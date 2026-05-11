Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" berichtet Olivia Jones seit 2022 über aktuelle Dramen aus dem RTL-Dschungel. Aber selbst noch einmal am Camp teilnehmen, möchte die Dragqueen nicht: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen", sagt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. "Das war so eine Quälerei!", klagt sie: "Schlafentzug, kein Essen und dann mit diesen verhaltensauffälligen Leuten auf so kleinem Raum gefangen zu sein."

Dabei hatte sich Jones als eine der wenigen einst selbst um eine Kandidatur beworben. Zu Recht, wie sie heute weiß: "Das war mein größter Karriere-Booster!" Die siebte Staffel, in der Olivia Jones 2013 den zweiten Platz belegte, sahen durschschnittlich 7,34 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 29,2 Prozent entspricht. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer wurde damals mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 41,6 Prozent bei 4,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern der bislang beste Wert erreicht.

Olivia Jones wundert sich, "dass Realitystar mittlerweile ein Beruf ist" Dem Dschungelcamp als Marke bleibt die 56-Jährige bis heute als Modertorin des Talkformats "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" treu: "Das finde ich super!", schwärmt sie: "Das macht mir sehr viel Spaß! Ich muss mich nicht mehr quälen lassen, sondern kann über die Kandidaten lästern."

Fernab der Kamera hat sie zudem kürzlich auf St. Pauli eine eigene "Dschungel-Bar" eröffnet: "Das ist natürlich etwas, was einfach super in die heutige Zeit passt. Auch mit dem Reality-Quiz, das wir da veranstalten. Weil Reality-TV ist so angesagt und hat Millionen Fans!"

Doch wie erklärt sich die Ikone den Hype? "Ich glaube, das ist einfach die Faszination dafür, dass man in komplett andere Welten abtauchen kann, dass man seine Probleme vergessen kann und sieht: Mensch, so schlimm bin ich doch gar nicht!" Der Tratsch über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mache Spaß und verbinde mit anderen Menschen. Eine Sache verwundert Olivia Jones dann aber doch: "Dass Realitystar mittlerweile ein Beruf ist! Das hätte ich niemals für möglich gehalten!"

Das Interview fand anlässlich der Erstausstrahlung von "Olivia" statt: Basierend auf Olivia Jones' Autobiografie "Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben" erzählt der Film vom nicht immer leichten Werdegang der heutigen Ikone. Das ZDF zeigt "Olivia" am Mittwoch, 13. Mai, um 20.15 Uhr, im TV, sowie schon jetzt online.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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