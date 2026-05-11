Home News Star-News

Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten

Folk-Ikone Donovan

Donovan wird 80: Eine Folk-Ikone im Wandel der Zeiten

11.05.2026, 09.30 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Donovan, einst einer der größten Folk-Stars der 1960er, feiert seinen 80. Geburtstag. Trotz sinkendem Erfolg steht er noch immer auf der Bühne und bleibt musikalisch aktiv.
Donovan
Donovan begann seiner Musikkarriere in den 1960er-Jahren.  Fotoquelle: 2010 Getty Images/Keystone
Donovan
Heute nicht mehr so erfolgreich wie in den 1960ern, macht Donavan aber noch immer Musik. Am 10. Mai feiert der große Singer-Songwriter seinen 80. Geburtstag.   Fotoquelle: 2010 Getty Images/Kevin Winter
Donovan's Guitar
Mehr als seine Gitarre brauchte Folk-Sänger Donovan nicht, um seine Botschaften zu vermitteln.   Fotoquelle: Evening Standard
Donovan und Linda Lawrence
Seit 1970 ist der schottische Musiker Donovan mit Linda Lawrence verheiratet.  Fotoquelle: 1970 Getty Images/Evening Standard
Donovan
Im sommer 2014 stand Donovan im Marriott Marquis Theater in New York auf der Bühne.  Fotoquelle: 2014 Getty Images/Theo Wargo

Seine größten Erfolge feierte Donovan in den 1960er-Jahren, mit Hits wie "Catch The Wind" und "Sunshine Superman" stürmte der britische Singer-Songwiter international die Charts, und mit "Universal Soldier" schrieb er eine veritable Antikriegshyme, die den berühmten Friedensliedern von Bob Dylan oder Pete Seeger in nichts nachsteht. Doch irgendwann musste auch Donovan das Rampenlicht verlassen. Das Rampenlicht, wohlgemerkt, nicht die Bühne. Denn dort steht der Musiker, der am 10. Mai seinen 80. Geburtstag feiert, bis heute.

Ein Folk-Sänger, wie er im Buche steht, war Donovan nicht. Jedenfalls nicht lange. Inspiriert von einem wie Bob Dylan und im Fahrwasser der britischen Folk-Szene sich bewegend, war seine Musik anfänglich tatsächlich reinste reduziert-akustische Folklore. Doch wie Dylan erweiterte auch er sein Repertoire. Der Sound wurde vielfältiger, Donovan mischte Folk mit anderen Stilen, Rock, Pop, Jazz, Blues, und wie die Beatles, Led Zeppelin oder Pink Floyd verweigerte auch er sich nicht der Psychedelia. "Ich hab alles aufgesogen wie ein Schwamm", sagte er 2020 in einem Interview mit dem "Guardian".

Irgendwann schien der Schwamm jedoch voll. Oder er konnte nicht mehr aufnehmen, was die Zeit nach den 60er- und 70er-Jahren hergab. Mit dem Ende der Hippie-Bewegung begann auch der Stern Donovans zu sinken. Durch das Aufkommen neuer Musikrichtungen – New Wave, Punk, Hard Rock, Heavy Metal – geriet er weiter ins Hintertreffen. Die Zeit schien zu laut, zu schnell, zu bunt für den leisen, wenn auch nach wie vor engagierten Althippie. Auch deshalb veröffentlichte Donovan Phillips Leitch, wie der 1946 in Glasgow geborene Singer-Songwriter mit vollem Namen heißt, seit den 1980-ern nur noch sporadisch Musik.

Derzeit beliebt:
>>DSDS: Gewinner zwischen Ruhm und Vergessen
>>Comeback nach fast neun Jahren: "Doktor Specht"-Star Robert Atzorn dreht Film mit seinem Sohn
>>Prince: Zehn Jahre nach seinem Tod - Eine Legende bleibt unvergessen
>>An Krebs erkrankter Barry Manilow hatte keine Symptome: "Nichts tat weh"

Donovan steht noch immer auf der Bühne

Den nachlassenden Erfolg konnte nicht einmal ein Produzent von Format eines Rick Rubin (Johnny Cash, Metallica, Beastie Boys) verhindern. Ihr meditatives Folk-Album "Sutras" fand 1996 kaum Abnehmer, genauso wie die meisten Platten, die Donovan in seinen späteren Jahren aufgenommen hat. Wenige sind es nicht. Auf mehr als 30 Studioalben bringt es der Sänger insgesamt, das letzte, "Gaelia", erschien 2022. Dazu gesellen sich unzählige Live-Platten und Kompilationen wie das 2019 erschienene Album "Eco-Song", eine Hommage an die "Fridays for Future"-Bewegung um Umwelt-Aktivistin Greta Thunberg.

Auch heute hat Donovan also noch etwas zu sagen, und auch nach seiner Musik gibt es offenbar weiterhin Bedarf. Dem versucht der 80-Jährige, der seit 1970 mit seiner Muse Linda (Lawrence) verheiratet ist, auch als Live-Musiker nachzukommen. Im Sommer bis hinein in den Oktober hat Donovan mehrere Konzertauftritte in Irland, wo er heute lebt. Der nächste Gig ist für den Sonntag, 10. Mai im kleinen Örtchen Ballycotton angesetzt. Das Konzert trägt den Titel "Donovans Birthday Concert" und werde von einem Künstler gegeben, schreibt der Veranstalter, der "weithin als einer der einflussreichsten Songwriter und Musiker der Gegenwart gilt".

Hape Kerkeling über Deutschlands Chancen beim ESC: "haben keine Lobby"
Hape Kerkeling äußert sich pessimistisch zu den Chancen Deutschlands beim Eurovision Song Contest. In der neuen ARD-Dokumentation erklärt er, warum Deutschland oft leer ausgeht.
ESC-Chancen
70 Jahre ESC - More than Music

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach zwei Wochen "Dauer-Party": Carmen Geiss feiert "Geburtstag der ganz anderen Art"
Ruhiger Geburtstag
Carmen und Robert Geiss
Anya Taylor-Joy: Ihr Weg vom Model zum Weltstar
Karriere-Highlights
Anya Taylor-Joy
"Grönemeyer – Alles bleibt anders": Ein Leben voller Hits und Geschichten
ARD-Porträt
Grönemeyer - Alles bleibt anders
Samu Haber: Ein Publikumsliebling wird 50
Publikumsliebling
Samu Haber
"Schönste Geburtstagsgeschenk meines Lebens": Céline Dion kündigt Bühnen-Comeback an
Dions Comeback
Céline Dion
"Liebe auf den ersten Blick": So lernte Wolfgang Niedecken seinen "Engel" kennen
BAP-Legende
Wolfgang Niedecken und Frau Tina
Darum geht's in der VOX-Sendung "So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Rock- und Pop-Bands“
Bandlegenden
So klingt Deutschland: Unsere beliebtesten Pop- und Rockbands
Vom Werkzeugmacher zur Schlagerlegende: Olaf der Flipper wird 80
Schlager-Ikone
Olaf Malolepski
"Bist der Nation nahezu heilig": Jens Riewa gratuliert Susanne Daubner zum Geburtstag
Tagesschau-Legende
Susanne Daubner
Anne Wills Erfolgsgeheimnis: Das ist die "Schraubstock-Methode"
Talkshow-Legende
Anne Will
Hape Kerkeling über Deutschlands Chancen beim ESC: "haben keine Lobby"
ESC-Chancen
70 Jahre ESC - More than Music
Anne Will und Cem Özdemir: Überraschende Einblicke in die Talkshow-Welt
Kritik an Talkshows
Anne Will / Cem Özdemir
Milan Peschel: "Der Kapitalismus wird uns noch schwer auf die Füße fallen"
Kritik an Selbstoptimierung
Milan Peschel
Große Emotionen bei "Let's Dance": Tokio-Hotel-Drummer tanzt mit seiner Tochter – und fliegt raus
Emotionale Höhepunkte
Let's Dance
"Star Wars"-Star und Theaterveteran: Schauspieler Michael Pennington ist tot
Schauspiellegende
Michael Pennington
"Danowski – Neunauge": Kritik zur ZDF-Krimi-Adaption mit Schauspielstar Milan Peschel
Krimi-Comeback
Danowski - Neunauge
"70 Jahre ESC – More than Music": Kritik zur ARD-Dokumentation über den ESC mit Hape Kerkeling
Eurovision Geschichte
70 Jahre ESC - More than Music
"Boney M. – Disco. Macht. Legende": Kritik zur ARD-Dokumentation über die Discoband Boney M.
Boney M. Enthüllungen
Boney M. - Disco. Macht. Legende
Olivia Jones: "Ich würde auf keinen Fall noch mal ins Dschungelcamp gehen"
Olivia Jones' Dschungel-Entscheidung
Olivia Jones
"Greenwashed? – FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen" Reportage über das Nachhaltigkeitsversprechen der FIFA im ZDF
Reportage
FIFA WM 2026: Grün ist hier nur der Rasen
"Tatort: Man stirbt nur zweimal" 46. Fall mit Kultduo Axel Prahl und Jan Josef Liefers läutet im Ersten die Sommerpause ein
Sommerpause-Krimi
"Tatort: Man stirbt nur zweimal"
"Die Bologna-Entführung – Geraubt im Namen des Papstes" Historiendrama mit wahrer Geschichte auf ARTE
Historisches Drama
Die Bologna-Entführung - Geraubt im Namen des Papstes
"Terra Xplore: Ist Mama die Beste?" Mit Rhea Harder-Vennewald Doku über Mutterliebe im ZDF
Mutter-Kind-Doku
Terra Xplore: Ist Mama die Beste? Mit Rhea Harder-Vennewald
"Sportclub Story – Vom Hakenkreuz zum Totenkopf" Doku über das dunkle Kapitel des FC St. Pauli im NDR
Dokumentation
Sportclub Story - Vom Hakenkreuz zum Totenkopf
40 Jahre "Fernsehgarten": So feiert Andrea Kiewel die Jubiläums-Staffel im ZDF
Jubiläums-Staffel
ZDF-Fernsehgarten
Ein neuer Streich für Berlin und Co.: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Berlin und die Dame mit dem Hermelin"
"Wer weiß denn sowas?" Letzte XXL-Ausgabe vor der Sommerpause mit Kai Pflaume im Ersten
Quiz-Show
"Wer weiß denn sowas XXL"
"Havelland-Krimi – Hinter der Fassade" Kritik zur neuen ZDF-Krimireihe mit Dennenesch Zoudé in der Hauptrolle
Krimi-Reihe
Havelland-Krimi - Hinter der Fassade
"Trance – Die Heilkraft der inneren Reise" Dokumentation auf ARTE über Trance aus Sicht der Wissenschaft
Trance-Medizin
Trance - Die Heilkraft der inneren Reise
"Kir Royal" ist zurück: 4 Folgen des bayerischen TV-Juwels mit Senta Berger und Mario Adorf im BR
TV-Klassiker
Kir Royal