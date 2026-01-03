Home News TV-News

Deshalb hätte Mark Keller beinahe seine "Bergdoktor"-Rolle abgelehnt

"Viel zu klein"

Deshalb hätte Mark Keller beinahe seine "Bergdoktor"-Rolle abgelehnt

03.01.2026, 08.54 Uhr
Mark Keller ist seit 2008 als Dr. Kahnweiler in "Der Bergdoktor" dabei und hat sich als Publikumsliebling etabliert. Gemeinsam mit Hans Sigl sorgt er für Lacher - nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera.
"Der Bergdoktor"
"Bergdoktor" Hans Sigl und Keller sind nicht nur vor der Kamera befreundet, auch hinter den Kulissen verstehen sich die beiden blendend.  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri
Mark Keller
In bisher 19. Staffeln spielte Mark Keller den verschrobenen Chefarzt Alexander Kahnweiler. Beinahe hätte er die Rolle gar nicht angenommen.  Fotoquelle: 2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Als der etwas verschrobene Dr. Alexander Kahnweiler zählt Mark Keller seit 2008 zum Cast von "Der Bergdoktor" und hat sich zu einem heimlichen Fan-Liebling gemausert. Er sei "mit Abstand der Witzigste in der ganzen Serie", findet etwa ein Zuschauer in der Reportage "Backstage – der Bergdoktor", die in der ZDF-Mediathek zu sehen ist.

Mit dieser Meinung steht der Fan nicht alleine. Dabei wollte Keller die Rolle als Konkurrent und dann bester Freund von "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) zunächst gar nicht spielen, wie der 60-Jährige lachend in der Doku verrät.

"Ich muss sagen, ganz zu Anfang habe ich diese Rolle abgelehnt. Ich wollte sie nicht machen, weil sie viel zu klein war", erklärt er. Inzwischen hat Keller eine andere Meinung zu dem Chefarzt: "Diese Rolle macht mir Spaß, weil ich eben was an der Klatsche habe. Kahnweiler spricht ja nicht so wie ein normaler Arzt, sondern hat immer diesen komischen Duktus mit diesem Martin", lacht er.

Was Keller damit meint, dürfte Fans der ZDF-Erfolgsserie sofort klar sein. Der Satz "Martin, mein einziger Freund", ist in den 18 Staffeln "Der Bergdoktor" schon beinahe Kult. "Manchmal stellt er sich ein bisschen deppert an, was er aber gar nicht ist. Und das ist das Schöne daran", erklärt eine Frau beim jährlichen "Bergdoktor"-Bergfest die Beliebtheit Kahnweilers.



"Fast Liebe": Mark Keller und Hans Sigl sind nicht nur vor der Kamera Freunde

Am Set ist Keller ähnlich beliebt, wie seine Rolle es bei den Fans ist. "Es gibt kaum einen Kollegen, mit dem ich so viel und so gerne lache wie mit ihm – fast Liebe, kann man sagen", schwärmt etwa Hans Sigl in der Backstage-Reportage, die einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur 18. Staffel der ZDF-Serie gewährt. Beinahe jede Aufnahme zeigt die beiden Männer, wie sie miteinander lachen und scherzen. Kein Wunder, dass Keller sagt: "Wir lachen die ganze Zeit und für mich ist das immer erholend, hierherzukommen."

Fans, die noch mehr Einblicke in den "Bergdoktor"-Alltag bekommen wollen, versorgen die zwei Freunde inzwischen auf Social Media selbst mit Videos. Darin "schwätzen" sie in bestem Schwäbisch über ihr eigenes "Backstage". "Ach, die Aufzugvideos, da kam ich drauf, weil wir einen Raum gesucht haben, wo wir ungestört unser kleines Jour fixe filmen können", schmunzelt Sigl und grinst: "Die Leute mögen das ganz gern, glaub ich."

In der 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie sind die beiden Schauspieler auch vor der Kamera wieder als beste Freunde zu sehen. Ab Donnerstag, 8. Januar, zeigt das ZDF wöchentlich insgesamt acht neue Folgen von "Der Bergdoktor".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Der Bergdoktor

