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Nach fast 20 Jahren: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie

Serienabschied

Nach fast 20 Jahren: Dieser "Dahoam is Dahoam"-Star verlässt die Serie

30.03.2026, 15.12 Uhr
An Ostern gehe im bayrischen Fernsehen eine Ära zu Ende: Wie der Bayrischen Rundfunk in einer Pressemitteilung angekündigt hat, wird ein Urgestein der Erfolgsserie "Dahoam is Dahoam" die Show verlassen.
Ursula Erber
Ursula Erber war von Anfang an Teil des Casts von "Dahoam is Dahoam". Nun verlässt die Schauspielerin die erfolgreiche BR-Serie.  Fotoquelle: BR/Marco Orlando Pichler

19 Jahre lang war sie ein wichtiger Bestandteil des BR-Formats "Dahoam is Dahoam", nun scheidet Ursula Erber auf eigenen Wunsch aus der erfolgreichen Familienserie aus. Fans der Show haben nicht lange Zeit, um sich auf den Abschied vorzubereiten: Schon am Dienstag, 7. April 2026, wird die letzte Folge mit der von Erber verkörperten Theresa "Uri" Brunner" im BR Fernsehen zu sein. In der ARD Mediathek ist die Episode bereits am 2. April – Gründonnerstag – zu sehen.

Ursula Erber war ab der ersten Folge von "Dahoam is Dahoam" ein wichtiger Bestandteil der Serie. Als mal liebevolles, mal strenges Familienoberhaupt avancierte sie zu einer der beliebtesten Figuren der Show. Insgesamt war Erber in beachtlichen 3718 Episoden zu sehen.

Ursula Erber: "Irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."

Ihre Figur sei "in allen möglichen Situationen gewesen, wo ich zeigen konnte, dass ich die Figur schätze", wird Erber in der Pressemitteilung des Senders zitiert. "Es wird oft gesagt, ich hätte die Theres mehr oder weniger erst geschaffen – und jetzt schaff ich die Theres wieder ab", so die 91-Jährige, und weiter: "Irgendwann muss man auch wissen: Jetzt reicht es."

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"Dahoam is Dahoam"-Redaktionsleiterin Daniela Boehm äußert "vollste Verständnis für diesen Schritt". Man verabschiede sich "mit großer Bewunderung für ihre Energie und Leidenschaft bis ins hohe Alter". Den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern der BR-Serie spricht Boehms letzter Satz sicher aus der Seele: "Wir werden sie vermissen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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