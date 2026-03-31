So spannend wird „Bares für Rares XXL: Trödelreise um die Welt“ im ZDF

Die beliebte Trödelshow „Bares für Rares“ bekommt ein internationales Update: In der neuen Primetime-Ausgabe „Bares für Rares XXL: Trödelreise um die Welt“ begibt sich Moderator Horst Lichter auf eine Reise rund um den Globus. Thematisch dreht sich alles um internationale Fundstücke – vom chinesischen Schnaps über französischen Schmuck bis zum Paravent einer brasilianischen Künstlerin.

Bares für Rares XXL Show • 01.04.2026 • 20:15 Uhr

Entsprechend vielfältig präsentieren sich die Objekte, die im Pulheimer Walzwerk auf ihre Expertise und ihren möglichen Verkaufswert geprüft werden. Prominente Unterstützung erhält die Sendung von Schauspieler Benjamin Sadler, der mit einem außergewöhnlichen Sammlerstück vor die Kamera tritt.

Benjamin Sadler und sein Blechspielzeug bei „Bares für Rares“ Der beliebte Krimi-Darsteller Sadler sagt über sich, dass er jeden Tag Fernweh und ganz selten Heimweh hat. Passend dazu bringt er ein kurioses Blechspielzeug mit: einen Motorrad fahrenden Affen. Ob das Stück tatsächlich so selten und wertvoll ist, wie es zunächst scheint, klären die Expertinnen und Experten der Sendung.

Das sind die „Bares für Rares“-Experten und -Händler der XXL-Ausgabe Zum bewährten Team gehören diesmal Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel. Sie nehmen die mitgebrachten Raritäten genau unter die Lupe und liefern Hintergrundwissen zu Herkunft, Alter und Marktchancen. Im Händlerraum treffen die Stücke anschließend auf kaufkräftige Interessenten: Mit dabei sind unter anderem Daniel Meyer, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Elisabeth Nüdling, Fabian Kahl und Benjamin Leo Leo. Sie liefern sich wie gewohnt spannende Bieterduelle – diesmal mit internationalem Flair.

Bares für Rares XXL – Mi. 01.04. – ZDF: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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