"ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?": Kritik zur Reihe

Steigende Mieten, knapper Wohnraum und wachsender Frust: Die Dokumentationsreihe "ARD Story" widmet sich mit der neuen Ausgabe "#besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?" einem der drängendsten sozialen Themen der Gegenwart. Der Film von Katarina Schickling und Nick Golüke beleuchtet Ursachen, Folgen und mögliche Auswege aus der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt.

ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise? Dokumentation • 31.03.2026 • 22:50 Uhr

Im Mittelpunkt stehen Menschen, die von steigenden Mietpreisen und Wohnungsmangel unmittelbar betroffen sind – ebenso wie politische und wirtschaftliche Akteure, die nach Lösungen suchen. Die neue ARD-Doku zeigt, wie sich die Situation in vielen deutschen Städten zuspitzt und welche Herausforderungen damit für Mieterinnen und Mieter verbunden sind.

Was muss geschehen, um die Krise zu entspannen? Dabei geht es nicht nur um Zahlen und Entwicklungen, sondern auch um konkrete Lebensrealitäten: Wer findet noch bezahlbaren Wohnraum? Welche Rolle spielen Investoren, Baupolitik und Regulierung? Und welche Maßnahmen könnten tatsächlich helfen, die Krise zu entschärfen?

Mit dem Beitrag setzt die ARD ihre Reihe aktueller gesellschaftspolitischer Dokumentationen fort und liefert einen differenzierten Blick auf ein Thema, das längst breite Teile der Bevölkerung betrifft.

ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise? – Di. 31.03. – ARD: 22.50 Uhr

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