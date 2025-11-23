Home News TV-News

Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella

Neue Weihnachtsshow

Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella

23.11.2025, 14.34 Uhr
Schlager-Fans aufgepasst: Giovanni Zarrella übernimmt die ZDF-Weihnachtsshow und bringt Stars wie Beatrice Egli und Howard Carpendale auf die Bühne. "Die große Weihnachtsshow" startet am 4. Dezember.
Giovanni Zarrella
Moderator Giovanni Zarrella hat auf Instagram erste Details zu seiner neuen Weihnachtsshow verraten.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz

Schlager-Fans müssen stark sein: Weder "Die schönsten Weihnachtshits" mit Carmen Nebel, noch die "Helene Fischer Show" werden dieses Jahr im ZDF zu sehen sein. Dafür präsentiert Giovanni Zarrella erstmals seine neue Weihnachtsshow – und hat dazu nun erste Details verraten.

In der Weihnachtszeit müssen Schlagerfans dieses Jahr gleich auf mehrere Formate verzichten. Während sich Carmen Nebel (69) vergangenes Jahr mit einer letzten Ausgabe von "Die schönsten Weihnachtshits" tränenreich verabschiedet hatte, wird auch die beliebte "Helene Fischer Show" dieses Jahr ausfallen – doch für die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer gibt es Ersatz.

Denn Giovanni Zarrella (47) tritt in Nebels Fußstapfen und übernimmt die Weihnachts-Schlager-Show im ZDF. "Die große Weihnachtsshow" heißt das Format, das am 4. Dezember im Zweiten zu sehen ist. Was – und vor allem wer – die Zuschauerinnen und Zuschauer dort erwartet, hat der Moderator auf Instagram verraten.

Derzeit beliebt:
>>"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland
>>"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
>>Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
>>"Schlechte Menschen": Kritik zur ZDF-Comedy mit Jeremias Meyer

Wie "t-online" berichtet, teaserte Zarrella dort in seiner Story: "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow'". Natürlich begeht Zarrella die Show nicht alleine, unter den Gästen sind große Stars der Schlager- und Musikbranche. Demnach sollen unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die No Angels und die Irish-Dance-Show "Lord of the Dance" mit dabei sein.



Ob das Konzept von Nebels Weihnachtsshow komplett übernommen wird, ist noch nicht bekannt. Ohne Schlager müssen die Fans so zumindest nicht durch die Weihnachtszeit. Auch für die "Helene Fischer Show", die wegen der Geburt der zweiten Tochter Fischers dieses Jahr ausfällt, gibt es schon ein Ersatzprogramm. So zeigt das ZDF am 25. Dezember die romantische Komödie "Weihnachten im Olymp".

Schock für Stefano Zarrella: Bruder Giovanni brachte ihn in die Notaufnahme
Ein Video-Dreh über die Herstellung von „Churros“ wurde Stefano Zarrella (34) zum Verhängnis. Bruder Giovanni brachte ihn sogar in die Notaufnahme. Was war passiert?
Koch-Unfall
Stefano und Giovanni Zarrella auf einem roten Teppich.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Schlager" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen
"Die Giovanni Zarrella Show"
Die Giovanni Zarrella Show
Wusstest du das? Die 9 überraschendsten Fakten über Helene Fischer
Schlagerstar privat
Helene
Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
TV trifft Streaming
Horst Lichter und PietSmiet
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier
Mit Publikum live auf Mörderjagd: Jan Josef Liefers und Axel Prahl laden zum "Krimi-Dinner"
"Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons
Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat
Modern Talking-Star
Thomas Anders
Diese fünf Neo-Western sollten Sie gesehen haben
Neo-Western
Eddington
Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
50 Jahre "Einer flog über das Kuckucksnest": Ein Meilenstein des Kinos
Oscar-Triumph
Einer flog über das Kuckucksnest
Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Kehrt Meghan Markle zurück auf die Leinwand?
Schauspiel-Comeback
Meghan Markle und Prinz Harry auf dem roten Teppich.
Heino Ferchs Partnerschaften: Eine Übersicht über sein Liebesleben
Chronik seiner Beziehungen
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Wie wohnt Beatrice Egli wirklich? Ein seltener Blick in ihre Wohnung
Zuhause am Zürichsee
Beatrice Egli