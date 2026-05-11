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Vor Collien Fernandes: Die Geschichte von Christian Ulmens erster Ehe

Alte Beziehung

Vor Collien Fernandes: Die Geschichte von Christian Ulmens erster Ehe

11.05.2026, 12.05 Uhr
von Annika Schmidt
Die erste Ehe von Christian Ulmen liegt lange zurück. Dennoch zeigt sie ein privates Kapitel, über das der Schauspieler einst offen sprach.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.
Mit Collien Fernandes führte Christian Ulmen seine zweite Ehe, doch auch diese Beziehung zerbrach.   Fotoquelle: picture alliance / Eventpress | Eventpress Fuhr

Christian Ulmen hat in seinem Privatleben schwierige Zeiten erlebt. Nach der Trennung von Collien Fernandes im vergangenen Jahr ist für den Schauspieler bereits die zweite Ehe gescheitert. Seine erste Frau Huberta Ulmen lebt heute in Potsdam und führt dort eine Privatpraxis für Psychoanalyse, Psychotherapie und psychologische Beratung.

1999 kam Christian Ulmen mit der Tochter einer Italienerin zusammen. Die beiden heirateten und bekamen einen Sohn. Nach fünf Jahren erfolgte die Scheidung. Nach dieser Trennung verriet Christian Ulmen, dass das Ende ihrer Ehe nichts mit seinem speziellen Humor zu tun gehabt hätte. "Das war ja schon nach den ersten vier Wochen so. Daran kann es also nicht gelegen haben", erzählte er im Interview mit Bunte.  

Mit wem war Collien Fernandes vor Christian Ulmen zusammen?

Zu der Zeit, als Christian Ulmen sich scheiden ließ, trennte sich Collien Fernandes von ihrem damaligen Partner. Vier Jahre war die Schauspielerin mit dem Eiskunstläufer Rico Rex liiert. Kennengelernt hatte sich das Paar in der Show "Dancing on Ice". Die beiden zeigten sich des Öfteren gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach ihrer Trennung verriet die 44-Jährige: "Wir haben uns am Ende fast gar nicht mehr gesehen, wie in einer WG gelebt. Das lief komplett aneinander vorbei".

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Christian Ulmen privat: Welche Rolle Glaube in seinem Leben spielte

Christian Ulmen zog es schon früh in die Medienbranche. Bereits als Jugendlicher war er Moderator bei Radio Hamburg und war für Radio 107 und OK Radio tätig. Im Offenen Kanal Hamburg erhielt er seine eigene, monatliche TV-Sendung.

"Es wurde merkwürdig": Warum Christian Ulmen MTV den Rücken kehrte
Bei MTV wurde Christian Ulmen einem großen Publikum bekannt. Doch hinter den Kulissen entwickelte sich offenbar einiges anders als gedacht.
Karriere des Darstellers
Als Schauspieler und Produzent tätig: Christian Ulmen.

Auf der anderen Seite war Christian Ulmen Mitglied in der Jungschar, einer christlich geprägten Jugendgruppe. Nach seinem Abitur 1995 schrieb sich der Moderator an der Universität Hamburg für das Fach Evangelische Theologie ein. Drei Wochen vor Semesterbeginn soll er ein Angebot von MTV erhalten haben. Daraufhin schmiss er sein Studium. Trotz seiner christlichen Prägung bezeichnete sich Christian Ulmen als "nicht gläubig".

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