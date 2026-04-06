Home News Star-News

So wohnt Beatrice Egli wirklich – ihr Zuhause ist anders als viele denken

Privater Einblick

So wohnt Beatrice Egli wirklich – ihr Zuhause ist anders als viele denken

06.04.2026, 10.38 Uhr
von Annika Schmidt
Kein Glamour-Überfluss, kein Star-Pomp: Beatrice Egli hat sich einen Rückzugsort geschaffen, der viel über ihre private Seite verrät.
Beatrice Egli redet.
Beatrice Egli liebt den Glamour auf der Bühne, doch zuhause ist ihr der Wohlfühl-Faktor am wichtigsten.  Fotoquelle: picture alliance / GEORG HOCHMUTH

Beatrice Egli lässt die Öffentlichkeit nur selten an ihrem Leben abseits der Bühne teilhaben. Gerade deshalb wirken die Einblicke in ihr Zuhause am Zürichsee so besonders. Fern von Auftritten, Kameras und engem Terminplan hat sich die Sängerin einen persönlichen Rückzugsort geschaffen, an dem nicht die erfolgreiche Entertainerin im Vordergrund steht, sondern der Mensch Beatrice Egli.

So wohnt Beatrice Egli: Einblicke in ihren Wohnstil

Obwohl sich Beatrice Egli längst ein Leben im Luxus leisten könnte, lebt die Schlagersängerin bewusst bescheiden – in einer kleinen Zweizimmerwohnung am Zürichsee, in der sie sich seit Jahren zuhause fühlt. Ein Einrichtungsstil, der zu ihr passt, ist ihr besonders wichtig. Der Blick in ihre Räume zeigt schnell: Beatrice mag es hell, schlicht und dennoch romantisch. Weiß dominiert, ergänzt durch sanfte, unaufdringliche Töne.

Am meisten Zeit verbringt sie im kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Dort steht ein weißes Sofa, die Wohnzimmerwand ist in einem dezenten Grau gestrichen. In der Küche findet sich ein Esstisch, umgeben von hellgrauen Samtstühlen. Auch beim Geschirr weiß die Sängerin genau, was sie möchte: Es soll schlicht sein. „So sieht man das Essen gut und präsentiert, was man mit Liebe gekocht hat“, erklärt sie.

Derzeit beliebt:
>>Asterix und Obelix bei den Olympischen Spielen: Ein Staraufgebot in Griechenland
>>Luke Thompson über seine Rolle in "Bridgerton": Ein persönlicher Einblick
>>"Das war mein schlimmster Moment": Beatrice Egli über ihre Panne auf der Bühne
>>Beatrice Eglis Vermögen: Was hat ihr Ex-Freund damit zu tun?


Aufgewachsen ist Beatrice Egli in Pfäffikon. Der Ort liegt eine halbe Stunde Autofahrzeit vom Zürichsee entfernt. (Foto: picture alliance/Shotshop/Frank Peters)



Beatrice Egli privat: So entspannt sie zuhause

Viel Weiß und ein Hauch von zartem Rosa bestimmen die Atmosphäre in Beatrice Eglis Schlafzimmer. Ein weißes Sideboard, zahlreiche Kissen und Bettwäsche – am liebsten aus Leinen – sorgen für eine ruhige, helle Umgebung. Auch ein weißer Schaukelstuhl gehört zur Einrichtung und vermittelt der Sängerin zusätzliche Geborgenheit.

„Ich möchte im Schlafzimmer sein wie auf Wolke 7“, sagt die 37-Jährige. Und damit ihr das gelingt, pflegt sie jeden Abend ein festes Ritual: Bevor sie schlafen geht, trägt sie in ein Buch ein, wofür sie an diesem Tag dankbar war.

"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
Nach andauernden Diskussionen über Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän: Barbara Wussow äußert sich offen zur Besetzung und redet über die Zusammenarbeit am Set.
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.

Beatrice Egli privat: Warum ihr Zuhause tabu für den Job ist

Bei ihrem turbulenten Berufsalltag ist Beatrice Egli besonders wichtig, dass ihr Zuhause ein echter Rückzugsort bleibt. „Zuhause möchte ich wirklich zuhause sein“, erklärt die gelernte Friseurin ihre persönliche Regel. Deshalb sucht man in ihrer Wohnung vergeblich nach Preisen oder Auszeichnungen – die bewahrt sie bewusst im Proberaum auf.

Ihr Zuhause soll ein Ort sein, an dem sie herunterfahren und ganz bei sich sein kann. „Ich brauche diesen Abstand zu allem“, sagt die Metzgerstochter und beschreibt damit genau das, was ihre Wohnung für sie bedeutet: einen geschützten Raum, fernab vom Trubel der Öffentlichkeit.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Lieblingsort Küche: So lebt Beatrice Egli privat

Bei der Wohnungsbesichtigung erzählte Beatrice Egli, dass sie besonders gern in ihrer Küche kocht – am liebsten gemeinsam mit Freunden. Entsprechend viel Zeit verbringt sie in ihrem offenen Wohn- und Kochbereich. Auch wenn sie versucht, Privates und Berufliches zu trennen, gelingt das nicht immer. Doch es gibt einen Ort, an den sie sich zurückzieht, sobald das Wetter mitspielt.

Krasser Abschied: Das passierte im letzten "Tatort"-Fall von Batic und Leitmayr
Im Tatort: Unvergänglich stehen die Kommissare Batic und Leitmayr vor ihrem letzten Fall. Eine Brandleiche und ein rätselhafter Mord warten auf Aufklärung, bevor sie in den Ruhestand gehen.
Abschied der Kult-Kommissare
"Tatort: Unvergänglich (1)"

„Ich bin am allerliebsten auf meiner Terrasse und das am besten bei Sonnenschein.“
Dort hat sie es sich so eingerichtet, dass sie alles tun kann: arbeiten, entspannen oder einfach nur draußen sein. „Ich bin draußen so eingerichtet, dass ich arbeiten, entspannen und einfach alles machen kann. Denn am liebsten verbringe ich meine Zeit an der frischen Luft“, sagte der Schlagerstar im Gespräch mit Haus.de.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Mieten, kaufen, wohnen Schlager

Das könnte dich auch interessieren

"Traumschiff"-Star Barbara Wussow mit klaren Worten zur Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen
ZDF-Reihe
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Im Wohnwagen: So verrückt ist "Let's Dance"-Teilnehmerin Anna-Carina Woitschack aufgewachsen
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
Heino enterbt Sohn Uwe: Wer jetzt sein Erbe bekommen soll
Familienstreit
Heino und sein Sohn Uwe im Jahr 2008.
So spannend wird „Bares für Rares XXL: Trödelreise um die Welt“ im ZDF
Globale Schatzsuche
Bares für Rares XXL
"Er war ein Gentleman": So verliebte sich Barbara Wussow in ihren Ehemann
Lange Ehe
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Herzkino mit Humor: "Baumgeflüster" mit Wigald Boning
Liebeswirren im Wald
Baumgeflüster
Das sind Babara Schönebergers prominente Gäste in der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“
Lachtränen garantiert
Verstehen Sie Spaß?
„Das Traumschiff“: Alle Infos zur Osterfolge in Island mit Florian Silbereisen
Insel-Abenteuer
"Das Traumschiff: Island": An der Rezeption des Schiffs: Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) steht zwischen Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes).
Nie kennenglernt: Roland Kaiser erfuhr erst mit 15 Jahren die Wahrheit über seine Mutter
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser in einem blauen Anzug und kritischem Blick.
Im Free-TV: Hugh Grant und Drew Barrymore treffen "Mitten ins Herz"
Musikkomödie
Mitten ins Herz
Krasser Abschied: Das passierte im letzten "Tatort"-Fall von Batic und Leitmayr
Abschied der Kult-Kommissare
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Guardians of the Galaxy: Volume 3": Darum geht's im letzten Teil der Superhelden-Reihe
Galaktisches Finale
Guardians of the Galaxy: Volume 3
"Batic und Leitmayr – Die Zwei vom Tatort sagen Servus": Alle Infos zum Rückblick aufs Duo
Tatort-Rückblick
"Batic und Leitmayr - Die Zwei vom Tatort sagen Servus"
"Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen": Kritik zum ZDF-Krimi
Erfolgreicher Krimi
"Nord Nord Mord - Sievers und der Traum vom Fliegen"
Neue Staffel von „Praxis mit Meerblick“: Alle Sendetermine 2026
Darum geht's
Eine Szene aus „Praxis mit Meerblick“
"Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?": Darum geht's in der RTL-Sonderausgabe
Bauernpaare heute
Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?
Nach Rosa Herzog: Diese Schauspielerin wird Fabers neue Partnerin
Neues Ermittlerduo
Sophia Mercedes Burtscher und Jörg Hartmann.
„Wir sind irgendwann vergessen“: Udo Wachtveitl spricht Klartext zum „Tatort“-Ende
Schluss nach 100 Fällen
Der Münchner „Tatort“-Kommissar Udo Wachtveitl
„So ein Schwachsinn“: Anja Kruse rechnet mit dem deutschen TV ab
Harte Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
So anders sah das „Tatort“-Duo Batic und Leitmayr am Anfang aus
Tatort-Abschied
"Tatort: Unvergänglich (1)"
Reiche Freunde, dreckige Geheimnisse: Diese Serie hat es in sich
Moralisches Niemandsland
"Your Friends & Neighbors" - Staffel 2 | Apple TV
„The Testaments: Die Zeuginnen“: Gelungene Fortsetzung oder gefährlicher Fehltritt?
Young Adult-Dystopie
The Testaments: Die Zeuginnen
„Der Alte“ wird 50: Was hinter dem plötzlichen Ausstieg des ersten Kommissars steckt
Siegfried Lowitz' Kritik
Der Alte
Mit 60 noch nicht still: Michael Mittermeiers Erfolgsgeheimnis
Comedy-Jubiläum
"LOL: Last One Laughing" Season 4 Premiere In Berlin
„Let’s Dance“ sorgt für Wirbel: Entscheidung des Senders bringt Fans auf die Palme
Rippenbruch
Schauspielerin Esther Schweins und Profitänzer Massimo Sinato
"Sissi": Das wusstest du noch nicht über die berühmte Kaiserin
Kaiserin Sisi enthüllt
Sissi
Wie ein Ex-Beatle "Das Leben des Brian" rettete
Beatles-Hilfe
Das Leben des Brian (1979)
"Tatort: Unvergänglich" - Der letzte Fall der Münchner Kommissare als Doppelfolge im Ersten
ARD-Krimi-Reihe
"Tatort: Unvergänglich (1)"
"Terra X: Wege des Wissens (1) – Von Babylon nach Kairo" Harald Lesch auf den Spuren der Wissenschaftsgeschichte
Wissenschaftsreise
Terra X: Wege des Wissens (1) - Von Babylon nach Kairo
Das machen die "King of Queens"-Stars heute
Stars heute
King of Queens