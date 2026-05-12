Home News Streaming-News

Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen

7. Staffel steht an

Hinter den Kulissen von "LOL": Was Zuschauer nicht zu sehen bekommen

12.05.2026, 09.25 Uhr
von Annika Schmidt
Die beliebte Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" geht in die siebte Staffel. Doch was passiert wirklich hinter den Kulissen? Stress und gesundheitliche Folgen für die Teilnehmer sind nicht selten.
"LOL: Last One Laughing"
Am 14. Mai geht "LOL: Last One Laughing" mit Gastgeber Michael Bully Herbig in die nächste Runde.  Fotoquelle: 2021 Amazon.com

2021 ging Michael 'Bully' Herbig erstmalig mit "LOL: Last One Laughing" auf Sendung. Die Show, in der die teilnehmenden Prominenten nicht lachen dürfen, … wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Comedy-Formate bei Prime Video. Am 14. Mai 2026 startet die siebte Staffel der Comedy-Reihe. Uns hat interessiert, was sich hinter den Kulissen abspielt und was den "LOL"-Zuschauern verborgen bleibt. 

Wenn "LOL" für die Stars zur Belastungsprobe wird

Für manche Teilnehmer war die Show offenbar mehr als nur ein Spaß. Mirco Nontschew berichtete nach der ersten ersten Staffel, dass ihm der Dreh stark zugesetzt habe: Laut promiflash habe er sich danach drei Tage lang übergeben und im Krankenhaus eine Infusion bekommen. Nontschew, der in der ersten Staffel zu sehen war und auch für Staffel drei zurückkehrte, starb im Dezember 2021 überraschend im Alter von 52 Jahren, eine Todesursache wurde öffentlich nicht bekannt. Ein Zusammenhang mit der Show ist nicht belegt.

Auch Max Giermann soll die Aufzeichnung stark mitgenommen haben: Mehreren Medienberichten zufolge bekam er nach der Show im Hotelzimmer einen Heulkrampf.

Derzeit beliebt:
>>Max Giermann verrät, warum "LOL" für ihn immer schwieriger wird
>>Sarah Engels beim ESC: Thorsten Schorn wagt überraschende Prognose
>>Homer Simpson wird 70: Ein Geburtstag mit Fragezeichen
>>Hazel Brugger wusste lange nichts von ihrer Krankheit: "sehr unangenehm"

So streng werden die "LOL"-Teilnehmer vor der Show abgeschirmt

Den Verantwortlichen ist es wichtig, dass sich die Promis vorher nicht über den Weg laufen. Erst in der Show, sollen sie aufeinandertreffen. So soll verhindert werden, dass es Absprachen gibt. Vor der Aufzeichnung sind alle in verschiedenen Hotels untergebracht.

Damit die Stars sich auf dem Weg von der Garderobe bis ins Studio nicht begegnen, sollen Boxen zum Einsatz kommen. Darin sollen die "LOL"-Teilnehmer Platz nehmen und werden dann von einem Ort zum nächsten gerollt. Für Promis mit Platzangst eine unangenehme Situation. Die Stars sind unter ständiger Überwachung. „Wir dürfen auf die Toilette gehen. Aber wir werden bewacht, mein Aufpasser stand direkt vor der Tür“, verriet Ralf Schmitz.

Rätsel um geheimen „LOL“-Kandidat: Nimmt Bully Herbig an eigener Show teil?
Neun Kandidaten sind für „LOL“ Staffel 7 bereits bekannt, doch ein Platz bleibt weiter offen. Wir stellen drei mögliche Namen vor.
Siebte Staffel bei Prime Video
Der Cast der neuen „LOL“-Staffel

"LOL"-Gagen: Was die Stars laut Bericht verdienen sollen

Zahlreiche Stars der Comedy- und Schauspielszene haben bereits an "LOL" teilgenommen. Doch für die Profis ist die Show eine echte Herausforderung. Sechs Stunden werden sie mit ihren Kollegen im Studio eingesperrt, dürfen keine Miene verziehen, versuchen aber, ihre Mitstreiter zum Lachen zu bringen. 

Der Gewinner erhält eine Prämie in Höhe von 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet wird. Laut "Bild" sollen die "LOL"-Promis einen fünf- bis sechsstelligen Betrag erhalten. Bei einzelnen Stars sollen sogar Summen in Höhe von bis zu 100.000 Euro geflossen sein. Zu den Spitzenverdienern sollen Barbara Schöneberger, Max Giermann, Carolin Kebekus und Anke Engelke gehören.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Amazon Prime Video

Das könnte dich auch interessieren

"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?": Kritik zum neuen Reality-Format
"The Hunt – Welcher Promi ist leichte Beute?"
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Mord, Armut und Missbrauch: Diese Stars haben eine dunkle Vergangenheit
Schwere Zeiten
Die dunkle Seite der Stars
Wiedersehen mit dem Ex: Heidi Klum und Tom Kaulitz treffen auf Ex-Freund des Models
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
"Sorgen und Ängste ernstnehmen": Carolin Kebekus verteidigt die junge Generation
Generationenkritik
Die Carolin Kebekus Show
"Dem Bildungsauftrag haben wir 'Adieu' gesagt": Das sind Dennis und Benni Wolter
Wolter-Zwillinge
Schäm Dich Reich!
Howard Carpendale rechnet mit Oliver Welke ab: So reagiert der ZDF-Moderator
Schlagabtausch
Howard Carpendale und Oliver Welke
"Die Weisheit der Vielen": Kann ein Einzelner 200 Menschen schlagen?
Schwarmintelligenz-Show
Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens
„Bergdoktor“-Star Hans Sigl: So lebt er privat mit der Familie
Am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
„LOL“ Staffel 7: Diese Stars sind dabei – doch ein Name fehlt noch
Wer ist der Überraschungsgast?
Das Key Art der 7. Staffel von LOL.
"Crocodile Dundee"-Star: Was macht eigentlich Paul Hogan?
Australische Ikone
Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen
KI-Show "Staying Alive": Revolution oder Skandal?
KI-Musikshow
Thore Schölermann in einem Glitzeranzug auf dem roten Teppich.
Was wurde aus den "Independence Day"-Stars?
Stars von 1996
Gut gealtert?
"Ostfriesensturm": Der Start der ZDF-Krimireihe mit Picco von Groote
Ostfrieslandkrimi
Ostfriesensturm
"Fräulein Else": Kritik zur Aufführung der Novelle von Arthur Schnitzler
3sat Theaterklassiker
Fräulein Else
Eine neue Mordserie erschüttert Dänemark: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Der Kastanienmann"
Comeback eines Nullerjahre-Klassikers: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Der Teufel trägt Prada 2
Skurrile Sci-Fi-Serie: Ehefrau schrumpft auf Kaffeetassengröße!
Sci-Fi-Beziehungsdrama
Matthew Macfadyen
Das wahre Gesicht der Kriminalfälle: "Aktenzeichen XY"-Star packt aus
Puchelt und "Tatort"
XY Spuren des Verbrechens
Heute im Free-TV: Düsteres Endzeit-Action-Drama von späterem Oscar-Preisträger
Eiszeit im Zug
Snowpiercer
Carsten Maschmeyer wirbt für "radikale Idee"
Innovationsschub
Carsten Maschmeyer
Ina Müller: Ihre mutige Kampfansage an die Panik
Panikbewältigung
Ina Müller
"Der Teufel trägt Prada 2": Ein Blick hinter die Kulissen
Modefilm-Comeback
Der Teufel trägt Prada (2006)
"Let`s Dance: Anna-Carina Woitschack gibt Einblick in ihre Jugend
Schlagerstar-Hintergrund
Anna-Carina Woitschack
"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler enthüllt ihr dunkles Geheimnis
Familiendrama
Die Rosenheim-Cops
"Frauke Ludowig – Das geheime Leben der Superreichen": Der Start des RTL Docutainment-Formates mit Frauke Ludowig
Luxusleben enthüllt
"Frauke Ludowig - Das geheime Leben der Superreichen"
"Am Puls mit Florian Neuhann: Frisst die KI unsere Jobs?": Neuhann untersucht die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt
ZDF-Dokumentation
Am Puls mit Florian Neuhann - Frisst die KI unsere Jobs?
"Die geschützten Männer": Kritik zur Filmsatire mit Britta Hammelstein und Mavie Hörbiger
ARTE Free-TV Premiere
"Die geschützten Männer"
"Totenfrau": Kritik zur Thrillerserie im Ersten mit Schauspielerin Anna Maria Mühe
Alpen-Thriller
"Totenfrau"
"Bob Marley: One Love": Kritik zur Filmbiografie über das Leben von Bob Marley
ProSieben Free-TV Premiere
Bob Marley: One Love
"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
Einsamkeit und Sucht
"Praxis mit Meerblick - Leinen los"