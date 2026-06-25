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"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten

Gefahr durch Stiche

"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten

25.06.2026, 06.30 Uhr
von Friederike Hilz
West-Nil-Virus, Dengue und Chikungunya erreichen Europa. Der Film zeigt, wie Forschung und Behörden auf die Ausbreitung reagieren.
Mückenalarm
Die Dokumentation "Mückenalarm" bei ARTE widmet sich den kleinen Insekten, die auch in Deutschland tropische Krankheiten wie das West-Nil-Virus übertragen können.  Fotoquelle: Christian Grewe
Mückenalarm
Einige Mückenarten überwintern in Deutschland. Forscherinnen und Forscher konnten in den Insekten Krankheitserreger feststellen.  Fotoquelle: Christian Grewe
Mückenalarm
Mücken müssen sich erst selbst mit einem Virus infizieren, bevor sie diesen auf Mensch und Tier übertragen können.  Fotoquelle: Christian Grewe
Mückenalarm
In Nordgriechenland suchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Reisfeldern nach Mückenlarven. Der Klimawandel und die Ausbeutung der Arbeiter auf Plantagen machen es den Mücken hier leicht.  Fotoquelle: Boris Mahlau

Es surrt im Zimmer, und plötzlich ist an Schlaf nicht mehr zu denken. Wem hat eine Mücke nicht schon den letzten Nerv geraubt? Die kleinen Insekten bringen selbst den Größten dazu, sich unter der Bettdecke zu verstecken. Dabei sind sie nicht nur lästig, sondern auch eine wachsende Gefahr. Denn tropische Krankheiten sind aufgrund des Klimawandels längst in Europa angekommen. Und heimische wie invasive Mückenarten können sie übertragen. In Frankreich steigen seit Jahren die Zahlen der Dengue- und Chikungunya-Infektionen, in Deutschland werden seit 2019 wieder West-Nil-Infektionen bei Menschen nachgewiesen.

ARTE
Mückenalarm
Dokumentation • 25.06.2026 • 20:15 Uhr

Bedeutet das also, dass jeder Stich ein Grund zur Sorge ist? Und was lässt sich gegen Mücken tun? Filmemacherin Kristina Klasen widmet diesen Fragen die Dokumentation "Mückenalarm" bei ARTE (auch in der Mediathek zu sehen). Darin klären Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf, ohne Panik zu verbreiten.

Gleichzeitig zeigt sich, dass es – wie so oft – keine einfache Lösung des Problems gibt. Denn die steigenden Temperaturen machen Mücken das Überleben auch auf der Nordhalbkugel der Erde leichter. Indes verbreitet der Mensch durch internationalen Handel selbst invasive Arten wie die asiatische Tigermücke. Die Dokumentation zeichnet ihren Weg über die Weltmeere, von Japan über die USA nach Europa, nach.

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Wie wird man den Mücken Herr?

Dabei sind Mücken – die weiblichen, denn nur sie trinken Blut – nicht von Grund auf Virenträger. Sie nehmen die Erreger von Vögeln auf und übertragen diese dann auf Menschen und andere Säugetiere. Ist eine Mücke allerdings einmal infiziert, trägt sie das Virus ihr ganzes Leben in sich.

Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland in einer Mücke einen Erreger zu finden sei zwar gering, aber eben nicht mehr "bei Null", stuft Doreen Werner vom Friedrich-Löffler-Institut das Risiko ein. Anders sieht es da schon in Griechenland aus: Hier kommt es zu zahlreichen West-Nil-Erkrankungen im Jahr und teilweise sogar zu Todesfällen. In heruntergekommenen Camps von Saisonarbeitern tritt außerdem wieder Malaria auf – eine Krankheit, die in Europa eigentlich seit Jahrzehnten als ausgerottet galt.

Johann Lafer kämpft gegen Krebs – Günther Jauch bietet seine Hilfe an
Johann Lafer zeigt sich gerührt von der Unterstützung seiner prominenten Freunde nach seiner Krebsdiagnose. Namen wie Günther Jauch und Johannes B. Kerner stehen ihm bei.
Prominente Unterstützung
Johann Lafer / Günther Jauch

Aber was kann der Mensch gegen eine so kleine und gleichzeitig zahlreiche Gefahr, wie es die Mücken sind, tun? In Griechenland überwachen spezialisierte Firmen streng die Mückenpopulation und vernichten Larven mit Bakterien. In Frankreich züchtet ein Start-Up unfruchtbare Männchen und in Deutschland wird an einer genetischen Lösung geforscht. Doch, und das macht die Dokumentation deutlich, auch der Mensch muss zu Veränderungen bereit sein.

Mückenalarm – Do. 25.06. – ARTE: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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