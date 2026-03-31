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"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden": Kritik zum RTL-Krimi mit Tim Oliver Schultz

Bergland-Krimi

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden": Kritik zum RTL-Krimi mit Tim Oliver Schultz

31.03.2026, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Der elfjährige Leon Atanasov verschwindet aus dem Kinderheim Edelshof. Kripo-Neuling Jonas Becker ermittelt und erhält Unterstützung von Ex-Kommissarin Birgit Reincke und der forensischen Archäologin Marie Sonnleitner.
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Im nun wiederholten ersten Film der RTL-Krimireihe "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" ermitteln Jonas Becker (Tim Oliver Schultz), Birgit Reincke (Veronica Ferres, Mitte) und Marie Sonnleitner (Salka Weber) im Fall zweier vermisster Kinder und einer vermissten Heimleiterin.   Fotoquelle: RTL
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Birgit Reincke (Veronica Ferres) lauscht gebannt einer Vorlesung an der Universität Salzburg.   Fotoquelle: RTL / Walter Wehner
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Heimleiter Kai Bischoff (Harald Krassnitzer) macht sich Sorgen um seinen vermissten Schützling.   Fotoquelle: RTL / Walter Wehner
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Durch ihre Expertise ist die forensische Archäologin Marie Sonnleitner (Salka Weber) eine unverzichtbare Hilfe für die Polizei.   Fotoquelle: RTL / Walter Wehner
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden"
Birgit Reincke (Veronica Ferres) und Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) suchen gemeinsam nach den vermissten Kindern.   Fotoquelle: RTL / Walter Wehner

Ein elfjähriger Junge verschwindet aus einem Kinderheim. Der Kripo-Neuling Jonas Becker (Tim Oliver Schultz) beginnt im nun wiederholten ersten Teil der RTL-Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" zu ermitteln. Unterstützung erhält er von einer Ex-Kommissarin (Veronica Ferres) und einer forensischen Archäologin (Salka Weber).

RTL
Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden
Krimi-Drama • 31.03.2026 • 20:15 Uhr

Es gibt Berufe, mit denen die meisten Menschen erstmals durch Film und Fernsehen in Berührung kommen: Tatortreiniger wie in der gleichnamigen Comedy-Serie mit Bjarne Mädel ist so ein Beispiel. Die Krimireihe "Alpentod – Ein Bergland-Krimi" machte das Publikum 2025 mit dem spannenden Beruf der forensischen Archäologin vertraut. Nach zwei neuen Filmen in den letzten beiden Wochen wiederholt RTL nun den Auftaktfilm "Alte Wunden" (Regie: Samira Radsi, Buch: Stefan Rogall).

Der elfjährige Leon Atanasov wird vom Kinderheim Edelshof als vermisst gemeldet. Der Kripo-Neuling Jonas Becker (Tim Oliver Schultz), der einst selbst in dem Kinderheim lebte, nimmt sich des Falls schon aus persönlichen Interessen heraus an. Der Leiter Kai Bischoff (Harald Krassnitzer) berichtet Becker von der Erzieherin Anna Wiegand. Sie ist ebenfalls verschwunden.

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Unterstützung von außerhalb

Vor fünf Jahren verschwand zudem die damals sechsjährige Jennifer Petri aus dem Heim. Die Polizei ermittelte damals unter Hochdruck, doch irgendwann musste sie den Fall einstellen. "Was ist, wenn die beiden Fälle zusammenhängen?", fragt Becker: "Wenn da der gleiche Täter dahintersteckt." Um dieser These nachzugehen, kontaktiert er die damals ermittelnde Kommissarin: Birgit Reincke (Veronica Ferres) arbeitet inzwischen im Kriminalarchiv.

Von der Wiederaufnahme lässt sie sich dennoch überzeugen und holt eigenmächtig eine dritte Person ins Team: Marie Sonnleitner (Salka Weber) ist eine talentierte forensische Archäologin von der Universität Salzburg: "Wir betrachten einen Tatort und die weitere Umgebung", beschreibt sie selbst diesen Beruf: "Wir fragen uns: Warum lässt sich eine Leiche genau hier an diesem speziellen Ort finden? Kann man Spuren trotz Wind und trotz Regen immer noch finden?" Im Fall der vermissten drei Personen – so viel sei an dieser Stelle verraten – lautet die Antwort: ja!

"Alpentod – Ein Bergland-Krimi" erzählt vielleicht nicht die innovativste Crime-Story. Entführte Kinder gibt es im Fernsehkrimi häufig. Dass Marie Sonnleitner als forensische Archäologin einen erheblichen Teil zur Aufklärung des Falls beiträgt, verleiht der Reihe trotzdem eine fürs Genre frische Note. Auch die drei Hauptfiguren harmonieren trotz – oder wegen – ihrer Unterschiede gut und sorgen bei aller Ernsthaftigkeit auch für die ein oder andere unterhaltsame Szene.

Alpentod – Ein Bergland-Krimi: Alte Wunden – Di. 31.03. – RTL: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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