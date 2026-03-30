Gustav Schäfer äußert sich zu "Let's Dance"-Kritik von Bill und Tom Kaulitz

Sie mussten zittern, doch am Ende hat es geklappt: Gustav Schäfer und seine Tanzpartnerin Anastasia Maruster haben es am Sonntagabend bei "Let's Dance" in die nächste Runde geschafft. Die Freude war nicht nur dem Tanz-Duo selbst deutlich anzusehen, auch Gustavs Familie jubelte mit. Der "Tokio Hotel"-Schlagzeuger wurde im Studio der RTL-Show wie gewohnt von seiner Frau Linda und seiner Tochter Lotti unterstützt.

Seine "Tokio Hotel"-Kollegen Bill Kaulitz und Tom Kaulitz dagegen gehören eher nicht zu den großen Fans der Show. Das machten die Zwillingsbrüder zuletzt in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" deutlich. Dort gaben sie zu, sich die RTL-Sendung trotz Gustavs Teilnahme nicht anzuschauen. Bill Kaulitz ging sogar noch weiter und nannte das Format "sche...ße langweilig".

Die Aussagen der Brüder lösten online gespaltene Reaktionen aus. So warfen ihnen einige Fans vor, Gustav nicht ausreichend zu unterstützen. Doch was sagt der "Let's Dance"-Kandidat selbst zu den Äußerungen seiner Kollegen? Gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau gab sich der Musiker nach der Live-Show am Sonntag gelassen und erklärte, Bill und Tom hätten schließlich nur gegen die Sendung gewettert – und nicht gegen ihn.

"Let's Dance": Gustav Schäfer bekommt Unterstützung von den Kaulitz-Brüdern Er gab zu bedenken: "Es hatte keiner auf dem Schirm, dass ich überhaupt irgendwie 'tanzen' kann." Dementsprechend verhalten sei auch die erste Reaktion seiner Band-Kollegen auf seine Teilnahme ausgefallen: "Das war, glaube ich, so ein: 'Bist du dir sicher?'", erinnerte sich Schäfer lachend an die Worte seiner Freunde. "'Wie stellst du dir das vor?' – so nach dem Motto."

Mittlerweile habe er jedoch ihre volle Unterstützung. "Sie haben gesagt, ich mache das toll", betonte Schäfer. Dass den Kaulitz-Brüdern die Tanzshow selbst nicht zusage, dafür "kann ich nichts, ich bin ja nicht 'Let's Dance'. Ich bin nur ein Teil von 'Let's Dance' und ich mag 'Let's Dance'", stellte er klar. Auch, wenn Bill und Tom die Live-Sendungen nicht ansehen, würden sie die Leistung ihres Kollegen stets aufmerksam verfolgen: "Die supporten mich", versicherte Schäfer. "Das passt schon alles, so wie es ist."

Der Schlagzeuger zeigte sich nach der Zitter-Partie in Show vier derweil wieder voller Ehrgeiz. Man sei noch mit "Handbremse" gefahren, scherzte seine Tanzpartnerin Anastasia. Laut Gustav sei es jedoch klar "Zeit, dass wir mal Vollgas geben".



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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