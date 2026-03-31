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"Heino – Karamba, Karacho, Kult!": Kritik zur Reihe auf RTL+

"Heino – Karamba, Karacho, Kult!"

"Heino – Karamba, Karacho, Kult!": Kritik zur Reihe auf RTL+

31.03.2026, 06.45 Uhr
von Jonas Decker
Heinz Georg Kramm alias Heino wurde schon oft im TV porträtiert, aber selten so ausgiebig wie hier: Nach fünfjähriger Vorbereitung widmet VOX dem ikonischen Volksmusik-Star eine vierteilige Dokutainment-Reihe, die das "Phänomen" Heino erklären soll.
Heino - Karamba, Karacho, Kult!
"Karamba, Karacho, Kult!": VOX widmet dem großen Heino eine vierteilige Dokutainment-Reihe.  Fotoquelle: RTL

Heinz Georg Kramm alias Heino wurde schon oft im TV porträtiert, aber selten so ausgiebig wie hier: Nach fünfjähriger Vorbereitung widmet VOX dem ikonischen Volksmusik-Star eine vierteilige Dokutainment-Reihe, die das "Phänomen" Heino erklären soll.

VOX
Heino – Karamba, Karacho, Kult!
Dokumentation • 31.03.2026 • 20:15 Uhr

"Karamba, Karacho, Kult!" – Wenn jemals ein Sendungstitel danach schrie, sich ein paar Fläschchen Eierlikör für das bereitzustellen, was da auf dem Bildschirm gleich passiert, dann wohl dieser. Ein paar Fläschchen nur? Ach was, besser gleich die ganze Kiste: VOX, seit einigen Jahren Vorzeige-Privatsender im Bereich hochwertiger Musik-Dokumentationen, feiert den großen Heino mit einer neuen XXL-Produktion. Fünf Jahre lang begleiteten die Kameras den Sänger für "Heino – Karamba, Karacho, Kult!".

Seit den frühen 1960er-Jahren steht Heinz Georg Kramm alias Heino regelmäßig auf der Bühne, über 55 Millionen Platten soll der ewig blonde Volksmusik-Star verkauft haben. In einer seiner jüngsten Veröffentlichungen aus dem Jahr 2025 besingt er in reichlich provokanter Partyschlager-Manier das "Gläschen am Morgen". Heino, das ist eine große Stimme, aber neben dem Bariton schwingt in Würdigungen seiner Arbeit seit jeher immer auch viel Klischee mit. Über bloßen Ulk und andere Oberflächlichkeiten geht VOX klar hinaus. Die vierteilige Dokutainment-Reihe will die "Geschichte hinter der dunklen Brille" erzählen und versuchen, "dem Phänomen des Musikers und Menschen Heino ein Stück näherzukommen".

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Was Dieter Hallervorden und Gregor Gysi über Heino sagen

Wer also ist der Mann, der jenseits klassischer Schunkelmusik auch schon mit Heavy Metal, Punk und Rap von sich reden machte und erst vor wenigen Jahren durch Deutschlands schönste Kirchen tingelte, um Lieder von Mozart, Brahms und Beethoven zu singen? Um das herauszufinden, zog VOX viele Heino-Kenner, -Freunde und -Wegbegleiter heran, darunter etwa seine Schwester Hannelore Hofmann, sein langjähriger Manager Helmut Werner, Schlager-Kollege Peter Orloff, Schauspieler Dieter Hallervorden, Metal-Ikone Doro Pesch und Linken-Politiker Gregor Gysi.

Zusätzlich zu den neuen Dreharbeiten, die in Kitzbühel, Dresden, Düsseldorf, Bad Oeyenhausen, Rom, Paris, New York und auf Mallorca stattfanden, konnte das Produktionsteam um Sven Kaesling und Benedict Bartsch auf über 100.000 exklusive Fotos und Videos aus den privaten Archiven von Heino und Helmut Werner zurückgreifen.

Nach den ersten beiden Folgen, die im Doppelpack ausgestrahlt werden (jeweils etwa eine Stunde lang), zeigt VOX die Episoden drei und vier am Dienstag, 7. April, ab 20.15 Uhr. Bei RTL+ ist die gesamte Reihe "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" ab 24. März als Stream abrufbar.

Heino – Karamba, Karacho, Kult! – Di. 31.03. – VOX: 20.15 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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