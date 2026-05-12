Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen

2021 ging Michael 'Bully' Herbig erstmalig mit "LOL: Last One Laughing" auf Sendung. Die Show, in der die teilnehmenden Prominenten nicht lachen dürfen, … wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Comedy-Formate bei Prime Video. Am 14. Mai 2026 startet die siebte Staffel der Comedy-Reihe. Uns hat interessiert, was sich hinter den Kulissen abspielt und was den "LOL"-Zuschauern verborgen bleibt.

Wenn "LOL" für die Stars zur Belastungsprobe wird Für manche Teilnehmer war die Show offenbar mehr als nur ein Spaß. Mirco Nontschew berichtete nach der ersten ersten Staffel, dass ihm der Dreh stark zugesetzt habe: Laut promiflash habe er sich danach drei Tage lang übergeben und im Krankenhaus eine Infusion bekommen. Nontschew, der in der ersten Staffel zu sehen war und auch für Staffel drei zurückkehrte, starb im Dezember 2021 überraschend im Alter von 52 Jahren, eine Todesursache wurde öffentlich nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der Show ist nicht belegt.

Auch Max Giermann soll die Aufzeichnung stark mitgenommen haben: Mehreren Medienberichten zufolge bekam er nach der Show im Hotelzimmer einen Heulkrampf.

So streng werden die "LOL"-Teilnehmer vor der Show abgeschirmt Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass sich die Promis vorher nicht über den Weg laufen. Erst in der Show, sollen sie aufeinandertreffen. So soll verhindert werden, dass es Absprachen gibt. Vor der Aufzeichnung sind alle in verschiedenen Hotels untergebracht.

Damit die Stars sich auf dem Weg von der Garderobe bis ins Studio nicht begegnen, sollen Boxen zum Einsatz kommen. Darin sollen die "LOL"-Teilnehmer Platz nehmen und werden dann von einem Ort zum nächsten gerollt. Für Promis mit Platzangst eine unangenehme Situation. Die Stars sind unter ständiger Überwachung. „Wir dürfen auf die Toilette gehen. Aber wir werden bewacht, mein Aufpasser stand direkt vor der Tür“, verriet Ralf Schmitz.

"LOL"-Gagen: Was die Stars laut Bericht verdienen sollen Zahlreiche Stars der Comedy- und Schauspielszene haben bereits an "LOL" teilgenommen. Doch für die Profis ist die Show eine echte Herausforderung. Sechs Stunden werden sie mit ihren Kollegen im Studio eingesperrt, dürfen keine Miene verziehen, versuchen aber, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen.

Der Gewinner erhält eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet wird. Laut "Bild" sollen die "LOL"-Promis einen fünf- bis sechsstelligen Betrag erhalten. Bei einzelnen Stars sollen sogar Summen in Höhe von bis zu 100.000 Euro geflossen sein. Zu den Spitzenverdienern sollen Barbara Schöneberger, Max Giermann, Carolin Kebekus und Anke Engelke gehören.

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