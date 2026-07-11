"Kaum zu glauben": Alle Infos zur NDR-Rateshow mit Kai Pflaume

"Kaum zu glauben": Neue Staffel der NDR-Rateshow startet "Die Queen hat uns als Anhalter mitgenommen." – "Ich heiße wirklich Max Mustermann." – "Ich war aus Versehen auf 1,3 Millionen norwegischen Briefmarken abgebildet." Erstaunliche oder gar unglaubliche Geschichten wie diese bringen die Kandidatinnen und Kandidaten seit nunmehr zwölf Jahren mit in die Rateshow "Kaum zu glauben", die jährlich im Sommer im Dritten Programm des NDR läuft. Anhand gezielter Fragen muss das Rateteam mit Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss die Geschichte erraten. Jetzt kehrt die Show mit einer neuen Staffel zurück.

Kaum zu glauben Show • 11.07.2026 • 20:15 Uhr

Die neuen Folgen wurden bereits im Studio Hamburg aufgezeichnet. Zum Start jedoch läuft im NDR eine besondere XXL-Ausgabe. Der Norddeutsche Rundfunk setzte auf eine Premiere unter freiem Himmel. Nachdem das Wetter bei der Aufzeichnung mitspielte, wurde die Sendung erstmals als großes Sommer-Open-Air vor Publikum an der Ostsee aufgezeichnet. Die Ausgabe vom am Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern wird am Samstagabend zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Einen Tag später beginnt die reguläre Staffel, die jeweils sonntags um 21.45 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen sein wird. Moderator Kai Pflaume führt weiterhin durch die Sendung.

Kai Pflaumes NDR-Show ist seit 2014 ein Sommer-Erfolg Als "Kaum zu glauben" am 14. Juli 2014 erstmals im NDR ausgestrahlt wurde, erschien die Idee denkbar schlicht: Menschen mit ungewöhnlichen Erlebnissen oder Talenten treten vor ein prominentes Panel, das durch geschickte Fragen herausfinden muss, was die Gäste so besonders macht. Die ersten Folgen liefen noch am Montagabend. Aus dem Sommerexperiment entwickelte sich jedoch rasch ein verlässlicher Quotenbringer. Längst ist die heimelige Familienshow als feste Größe im Sommerprogramm des NDR etabliert. Zu den regulären Ausgaben kamen zahlreiche XXL- und Spezialsendungen. Inzwischen sind weit mehr als 200 Folgen entstanden.

Kaum zu glauben – Sa. 11.07. – NDR: 20.15 Uhr

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