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Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie

Privatleben des Moderators

Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie

25.06.2026, 13.02 Uhr
von Anja Kratz
Oliver Geissen gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Trotz seiner Präsenz vor der Kamera schützt er sein Privatleben. Einblicke in die Karriere und das Privatleben des Moderators.
Oliver Geissen und Christina Plate
Schauspielerin Christina Plate (60) ist die Frau an der Seite von RTL-Moderator Oliver Geissen (57). Aus ihrer Ehe geht ein gemeinsames Kind hervor.  Fotoquelle: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Hermann J. Knippertz
Oliver Geissen und Christina Plate
Seit 2007 ist der Moderator der beliebten Musik-Sendung "Die ultimative Chartshow" mit der Schauspielerin liiert.  Fotoquelle: picture alliance / ABBfoto | -
Oliver Geissen und seine Ex-Frau Ulrike
Oliver Geissen (57) mit seiner Ex-Frau Ulrike. Die beiden waren von 1999 bis 2008 verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.  Fotoquelle: picture-alliance / SCHROEWIG/CS | SCHROEWIG/CS

Oliver Geissen zählt seit Jahren zu den bekanntesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Vor der Kamera gibt er sich offen, schlagfertig und souverän, doch sein Privatleben hält er konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten spricht er über seinen Alltag abseits des Rampenlichts. Die wenigen bekannten Details deuten jedoch darauf hin: Familie, Heimat und Bodenständigkeit haben für ihn offenbar einen besonders hohen Stellenwert.

Oliver Geissen: Karriere-Start in Hamburg und Durchbruch bei RTL

Oliver Geissen wurde am 21. August 1969 in Hamburg geboren und wuchs in der norddeutschen Metropole auf. Nach dem Abitur leistete er zunächst zwei Jahre Bundeswehrdienst. Vor dem Schritt in die Fernseh-Landschaft probierte er sich sportlich aus: Er spielte American Football bei den Hamburg Blue Devils sowie Fußball in der Oberliga Hamburg.

Seine ersten Moderationserfahrungen sammelte er beim Hamburger Jugendsender "OK Radio" — der Startschuss für eine Karriere, die ihn später zum festen Bestandteil des RTL-Programms machen sollte. Den großen Durchbruch brachte 1999 die tägliche Talksendung "Die Oliver Geissen Show", die zehn Jahre lang ausgestrahlt wurde und Millionen Zuschauer erreichte.

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Oliver Geissen privat: Ehe mit Christina Plate und Leben als Patchwork-Familie

So offen Geissen beruflich ist, so zurückhaltend bleibt er privat. Bekannt ist: Er war von 1999 bis 2008 mit seiner ersten Ehefrau Ulrike verheiratet. Aus dieser Ehe stammen zwei Söhne.

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Nach der Trennung lernte er die Schauspielerin Christina Plate kennen. Seit 2007 sind die beiden ein Paar, 2009 heirateten sie. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2008 geboren wurde. Zur Familie gehört außerdem Plates Tochter aus einer früheren Beziehung. Die Patchwork-Familie lebt in Hamburg-Rotherbaum, genauer im Stadtteil Pöseldorf — einem eher ruhigen, wohlhabenden Viertel der Hansestadt.

Oliver Geissen und der HSV: Sohn Maximilian trainierte bei den Profis

Als Vater zeigt sich Geissen nur selten öffentlich, doch einzelne Details sind bekannt. Sein ältester Sohn Maximilian spielte zeitweise in der Jugend des Hamburger SV und trainierte sogar bei den Profis mit, schaffte jedoch nicht den Sprung in den Spitzenfußball.

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Diese Verbindung erklärt auch Geissens große Leidenschaft für den HSV — er gilt als bekennender Fan des Vereins.

Oliver Geissen abseits der Kameras: Warum der RTL-Star privat bleibt

Was auffällt: Anders als viele TV-Persönlichkeiten betreibt Geissen kaum Selbstvermarktung. Interviews über Familie, Partnerschaft oder Alltag sind selten. Beobachter führen seine langjährige Popularität auch darauf zurück, dass er authentisch wirkt und privat ähnlich bodenständig geblieben ist wie vor seinem Durchbruch.

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