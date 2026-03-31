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"ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?": Kritik zur Reihe

Wohnungsnot

"ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?": Kritik zur Reihe

31.03.2026, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Dokumentation "#besserwohnen" untersucht die Mietkrise in Deutschland und beleuchtet die drängendsten Fragen: Wer findet noch bezahlbaren Wohnraum und welche Lösungen gibt es?
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
In Köln-Böcklemünd wollen Mieter gemeinsam für ihre Rechte kämpfen.   Fotoquelle: SWR/Leander Reutter
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
Attraktive, helle Wohnungen sind heiß begehrt.  Fotoquelle: SWR/NGLOW/Katarina Schickling
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
Die LEG gilt als zweitgrößtes Wohungsunternehmen Deutschlands.  Fotoquelle: SWR/NGLOW/Katarina Schickling
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
Endlich am Ziel: Familie Daum kann in eine Genossenschaftswohnung einziehen.  Fotoquelle: SWR/NGLOW/Katarina Schickling
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
Kritiker monieren, das viel zu wenig und dann auch noch zu langsam gebaut wird.  Fotoquelle: SWR/NGLOW/Katarina Schickling
ARD Story: #besserwohnen - wie stoppen wir die Mietkrise?
Auch vergleichsweise moderne Bauten leiden oft unter Schäden - etwa Wassereinbruch.  Fotoquelle: SWR/NGLOW/Katarina Schickling

Steigende Mieten, knapper Wohnraum und wachsender Frust: Die Dokumentationsreihe "ARD Story" widmet sich mit der neuen Ausgabe "#besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?" einem der drängendsten sozialen Themen der Gegenwart. Der Film von Katarina Schickling und Nick Golüke beleuchtet Ursachen, Folgen und mögliche Auswege aus der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt.

ARD
ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise?
Dokumentation • 31.03.2026 • 22:50 Uhr

Im Mittelpunkt stehen Menschen, die von steigenden Mietpreisen und Wohnungsmangel unmittelbar betroffen sind – ebenso wie politische und wirtschaftliche Akteure, die nach Lösungen suchen. Die neue ARD-Doku zeigt, wie sich die Situation in vielen deutschen Städten zuspitzt und welche Herausforderungen damit für Mieterinnen und Mieter verbunden sind.

Was muss geschehen, um die Krise zu entspannen?

Dabei geht es nicht nur um Zahlen und Entwicklungen, sondern auch um konkrete Lebensrealitäten: Wer findet noch bezahlbaren Wohnraum? Welche Rolle spielen Investoren, Baupolitik und Regulierung? Und welche Maßnahmen könnten tatsächlich helfen, die Krise zu entschärfen?

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Mit dem Beitrag setzt die ARD ihre Reihe aktueller gesellschaftspolitischer Dokumentationen fort und liefert einen differenzierten Blick auf ein Thema, das längst breite Teile der Bevölkerung betrifft.

ARD Story: #besserwohnen – wie stoppen wir die Mietkrise? – Di. 31.03. – ARD: 22.50 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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