Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten

Seine größten Erfolge feierte Donovan in den 1960er-Jahren, mit Hits wie "Catch The Wind" und "Sunshine Superman" stürmte der britische Singer-Songwiter international die Charts, und mit "Universal Soldier" schrieb er eine veritable Antikriegshyme, die den berühmten Friedensliedern von Bob Dylan oder Pete Seeger in nichts nachsteht. Doch irgendwann musste auch Donovan das Rampenlicht verlassen. Das Rampenlicht, wohlgemerkt, nicht die Bühne. Denn dort steht der Musiker, der am 10. Mai seinen 80. Geburtstag feiert, bis heute.

Ein Folk-Sänger, wie er im Buche steht, war Donovan nicht. Jedenfalls nicht lange. Inspiriert von einem wie Bob Dylan und im Fahrwasser der britischen Folk-Szene sich bewegend, war seine Musik anfänglich tatsächlich reinste reduziert-akustische Folklore. Doch wie Dylan erweiterte auch er sein Repertoire. Der Sound wurde vielfältiger, Donovan mischte Folk mit anderen Stilen, Rock, Pop, Jazz, Blues, und wie die Beatles, Led Zeppelin oder Pink Floyd verweigerte auch er sich nicht der Psychedelia. "Ich hab alles aufgesogen wie ein Schwamm", sagte er 2020 in einem Interview mit dem "Guardian".

Irgendwann schien der Schwamm jedoch voll. Oder er konnte nicht mehr aufnehmen, was die Zeit nach den 60er- und 70er-Jahren hergab. Mit dem Ende der Hippie-Bewegung begann auch der Stern Donovans zu sinken. Durch das Aufkommen neuer Musikrichtungen – New Wave, Punk, Hard Rock, Heavy Metal – geriet er weiter ins Hintertreffen. Die Zeit schien zu laut, zu schnell, zu bunt für den leisen, wenn auch nach wie vor engagierten Althippie. Auch deshalb veröffentlichte Donovan Phillips Leitch, wie der 1946 in Glasgow geborene Singer-Songwriter mit vollem Namen heißt, seit den 1980-ern nur noch sporadisch Musik.

Donovan steht noch immer auf der Bühne Den nachlassenden Erfolg konnte nicht einmal ein Produzent von Format eines Rick Rubin (Johnny Cash, Metallica, Beastie Boys) verhindern. Ihr meditatives Folk-Album "Sutras" fand 1996 kaum Abnehmer, genauso wie die meisten Platten, die Donovan in seinen späteren Jahren aufgenommen hat. Wenige sind es nicht. Auf mehr als 30 Studioalben bringt es der Sänger insgesamt, das letzte, "Gaelia", erschien 2022. Dazu gesellen sich unzählige Live-Platten und Kompilationen wie das 2019 erschienene Album "Eco-Song", eine Hommage an die "Fridays for Future"-Bewegung um Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg.

Auch heute hat Donovan also noch etwas zu sagen, und auch nach seiner Musik gibt es offenbar weiterhin Bedarf. Dem versucht der 80-Jährige, der seit 1970 mit seiner Muse Linda (Lawrence) verheiratet ist, auch als Live-Musiker nachzukommen. Im Sommer bis hinein in den Oktober hat Donovan mehrere Konzertauftritte in Irland, wo er heute lebt. Der nächste Gig ist für den Sonntag, 10. Mai im kleinen Örtchen Ballycotton angesetzt. Das Konzert trägt den Titel "Donovans Birthday Concert" und werde von einem Künstler gegeben, schreibt der Veranstalter, der "weithin als einer der einflussreichsten Songwriter und Musiker der Gegenwart gilt".

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