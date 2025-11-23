Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella

Schlager-Fans müssen stark sein: Weder "Die schönsten Weihnachtshits" mit Carmen Nebel, noch die "Helene Fischer Show" werden dieses Jahr im ZDF zu sehen sein. Dafür präsentiert Giovanni Zarrella erstmals seine neue Weihnachtsshow – und hat dazu nun erste Details verraten.

In der Weihnachtszeit müssen Schlagerfans dieses Jahr gleich auf mehrere Formate verzichten. Während sich Carmen Nebel (69) vergangenes Jahr mit einer letzten Ausgabe von "Die schönsten Weihnachtshits" tränenreich verabschiedet hatte, wird auch die beliebte "Helene Fischer Show" dieses Jahr ausfallen – doch für die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer gibt es Ersatz.

Denn Giovanni Zarrella (47) tritt in Nebels Fußstapfen und übernimmt die Weihnachts-Schlager-Show im ZDF. "Die große Weihnachtsshow" heißt das Format, das am 4. Dezember im Zweiten zu sehen ist. Was – und vor allem wer – die Zuschauerinnen und Zuschauer dort erwartet, hat der Moderator auf Instagram verraten.

Wie "t-online" berichtet, teaserte Zarrella dort in seiner Story: "Wir starten mit einer neuen Show in die Adventszeit und präsentieren erstmals 'Die große Weihnachtsshow'". Natürlich begeht Zarrella die Show nicht alleine, unter den Gästen sind große Stars der Schlager- und Musikbranche. Demnach sollen unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale, Andreas Gabalier, Alexander Klaws, die No Angels und die Irish-Dance-Show "Lord of the Dance" mit dabei sein.

Ob das Konzept von Nebels Weihnachtsshow komplett übernommen wird, ist noch nicht bekannt. Ohne Schlager müssen die Fans so zumindest nicht durch die Weihnachtszeit. Auch für die "Helene Fischer Show", die wegen der Geburt der zweiten Tochter Fischers dieses Jahr ausfällt, gibt es schon ein Ersatzprogramm. So zeigt das ZDF am 25. Dezember die romantische Komödie "Weihnachten im Olymp".

