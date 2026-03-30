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80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus

Abnehm-Erfolg

80 Kilo Gewichtsverlust dank Abnehmspritze: So sieht Ottfried Fischer heute aus

30.03.2026, 15.10 Uhr
Als Schauspieler hat Ottfried Fischer lange mit seinem Übergewicht kokettiert. Nun der "Bulle von Tölz"-Star innerhalb weniger Jahre 80 Kilogramm abgenommen – auch dank der sogenannten Abnehmspritze.
Ottfried Fischer
Ottfried Fischer im Jahr 2018. Der Schauspieler erlangte als "Der Bulle von Tölz" Kultstatus.  Fotoquelle: 2018 Getty Images/Hannes Magerstaedt
Simone Brandlmeier und Ottfried Fischer
Ottfried Fischer mit seiner Ehefrau Simone Brandlmeier im Februar 2026. Seit der Heirat der beiden im Jahr 2020 hat Fischer 80 Kilogramm abgenommen.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Als "Der Bulle von Tölz" wurde Ottfried Fischer zur Kultfigur, kokettierte damals auch mit seinem Übergewicht von mehr als 200 Kilogramm. Das ist jetzt Vergangenheit: Wie der 72-Jährige in einem Gespräch mit der Münchner "tz" verriet, wiegt er aktuell noch 125 Kilo, das seien "30 Kilo weniger als noch vor einem Jahr". Zuvor hatte Fischer bereits für seine Ehepartnerin Simone Brandlmeier 50 Kilogramm abgenommen.

Den Gewichtsverlust von 80 Kilogramm schaffte der TV-Star auch mithilfe der sogenannten Abnehmspritze. Er wolle es sich auf seine "alten Tage ein bisserl leichter machen", zitiert ihn die "tz". Die Verabreichung der Spritze erfolge seit 2025 – natürlich in ärztlicher Absprache. Die Spritze sorge für weniger Appetit. So habe er "auch mal das Essen stehen gelassen, wenn es mir zu viel wurde", führte Fischer weiter aus. "Das habe ich vorher nie gemacht".

Ottfried Fischer machte 2008 seine Parkinson-Erkrankung öffentlich

Auch mit seiner Parkinson-Erkrankung, die er 2008 öffentlich gemacht hatte, verträgt sich die Prozedur, die alle paar Wochen erfolgt. Laut Fischer gibt es neue Studien, nach denen "das Mittel das Fortschreiten von Parkinson verlangsamen kann".

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Doch liegt der Abnehmerfolg des Schauspielers nicht nur an der Abnehmspritze. Auch seine Essensroutine hat Fischer umgestellt. "Ich esse jetzt viel mehr Salat und Gemüse", verriet er und fügte augenzwinkernd hinzu: "Dafür war ich vorher nicht bekannt." In jedem Fall zeigt sein neuer Lebensstil Wirkung: "Ich fühle mich rundherum wohl", verkündete er zusammenfassend.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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