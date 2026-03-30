80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus

Als "Der Bulle von Tölz" wurde Ottfried Fischer zur Kultfigur, kokettierte damals auch mit seinem Übergewicht von mehr als 200 Kilogramm. Das ist jetzt Vergangenheit: Wie der 72-Jährige in einem Gespräch mit der Münchner "tz" verriet, wiegt er aktuell noch 125 Kilo, das seien "30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr". Zuvor hatte Fischer bereits für seine Ehepartnerin Simone Brandlmeier 50 Kilogramm abgenommen.

Den Gewichtsverlust von 80 Kilogramm schaffte der TV-Star auch mithilfe der sogenannten Abnehmspritze. Er wolle es sich auf seine "alten Tage ein bisserl leichter machen", zitiert ihn die "tz". Die Verabreichung der Spritze erfolge seit 2025 – natürlich in ärztlicher Absprache. Die Spritze sorge für weniger Appetit. So habe er "auch mal das Essen stehen gelassen, wenn es mir zu viel wurde", führte Fischer weiter aus. "Das habe ich vorher nie gemacht".

Ottfried Fischer machte 2008 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich Auch mit seiner Parkinson-Erkrankung, die er 2008 öffentlich gemacht hatte, verträgt sich die Prozedur, die alle paar Wochen erfolgt. Laut Fischer gibt es neue Studien, nach denen "das Mittel das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen kann".

Doch liegt der Abnehmerfolg des Schauspielers nicht nur an der Abnehmspritze. Auch seine Essensroutine hat Fischer umgestellt. "Ich esse jetzt viel mehr Salat und Gemüse", verriet er und fügte augenzwinkernd hinzu: "Dafür war ich vorher nicht bekannt." In jedem Fall zeigt sein neuer Lebensstil Wirkung: "Ich fühle mich rundherum wohl", verkündete er zusammenfassend.

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