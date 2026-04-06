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Barbara Wussow privat: So begann die große Liebe zu ihrem Ehemann

Lange Ehe

Barbara Wussow privat: So begann die große Liebe zu ihrem Ehemann

06.04.2026, 10.40 Uhr
von Pamela Haridi
Barbara Wussow spricht selten so offen über ihr Eheglück. Nun verrät sie, was sie an Albert Fortell von Anfang an so faszinierte.
Albert Fortell und Barbara Wussow im Arm in Abendgarderobe.
Barbara Wussow ist seit vielen Jahren mit ihrem Mann Albert Fortell verheiratet.  Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Hoffmann | AAPimages/Hoffmann

Während Barbara Wussow an Ostern wieder als Teil der „Traumschiff“-Crew im ZDF zu sehen ist und vor der Kamera emotionale Geschichten erzählt werden, verläuft ihr eigenes Liebesleben seit Jahren bemerkenswert ruhig. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist die Schauspielerin mit demselben Mann verheiratet – ohne Skandale, öffentliche Dramen oder große Inszenierung. Gerade diese unaufgeregte Beständigkeit macht ihre Ehe in der Unterhaltungsbranche so besonders.

So lernten sich Barbara Wussow und ihr Ehemann kennen

Kennengelernt haben sich Barbara Wussow und Albert Fortell bereits in den frühen 1980er-Jahren. Damals war sie 21 Jahre alt, Studentin und Tochter der Schauspiellegende Klausjürgen Wussow († 78) und der Schauspielerin Ida Krottendorf († 71). Fortell ist acht Jahre älter, was zunächst für Widerstände in ihrem Elternhaus sorgte. Die zarte Beziehung endete, bevor sie richtig beginnen konnte. Doch das Schicksal hatte offenbar andere Pläne: Rund zwei Jahre später begegneten sich die beiden erneut.

Der erste Kuss ergab sich auf der Rückfahrt vom Wiener Opernball - diesmal sollte die Verbindung halten. „Was mich fasziniert hat: Albert war ein Herr, ein Gentleman. Er sah zwar nicht so aus wie mein Märchenprinz, weil die immer schwarze Locken haben müssen, das hat er nicht. Alain Delon († 88) war mein absolutes Idol, nie Robert Redford († 89). Aber Albert hat mich in seiner sehr, sehr gescheiten und witzigen Art rumgekriegt“, erzählte die Schauspielerin in einem Exklusiv-Interview mit dem Magazin InTouch. Am 26. Mai 1990 gaben sich Barbara Wussow und Albert Fortell am Wörthersee das Ja-Wort. 2025 feierten sie demnach ihren 35. Hochzeitstag.

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Wer ist Albert Fortell? Karriere und Leben des Wussow-Ehemanns

Albert Fortell, geboren 1952 in Wien, fällt durch einen ungewöhnlichen Werdegang auf. Er studierte zunächst Rechtswissenschaften und schloss das Studium mit dem Magister ab. Parallel absolvierte er eine Schauspielausbildung am renommierten Max-Reinhardt-Seminar. Später folgten Workshops in Salzburg und Los Angeles, wo Fortell mehrere Jahre lebte und Mitglied der Screen Actors Guild wurde.



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In diesen Serien und Filmen war Albert Fortell zu sehen

Bekannt wurde Fortell durch zahlreiche TV-Produktionen, darunter „Schlosshotel Orth“ und „Die Alpenklinik“. Ferner war er in „Der Bergdoktor“, „Rosenheim-Cops“ und „Sturm der Liebe“ sowie der Komödie „Höllische Nachbarn – nur Frauen sind schlimmer“ (2000) zu sehen. Er war auch international aktiv, etwa in Filmen wie „Red Heat – Unschuld in Ketten“ (1985) oder „Little Nikita“ aus dem Jahr 1988 an der Seite von Sidney Poitier († 94) und River Phoenix († 23). Neben der Schauspielerei arbeitet er als Drehbuchautor und ist darüber hinaus kulturell vielseitig engagiert.

Barbara Wussow verrät: Darum hält ihre Ehe so lange

Warum ihre Ehe so lange hält, erklärte Barbara Wussow offen gegenüber „Welt“: „Wir sind nicht deckungsgleich. Wir sind zwar gleich was Lebensformen, ethisch-moralische Werte und Kindererziehung angeht, aber wir sind sehr verschieden, was unsere Charaktere betrifft.“ Sie beschreibt sich als impulsiv, ihn als ruhig, pragmatisch und bodenständig. Fortell wiederum schwärmt von der Natürlichkeit und Ausstrahlung seiner Frau und davon, dass sie auch nach all den Jahren nichts von ihrem Charme verloren habe. „Außerdem“, so Fortell weiter „hat sie eine Erotik, die mich total fesselt.“

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So lebt Barbara Wussow mit ihrer Familie

Das Paar hat zwei Kinder: Nikolaus, geboren 1998, und Johanna, die 2005 zur Welt kam. Während Sohn Nikolaus bereits als Zauberkünstler vor Publikum auftrat und sogar gemeinsam mit seiner Mutter auf dem „Traumschiff“ vor der Kamera stand, meidet Johanna ganz bewusst die Öffentlichkeit.

Keine Skandale, kein lautes Liebesgetöse - dafür Beständigkeit, Respekt und Humor. Barbara Wussow und Albert Fortell gehören zu jenen Paaren, die demonstrieren, dass eine lange, erfüllte Beziehung im Showbusiness möglich ist. Vielleicht wirkt ihre Liebe auch deshalb so glaubwürdig, weil sie nicht inszeniert ist, sondern natürlich gelebt wird.

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