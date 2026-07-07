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Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach

Hollywood-Liebescomeback

Wiedervereint: Will und Jada Pinkett Smith zurück unter einem Dach

07.07.2026, 15.51 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Nach Jahren der Trennung leben Will und Jada Pinkett Smith wieder zusammen. Ein Insider verrät: Die Hollywood-Stars sind glücklich und entschlossen, sich gegenseitig zu unterstützen.
Jada Pinkett Smith und Will Smith
Jada Pinkett Smith und Will Smith, hier bei der Hollywood-Premiere von "Gemini Man" im Oktober 2019, leben wieder zusammen.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Frazer Harrison

In ihrer Beziehung kriselte es immer wieder, doch sie haben sich nicht scheiden lassen, lebten dafür aber jahrelang getrennt. Nun aber ist von einem großen Liebescomeback die Rede: Die Hollywood-Stars Will Smith und Jada Pinkett Smith leben offenbar wieder unter einem Dach – und das nicht erst seit kurzer Zeit.

Wie ein Insider dem US-Boulevardblatt "People" mitteilte, sei Jada Pinkett Smith schon vor rund zwei Jahren zu ihrem Mann zurückgezogen. Und offenbar gelingt die neue alte Zweisamkeit. "Sie sind glücklich, lieben sich und sind wie eh und je fest entschlossen, sich gegenseitig zu unterstützen", sagte die namentlich nicht genannte Quelle.

Will und Jada Pinkett Smith sind seit 1997 verheiratet. Am Set der Erfolgssitcom "Der Prinz von Bel-Air", in der er die Hauptrolle spielte, lernten sich die beiden kennen und lieben. Die Beziehung erlebte mit den Jahren Höhe- und Tiefpunkte. Im Oktober 2023 hatte Jada schließlich erklärt, dass sie und ihr Mann sich getrennt hätten.

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"Wir empfinden tiefe Liebe füreinander"

Dass sie ihre Beziehung wieder enger geknüpft haben, dafür hatte es zuletzt jedenfalls Anzeichen gegeben. Ende Juni waren sie gemeinsam bei der Pariser Fashion Week aufgetreten. Mit dem Auftritt wollte sie ihren Sohn Jaden Smith unterstützen, der auf der Veranstaltung als Kreativdirektor von Christian Louboutin eine eigene Modekollektiion präsentiert hatte.

Über die Hochs und Tiefs in ihrer Beziehung haben Will und Jada Pinkett Smith in den vergangenen Jahren immer wieder öffentlich gesprochen. 2023 hatte die "Girls Trip"-Darstellerin erklärt, sie und ihr Mann seien noch dabei, das Ganze für sich zu klären. "Wir empfinden tiefe Liebe füreinander und werden herausfinden, wie das für uns konkret aussieht", sagte sie zu "People".

"I, Robot": Kritik zum Science-Fiction-Klassiker mit Will Smith auf VOX
VOX wiederholt den Sci-Fi-Klassiker "I, Robot". In der futuristischen Welt von 2035 stellt sich Will Smith als Detective Del Spooner gegen die rebellischen Roboter. Basierend auf den Erzählungen von Isaac Asimov inszenierte Alex Proyas einen actionreichen Thriller.
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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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