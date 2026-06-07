"Frühling" Staffel 16: Ein Ausblick auf die neuen Folgen mit Simone Thomalla

Simone Thomalla hat laut ZDF die Dreharbeiten für die 16. Staffel der Serie "Frühling" begonnen. Produziert wird wie gewohnt im oberbayerischen Landkreis Miesbach und Umgebung. Thomalla übernimmt erneut die Rolle der Dorfhelferin Katja Baumann – auch Marco Girnth als Dr. Mark Weber, Caroline Ebner als Dr. Stefanie Schneiderhan und Julia Willecke als Lilly Engel sind wieder am Start.

Einen konkreten Ausstrahlungstermin für die Staffel hat das ZDF bisher noch nicht verraten. Da die Dreharbeiten laut ZDF bis Anfang November 2026 laufen, rechnen wir mit einer Ausstrahlung im kommenden Jahr.

Darum geht es in den neuen Folgen von "Frühling" In der ersten neuen Folge steht Katja Baumann vor großen Problemen. Nach einem schweren Autounfall liegt die schwangere 13-jährige Ava Gartner, gespielt von Cara Vonday, im Wachkoma. Café-Besitzerin Heidrun Niedermayer, dargestellt von Catalina Navarro Kirner, war an dem Unfall beteiligt; Avas per Notkaiserschnitt entbundene Tochter darf die Klinik verlassen und Katja übernimmt die Betreuung von Mutter und Kind.

Zusätzlich erfährt Katja von einem heimlich durchgeführten Vaterschaftstest. Trixie Weber, die Ehefrau von Dr. Mark Weber, gespielt von Nina Schmieder, wartet auf das Ergebnis eines heimlichen Vaterschaftstests: Ist Mark der Vater des dreijährigen Karlchen – oder doch André Fabianski? Katja gerät dadurch in eine schwierige Lage, denn bislang weiß sie als Einzige von Trixies Geheimnis.

Warum "Frühling" beim bewährten Konzept bleibt "Frühling" gehört laut ZDF seit Jahren zu den erfolgreichsten TV-Reihen des Senders: Die zuletzt ausgestrahlten Folgen erreichten zwischen 4,83 und 5,32 Millionen Zuschauer. Hauptdarstellerin Simone Thomalla prägt die Serie seit ihren Anfängen. Auch in Staffel 16 setzt das Produktionsteam auf Kontinuität bei Besetzung, Schauplätzen und Erzählweise.