beth Dutton plötzlich ihre Einstellung
Kelly Reilly erklärt die Wandlung
Yellowstone
Sylvester Stallone: Darum ist er mit 80 immer noch topfit
Stallone bleibt aktiv
Sylvester Stallone
Angst vor "Ulmen-Ultras": Collien Fernandes spricht über ihre aktuelle Situation
Kontakt mit Christian Ulmen
Collien Fernandes hat sich im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" zu Morddrohungen und ihrem letzten Kontakt mit Christian Ulmen geäußert.
Franka Potente schlägt Alarm: "Viele meiner Schauspieler-Freunde sind arbeitslos"
Hollywood-Kritik
Franka Potente
Jodie Foster äußert brisanten KI-Verdacht über Kino-Hit mit Brad Pitt
KI im Blockbuster
Jodie Foster
Lindsay Lohan wird 40: Vom Skandalgirl zur strahlenden Schauspielerin
Lohans Comeback
Lindsay Lohan 2026
Danny Glover offenbart seine Alzheimer-Erkrankung
Alzheimer-Diagnose
Danny Glover
Millie Bobby Browns Vermögen: So reich ist der "Stranger Things"-Star
Reichtum durch Rollen
Millie Bobby Brown
"Die Brücke": Kritik zum Antikriegsfilm mit Fritz Wepper im BR
Kriegsende 1945
Die Brücke
"Parookaville – Das größte Festival in NRW": Kritik zur WDR-Reportage
Festivalzauber
Parookaville - Das größte Festival in NRW
"Gemini Man": Kritik zu Ang Lees Film auf ProSieben
Klon-Thriller
Gemini Man
"Steirertod": Kritik zum ARD-Krimi mit Bettina Mittendorfer
Krimi-Reihe
Steirertod
"Die Verräter" bei RTL: So anders ist die deutsche Version
Promi-Psychospiel
Im Vordergrund steht Sonja Zietlow, die den Zeigefinger ihrer rechten Hand an ihre Lippen legt, Geste für "Ruhe", im Hintergrund sieht man die Front des Schlosses
Lucas Cordalis beklagt "krasse" Fehl-Entwicklung in seiner Wahlheimat Mallorca
Verkehrschaos auf Mallorca
Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger
"Selbst Donald Trump hat es nicht gewagt": Bügerrechtlerin kritisiert geplante IFG-Reform scharf
Informationsfreiheit
ZDF-"Morgenmagazin"
Jan Hofer und Phong Lan: Vom Tagesschau-Sprecher zum Inselbewohner
Ein Leben auf Mallorca
Jan Hofer und Phong Lan
Was macht der ehemalige GZSZ-Herzensbrecher Andreas Elsholz heute?
Vielseitiger Künstler
Andreas Elsholz
Kino-Highlights der Woche: "Vaiana", Virginia Woolf und mehr
Kino-Highlights
"Vaiana"
Leben von Roland Kaiser wird verfilmt – mit diesem Schauspieler
Schlagerikone im Kino
"Roland"
Heath Ledger in "Ritter aus Leidenschaft": Ein Turnier der besonderen Art
Mittelalter trifft Rock
Ritter aus Leidenschaft
Trauer um Bonnie Tyler: Musiklegende stirbt mit 75 Jahren
Musiklegende verstorben
Bonnie Tyler
Selbst 3sat lässt RTL alt aussehen: "Die Bachelors" bleiben eine Quoten-Enttäuschung
Quotentief
Die Bachelors
"Das Traumschiff: Kolumbien/Malediven": Kritik zu den ZDF-Folgen mit Florian Silbereisen
ZDF-Klassiker
Das Traumschiff - Kolumbien
"Stralsund – Mörderische Verfolgung": Kritik zum 3sat-Krimi mit Katharina Wackernagel
Geiselnahme im Versicherungsbüro
"Stralsund - Mörderische Verfolgung"
"Alles inklusive – Die Geschichte des Cluburlaubs": Kritik zur ARTE-Doku
All-inclusive-Reisen
Alles inklusive - Die Geschichte des Cluburlaubs
"Es war Mord!": Alle Infos zur RTL-Doku über reale Mordfälle
Aufgeklärte Verbrechen
"Es war Mord - Christin/Sabine"
"Lächerliche Nummer": Robert und Carmen Geiss verraten erste TV-Gage
Reality-TV-Pioniere
Die Geissens
Fußball-WM 2026: Deswegen feiern die Rolling Stones England-Trainer Thomas Tuchel
Rockstar-Unterstützung
Thomas Tuchel und Mick Jagger