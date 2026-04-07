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Jan Hofer spricht offen über „Ehekrise“ – ausgerechnet wegen Mallorca

Was war da los?

Jan Hofer spricht offen über „Ehekrise“ – ausgerechnet wegen Mallorca

07.04.2026, 10.25 Uhr
von Julian Flimm
Eigentlich genießen Jan Hofer und seine Frau ihr Leben auf Mallorca. Doch ein Umzugswunsch des Ex-TV-Stars sorgte plötzlich für Konflikte.
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer vor einer Fotowand
Jan Hofer und seine Ehefrau Phong Lan Hofer  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Jan Hofer, der bekannte ehemalige Sprecher der „Tagesschau“, hat kürzlich offen über eine „Ehekrise“ gesprochen, die durch Umzugspläne ausgelöst wurde. Der 76-Jährige, der seit 2024 mit seiner Frau auf Mallorca lebt, hatte die Idee, aufs spanische Festland zu ziehen. Das Vorhaben stieß jedoch auf großen Widerstand bei seiner Ehefrau Phong Lan Hofer.

Jan Hofer und der Mallorca-Konflikt

Hofer, der über 35 Jahre als Gesicht der „Tagesschau“ bekannt war, beendete seine Karriere Ende 2020 und arbeitete bis Ende 2022 bei „RTL Direkt“. Seitdem genießt er den Ruhestand auf Mallorca. Laut der „Mallorca Zeitung“ zog es ihn nach einiger Zeit aufs spanische Festland – seine Frau wollte die beliebte Ferieninsel allerdings auf keinen Fall verlassen.

Ob es der Protest seiner Frau war, der den Ex-„Tagesschau“-Sprecher umstimmte, wissen wir nicht – inzwischen hat Hofer seine Pläne allerdings verworfen und bestätigt, dass er sich nirgends wohler fühle als auf Mallorca.

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Die Gründe für die Umzugsüberlegungen

Der Wunsch nach einem möglichen Umzug entstand laut Hofers Aussage aus dem Wunsch, „vor den Problemen dieser Insel ein bisschen zu flüchten“. Hofer sprach von den „schönen Ecken“ des spanischen Festlands, die ihn reizten. Doch trotz der Verlockung scheint die Entscheidung gefallen – das Paar bleibt auf Mallorca.

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